"Final - historiken talar emot Hammarby"

Finalen! - 1. Hammarby - Häcken Oviss final i Stockholm Den svenska vårsäsongen når sitt klimax i och med finalen i Svenska Cupen där Hammarby tar emot Häcken på Tele2 Arena. Bajen har tagit sig hit genom att slå ut sina grannar Djurgården i semifinal. En match där det får sägas att de grönvita hade en del marginaler på sin sida. Några sådana fanns däremot inte i det avslutande allsvenska mötet mot Kalmar där Henrik Rydströms manskap mer eller mindre körde över Hammarby. Gustav Ludwigson kunde näta då för Hammarby och det är viktigt för laget från Söder att göteborgaren börjar sätta sina målchanser. Ludwigson och Selmani skapar alltid lägen med sitt hårda jobb, men har tidigare under våren haft svårt att sätta dit den där riktiga pricken över i:et. I övrigt blir som vanligt spelare som Darijan Bojanic och Jeppe Andersen väldigt viktiga för hemmalaget. Häcken har verkligen haft en hemsk start på säsongen och är jumbo i Allsvenskan när vi går in i uppehållet. Getingarna tog åtminstone en moraliskt viktig seger över Varberg i den avslutande omgången där hallänningarna både drog på sig rött kort och straff. Starke Jeremejeff och snabbe Traoré låg då bakom det mesta i offensiv riktning och det är en svårstoppad duo. Här kan offensiven dessutom mycket väl kryddas av en av seriens allra bästa spelare. Daleho Irandust har haft ett skadehelvete som hållit honom borta från fotbollsplanerna en lång period, men mot Varberg fick kreatören hoppa in mot slutet. Där har Häcken ett enormt sparkapital. Även Leo Bengtsson har mycket oförlöst potential i sin ligga kropp. Bakåt står Pontus Dahlberg stadigt, en keeper som i sina bästa stunder tillhör Sveriges elit. När lagen möttes på just denna arena i början av månaden slutade det 1-1 och det var en helt jämn match den gången. Det känns väldigt ovisst igen. Hammarby är knappa favoriter tack vare hemmaplansfördelen, men stockholmarna har haft stora problem med Häcken på senare år. Bajen har faktiskt bara vunnit två av de 13 senaste inbördes mötena. Helst ska alla tecken ges utrymme. Missar matchen Jasse Tuominen, Häcken (knäskada)

Peter Abrahamsson, Häcken (knäskada) Osäker till spel Samir Maarouf, Häcken (lårskada)

Yannick Adjoumani, Häcken (lårskada)

Ture Widestrand, Häcken (hjärnskakning)

Storfavoriten! - 9. Rosenborg - Stabaek Rosenborg streckas högt Det finns många svenskar i Åge Hareides truppbygge i Trondheim. Det kan den före detta Malmö-tränaren vara glad över för i torsdagens bortamöte med Sandefjord var det just en sådan som blev tungan på vågen. Guillermo Molins hoppade in i den 84:e minuten och satte dit avgörande 2-1 på övertid. Tre sköna poäng för RBK som dessförinnan hade torskat hemma mot Molde med 2-3. Det blev inga nya mål för Kristoffer Zachariassen, men han spelade fram Molins till avgörandet. Zachariassen har annars varit fantastisk under inledningen av säsongen och leder skytteligan på sex baljor. Nu är det kort vila mellan matcherna och det behöver roteras i trupperna. Mot Sandefjord började dock Augustinsson, Wiedesheim-Paul, Molins och Skjelbred alla på bänken. Där kan vi snacka bredd. Stabaek trodde jag skulle få svårt mot Brann och laget från Baerum fick också en straff mot sig efter en kvart spelad. Elvametaren missades dock och Stabaek kunde springa iväg till en 2-0-seger efter det. Skönt för Jan Jönsson som är obesegrad efter tre spelade omgångar. Nu väntar en väldigt tuff uppgift, men Stabaek åker upp till Trondheim med påfyllt självförtroende. Mot Brann var de blåa väldigt stabila bakåt. Marcus Sandberg i målet höll sin andra raka nolla och kapten Amankwah, som är kusin med den gamle Arsenal-spelaren Emmanuel Frimpong, höll både tätt bakåt och stod för ett mål framåt. Dessutom hittas Mats Solheim, tidigare i Hammarby, i försvarslinjen och det är stabil pjäs. Längre fram i banan fick Ståle Solbakkens son Markus göra sin första start i Stabaek-tröjan och stod för en intressant insats. Hemma på Lerkendal ska Rosenborg vara favoriter mot i stort sett vilket motstånd som helst i Norge och visst ska RBK ha bra chans att plocka tre nya poäng. Här ser dock ettan ut att streckas upp mot 80 procent och det är för mycket. Stabaek har tagit poäng i tre av sina fyra senaste besök på denna arena och ska inte räknas bort nu heller. 1X i första hand, men på andelssystemet plockar jag helst med tvåan också. Missar matchen Holmar Örn Eyjolfsson, Rosenborg (ljumskskada)

Markus Henriksen, Rosenborg (knäskada)

Stefano Vecchia, Rosenborg (ryggskada)

Luc Kassi, Stabaek (knäskada)

Spiken! - 13. KIF Örebro - Häcken Häcken löser tre poäng Efter fjolårets ligaguld upphörde Kopparbergs/Göteborg att existera. Istället absorberades klubben av Häcken. De gulsvarta är en av förhandsfavoriterna även denna säsong, även om det redan skiljer fem pinnar till Rosengård. Det är i alla fall glada miner på Hisingen efter tre raka segrar och tio gjorda mål på dessa fajter. En av segrarna var dessutom cupfinalen mot Eskilstuna och därmed kan Häcken bli cupmästare både på dam- och herrsidan. Det har varit skönt för Häcken att få lite islossning, för i de första omgångarna såg anfallsspelet krampaktigt ut. Stina Blackstenius har sett vass ut den senaste månaden och 25-åringen behöver ta ett ännu större ansvar framöver då viktiga anfallaren Pauline Hammarlund har dragit av korsbandet. En lång, tung, rehab-period väntar för strikern. Häckens bästa lagdel är annars helt klart mittfältet. Zigiotti Olme, Angeldal, Rytting Kaneryd och Curmark är alla landslagsmeriterade. Dessutom är Elin Rubensson tillbaka efter att ha missat fjolåret på grund av barnafödande. Rubensson har ännu inte spelat 90 minuter under 2021, men kommer hon upp i samma nivå som innan det långvariga uppehållet är det tveklöst en av seriens allra bästa spelare. KIF Örebro har 6-1 på sina två senaste matcher mot Piteå och Växjö. Det är dock två lag som lär tillhöra bottenskiktet av Allsvenskan denna säsong. Karin Lundin, som spelade i Kopparberg 2018 och 2019, har redan noterats för tre fullträffar i ligaspelet och lär vara heltaggad här när hon ställs mot sina gamla lagkompisar. Känslan är dock att Lundin och övriga i fören inte kommer se speciellt mycket av bollen. Häcken har under våren varit ganska trögstartade och det tar ett tag innan passningarna börjar sitta. Jag tror säkert att KIF Örebro kan hänga med bra i en halvlek, men över 90 minuter är det svårt att se något annat än en klar bortaseger. Nu är det visserligen första gången just dessa två klubbar möts, men KIF har inte besegrat Kopparbergs/Göteborg sedan hösten 2015. Det blir ingen ändring på den saken nu. Solklar tvåa. Missar matchen Pauline Hammarlund, Häcken (knäskada) Osäker till spel Beta Kollmats, Häcken (oklart)

Evelyn Ijeh, Häcken (oklart)