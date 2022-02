"Final - Klopp tar ännu en titel med Liverpool"

Finalen! - 1. Chelsea - Liverpool Liverpool vinner finalen Liverpool saknade både Firmino och Jota mot Leeds i veckans ligamatch, men det såg inte direkt ut som att den duon behövdes. The Reds körde över sina motståndare fullständigt och vann med 6-0. Salah och Mané noterades för två mål var och Luis Díaz visade att han är ett mycket starkt nyförvärv. Den trion känns nästintill omöjlig att stoppa och lita på att de kommer snurra friskt även på Wembley. I övrigt har Liverpool en helt frisk trupp och då finns det gott om alternativ på alla positioner. Van Dijk är given i mittförsvaret och det spelar mindre roll om det är Konaté eller Matip som startar bredvid. På mittfältet började Jones, Thiago och Fabinho mot Leeds och där finns även Jordan Henderson, James Milner och Naby Keïta. Det är en grym bredd Jürgen Klopp har till sitt förfogande. Thomas Tuchel har såklart också en bred och fin trupp, men spelmässigt har det hackat en del mot slutet. Detta trots att de blåklädda har vunnit sex raka tävlingsmatcher. Bland dessa hittas dock triumfer efter förlängning mot Plymouth i FA-cupen och mot Palmeiras i klubblags-VM. Närmast kommer The Blues från en stabil 2-0-seger över Lille i Champions League, men det ska sägas att Chelsea bara vann xG med 1,64 - 0,81 i den bataljen. Romelu Lukaku är både formsvag och ointresserad för tillfället och petades mot Lille. Kai Havertz startade på topp istället och blev målskytt efter att ha nickat in en hörna. Havertz är mer rörlig än den väldige belgaren, men någon stor målskytt är det inte. Framförallt har Londonklubben problem på kanterna när Chilwell och James är skadade. Azpilicueta och Alonso har inte samma speed. James har dock börjat träna med laget och kan möjligen vara redo för spel här. Båda mötena mellan lagen i ligan denna säsong har slutat oavgjort och främst minns vi slaget på Stamford Bridge i januari som slutade 2-2. Chelsea hämtade då in 0-2 efter att Kovacic stått för ett makalöst vackert fotbollsmål. Liverpool vann xG i den matchen och det gjorde The Reds även i det första mötet. Jag håller LIverpool som ett något bättre fotbollslag och på neutral plan (Wembley) vinner de denna match. Tvåan singlas. Missar matchen Benjamin Chilwell, Chelsea (knäskada)

Roberto Firmino, Liverpool (ljumskskada) Osäker till spel Reece James, Chelsea (knäseneskadaskada)

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (mjukdelsskada)

Mateo Kovacic, Chelsea (mjukdelsskada)

Hakim Ziyech, Chelsea (mjukdelsskada)

Diogo Jota, Liverpool (vristskada)

Spiken! - 6. Barcelona - Athletic Bilbao Barca hänger av Athletic i kampen om Champions League Barcelona uppträder som ett helt nytt lag för tillfället. 4-1 borta mot Valencia i ligaspelet följdes upp med 4-2 borta mot starka Napoli i Europa League. Åtta baljor på två erkänt tuffa bortamatcher således och nyförvärvet Pierre-Emerick Aubameyang har stått för fyra av dessa. Det är lika många som han gjorde på hela säsongen i Arsenal. Strikern verkar verkligen ha fått en nytändning. Mot Napoli startade han på topp med yrvädren Ferran Torres och Adama Traoré på kanterna. Spelare som definitivt kan göra sin gubbe och hitta in med inspel. Det kan även Ousmane Dembélé göra som inledde den matchen på bänken. Med Luuk de Jong som plan B om det behöver piskas in inlägg har Xavi ganska många verktyg i sin offensiva låda. Dessutom är Memphis Depay på väg tillbaka efter sin skada. Athletic Bilbao har vilat en vecka efter förra söndagens magiska derbykross (4-0) mot Real Sociedad. Samtliga mål föll i den andra halvleken och det var inget snack om att det var en rättvis viktoria. Alex Berenguer glänste då med två assist, men tyvärr för de rödvitas skull drog han också på sig ett gult kort för maskning i slutet av matchen vilket innebär att han är avstängd här. Otroligt onödigt att maska vid ställningen 4-0. Senaste bortamatchen slutade med en 2-3-förlust mot Mallorca och det är inget snack om att det är på San Mamés som baskerna trivs bäst. På resande fot har endast tre av 13 matcher slutat med seger, även om det ska sägas att hela åtta stycken kamper utanför Bilbao slutat oavgjort. Jag tror att gästerna blir satta under hårt tryck redan från start på Camp Nou och får hålla i sig för allt vad tygen håller. Athletic Bilbao slog ut Barcelona ur Copa del Rey efter förlängning för en dryg månad sedan, men de har inte vunnit över Barcelona under ordinarie tid på de sju senaste mötena och på Camp Nou brukar de ha det väldigt svårt att hänga med. Barca har uppe farten och rullar över Athletic också. Ettan överstreckas något, men det finns bättre skrällar på annat håll. Spik! Missar matchen Jordi Alba, Barcelona (avstängd)

Álex Balde, Barcelona (vristskada)

Ansu Fati, Barcelona (knäseneskada)

Samuel Umtiti, Barcelona (fotskada)

Alex Berenguer, Athletic Bilbao (avstängd) Osäker till spel Clement Lenglet, Barcelona (knäseneskada)

Memphis Depay, Barcelona (knäseneskada)

Sergi Roberto, Barcelona (muskelskada)

Mikel Vesga, Athletic Bilbao (huvudskada)

Nico Williams, Athletic Bilbao (knäseneskada)

Ander Capa, Athletic Bilbao (corona)

Derbyt! - 7. Sevilla - Real Betis Stekhett möte i Sevilla Det är få matcher i Spanien som betyder lika mycket som derbyt i Sevilla. I år finns en extra krydda i det faktum att båda lagen är med och slåss om en plats i nästa säsongs Champions League. Inför matchen är Sevilla tvåa i tabellen med Real Betis en placering och sex pinnar bakom. Skulle värdarna ta en planenlig seger på Ramón Sánchez Pizjuán blir det med andra ord svårt för Betis att nå ikapp sina stadsrivaler. Sevilla har dock skakat en del mot slutet. De åtta senaste tävlingsmatcherna har gett fyra kryss, två förluster och endast två segrar. Ett av nederlagen kom mot just Betis i Copa del Rey. I torsdags reste Lopeteguis mannar till Kroatien och fick stryk med 0-1 i en tuff match mot Dinamo Zagreb. Ett resultat som dock räckte till avancemang. Sevilla slet hårt på sina spelare i den matchen och nu är dessutom både Ocampos och Koundé avstängda. Real Betis spelade också match under torsdagen men för de grönvitas del var det en hemmafajt som skulle avhandlas. Det slutade 0-0 mot Zenit vilket räckte till att även Real skulle avancera i Europa League. Gästerna visar strålande form och har vunnit åtta av sina tio senaste tävlingsmatcher. Dessutom har Pellegrini roterat friskt och därmed hållit sina spelare fräscha. Mot Zenit startade Bartra, Iglesias, Juanmi och Carvalho alla på bänken. En kvartett som ska ses med bra chans att starta nu. Offensivt ser det verkligen spännande ut för där finns även Fekir, Willian José, Canales och Joaquín att tillgå. Spelare som ska kunna hitta nätet mot ett Koundé-löst Sevilla-försvar. Räkna med att Real Betis kliver in i denna match med raka ryggar. Det ska sägas att det inte är något snack om att det är Sevilla som är storebror i staden. De har större meriter, ligger före i tabellen och har också dominerat de inbördes mötena på senare år. Inte minst på den här arenan. Med det sagt är detta i grunden två helt jämnstarka lag och jag har svårt att sia om utgången. X2 ger bäst avkastning, men för den med bred plånbok lämpar sig helgarderingen. Missar matchen Jules Koundé, Sevilla (avstängd)

Lucas Ocampos, Sevilla (avstängd)

Anthony Martial, Sevilla (knäskada)

Karim Rekik, Sevilla (muskelskada)

Juan Miranda, Real Betis (muskelskada) Osäker till spel Suso, Sevilla (vristskada)

Erik Lamela, Sevilla (axelskada)

Martín Montoya, Real Betis (hälskada)

Rodri, Real Betis (oklart)

Víctor Camarasa, Real Betis (oklart)