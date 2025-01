"Extremt laddad match - Arsenal besegrar City"

Höjdaren! - 1. Arsenal - Manchester City

Jag lutar åt vänster i toppmötet

Det här skulle vara säsongen när Arsenal äntligen tog steget och förpassade Manchester City från tronen i Premier League. Mikel Arteta och company har hittills klarat uppgiften med bravur då det skiljer sex poäng ned till Pep Guardiola och company inför söndagens tungviktsmöte, men som en liten prick i backspegeln har Liverpool dykt upp och kört om Arsenal och City i vänsterfilen.

Väl medveten om att Man City brukar steppa upp vid den här tiden på året ser jag endast Arsenal som en reell utmanare till Arne Slots gäng i kampen om ligatiteln. Trots tunga skador vid känsliga tillfällen och diverse kontroverser med rättskiparna har The Gunners gjort det väldigt bra som lyckats hänga med i den absoluta toppstriden. Defensiven är ligans bästa och kan Arteta sätta försvarsspelet på plats är mycket vunnet denna söndag.

Arsenal kommer dessutom stärkta efter vändningen mot Girona. 0-1 blev till 2-1 i Katalonien där Arteta ställde en roterad startelva på benen. Noterbart var även att Raya vilades helt på grund av en känning, men där anar jag rävspel från de rödvita snarare än en faktisk skada på spanjoren. Saka, White och Jesus är däremot definitiva avbräck som framför allt försvagar offensiven.

Med det sagt finns det förutsättningar att såra City. Inte minst i omställningsspelet där Guardiolas kompani har förtvivlat svårt att försvara sig. Ett nytt bevis på detta föll i onsdagens möte med Club Brugge där The Citizens hamnade i underläge efter en omställning. De ljusblå vände på steken sedan Savinho gjutit liv i offensiven, men här blir det svårare att komma till för brassen med kamrater.

Arsenal är just nu ett hack vassare än gästerna från Midlands och när Citys bakre led saknar ett gäng tongivande pjäser – Dias, Aké och Rodri är alla borta – är det dags att vända blicken västerut. I min bok är The Gunners favoritskap befogat och när ettan ser ut att handlas till rimliga priser väljer jag att hugga tag i hammaren. Ettan singlas upp till 50 procent.

Notabla avbräck

Bukayo Saka, Arsenal (knäseneskada)

Ben White, Arsenal (knäskada)

Gabriel Jesus, Arsenal (knäskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (knäskada)

Rúben Dias, Manchester City (muskelskada)

Jérémy Doku, Manchester City (muskelskada)

Nathan Aké, Manchester City (muskelskada)

Rodri, Manchester City (knäskada)

Osäker till spel

David Raya, Arsenal (smäll)

Oscar Bobb, Manchester City (matchotränad)

Draget! - 3. Manchester United - Crystal Palace

Skrällvarning på Old Trafford

Rúben Amorim och dennes Manchester United stod för en av de mer positiva insatserna under portugisens styre när Steaua Bukarest betvingades med 2-0 i torsdags. Nivån på motståndet kan såklart diskuteras, men The Red Devils kan å andra sidan bara spela den hand de ges. Värdarna behöver alla moraliska boostar de kan få och med stärkt moral går United in i söndagens möte med Crystal Palace.

Här menar jag dock att det blir flera resor tuffare emot. Crystal Palace har en stabil organisation att luta sig mot och det är inte sällan som Oliver Glasners manskap står för sina bästa insatser mot lag som har problem med att axla den spelförande manteln. Just det har varit Uniteds akilleshäl under Amorim och jag tror att det kan ta ett tag innan den gamla mittfältaren har satt sin fulla prägel på de hemmahörande.

Titt som tätt blir värdarna paralyserade i sin uppspelsfas och lyckas Crystal Palace pricka rätt i sitt presspel finns goda chanser att straffa United högt upp på offensiv planhalva. Där står Mateta, Eze och Sarr redo att utnyttja utnyttja ytorna i omställningsspelet. Eze är i det närmaste omänsklig när han har sin dag och Matetas fysik kan skapa problem när The Eagles får in bollen i den gyllene zonen.

Med det sagt tog gästernas fina svit på tre raka segrar slut i den senaste omgången mot Brentford. Slarv i de bakre leden kostade tre poäng och mot ett Manchester United som har spets i bland annat Fernandes, Garnacho och Diallo har “Örnarna” inte råd med samma sorts misstag. Då kan det smälla bakom Henderson som hoppas sätta stopp för sina gamla lagkamrater.

Det blåser just nu resultatmässig medvind för båda lagen och det skulle inte förvåna om det blir en svängig matchbild på Old Trafford. Jag vågar inte gå utan ettan med hänsyn till det inneboende kunnandet som finns hos värdföreningen, men det är framför allt den värdemässigt fina högersidan som inte får missas. X2 har företräde, tillåter plånboken tar alla tecken plats på större system.

Notabla avbräck

Jonny Evans, Manchester United (muskelskada)

Luke Shaw, Manchester United (muskelskada)

Mason Mount, Manchester United (benskada)

Joel Ward, Crystal Palace (muskelskada)

Chadi Riad, Crystal Palace (knäskada)

Cheick Doucouré, Crystal Palace (knäskada)

Adam Wharton, Crystal Palace (ljumskskada)

Matheus Franca, Crystal Palace (muskelskada)

Osäker till spel

Manuel Ugarte, Manchester United (smäll)

Derbyt! - 4. Milan - Inter

Fördel Inter i Derby della Madonnina

Det är alltid något väldigt speciellt som ligger i korten när det vankas Derby della Madonnina i modehuvudstaden. Två av Italiens tre mest framgångsrika lag genom tiderna bjuder alltid på underhållning på det gröna schackbrädet medan San Siro kläs av hårresande mäktiga tifon inför avspark. Är det någon gång man ska vara tidig på dumburken är det denna söndagsafton.

Inter går som bekant in i stadsderbyt i egenskap av regerande mästare och ser även den här säsongen ut att vara en glödhet kandidat till Scudetton. Bortsett från Expected Goals Against – där Napoli och Juventus är pyttesmå hack bättre än Nerazzurri – är Inter bäst i klassen sett till all form av vettig underliggande statistik. Inzaghi är extremt skicklig i sin roll som tränare och det råder inget tu tal att de blåsvarta går in i derbyt som rättmätiga favoriter.

En stor fördel i sammanhanget är också att Inter fick en promenad i parken i veckans Champions League-match mot Monaco. Monegaskerna fick Mawissa utvisad redan efter tio minuter vilket såg Inzaghis gäng valsa hem en stensäker 3-0-seger. Sparade krafter inför en av säsongens viktigaste matcher är inte att förringa, särskilt inte när Milan gick motsatt öde till mötes mot Dinamo Zagreb.

Musah såg rött efter drygt 40 minuter, redan då låg Conceicaos adepter under med 0-1. Pulisic hittade förvisso in med en kvittering i den andra akten, men Dinamo Zagreb visade prov på moral som tog tillbaka ledningen efter en timme. Milan tryckte sedan på för ytterligare en kvittering, men jakten var förgäves. Conceicao var allt annat än nöjd efter slutsignalen och enligt italienska medier knakar det redan i väggarna i Milanos rödsvarta delar.

Truppen är inte i harmoni och i ledningen – där bland annat Zlatan Ibrahimovic återfinns – råder det delade meningar om maktfördelningen. Milan får dessutom klara sig utan viktiga Fofana och jag tycker helt enkelt att Inter har fler bitar på plats för att kunna prestera på maximal nivå. Jag vill höja ett litet varningens finger för Milan som just nu fungerar bäst i matchbilder likt denna, men Inter blir en svår nöt att knäcka. Tvåan tornar upp som en av kupongens mer robusta spikar.

Notabla avbräck

Youssouf Fofana, Milan (avstängd)

Emerson Royal, Milan (muskelskada)

Alessandro Florenzi, Milan (knäskada)

Francesco Acerbi, Inter (lårskada)

Joaquín Correa, Inter (vadskada)

Osäker till spel

Ruben Loftus-Cheek, Milan (muskelskada)

Malick Thiaw, Milan (knäseneskada)

Hakan Calhanoglu, Inter (vadskada)

Mehdi Taremi, Inter (smäll)