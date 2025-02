"Finalplats står på spel - fördel för Isak mot Arsenal"

Höjdaren! - 1. Newcastle - Arsenal

Arsenal måste vinna med minst två bollar

Ligacupen har som bekant nått fram till semifinaler i England där den första akten redan är spelad. I början av januari reste Newcastle till norra London för att mäta svärd med Arsenal, en fight där The Magpies drog den längsta stickan med 2-0. Isak och Gordon bidrog med varsin balja, men sett till matchbilden var resultatet allt annat än rättvist. Newcastle gjorde mål på allt medan Arsenal nollades trots att de kom upp i drygt 3,0 xG.

På sätt och vis kan man säga att The Gunners retroaktiva utdelning kom i söndagens tungviktsmöte med Manchester City. Ödegaard gav de rödvita ledningen i inledningen av matchen innan Man City kvitterade i begynnelsen av den andra akten. Där och då kändes The Citizens på gång, men så fort Arsenal övergav sitt låga block kom utdelningen som ett brev på posten.

Efter 90 minuter hade Artetas gäng gått ifrån till 5-1 där bland annat tonåringarna Lewis-Skelly och Nwaneri hittade rätt med varsitt mål. Klasskillnaden var påtaglig och boosten från segern ska inte underskattas när Arsenal reser till St James’ Park med kravet att vinna med minst två mål. Det behövs för förlängning, men på Europatipset kan vi strunta i huruvida Arsenal tar sig vidare eller inte.

Newcastle är i grund och botten ett lag som försöker pressa sina motståndare högt, framför allt på hemmaplan, men här förväntar jag mig en mer försiktig framtoning från Eddie Howe och company. “Skatorna” får tillbaka Guimaraes från botbänken men när firma Gordon/Livramento avlöser brassen samtidigt som Joelinton dras med frågetecken är jag tveksamt inställd till Newcastle.

Howe har blivit taktiskt utmanövrerad av både Iraola och Marco Silva i de två senaste hemmamatcherna i Premier League och Arsenal är onekligen ett lag som kan spela bort värdföreningen om de har sin dag. I en match som The Magpies inte behöver vinna, de behöver i praktiken inte ens spela oavgjort, råder det inget tu tal att jag blickar österut. Så länge tvåan inte rusar över 50 procent lämnas den allena.

Notabla avbräck

Anthony Gordon, Newcastle (avstängd)

Valentino Livramento, Newcastle (avstängd)

Harvey Barnes, Newcastle (lårskada)

Callum Wilson, Newcastle (knäseneskada)

Jamaal Lascelles, Newcastle (knäskada)

Bukayo Saka, Arsenal (knäseneskada)

Gabriel Jesus, Arsenal (knäskada)

Ben White, Arsenal (knäskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (knäskada)

Osäker till spel

Joelinton, Newcastle (knäskada)

Tungviktaren! - 2. Coventry - Leeds

Coventry går urstarkt just nu

Jag flaggade för att Leeds var på jakt efter revansch från sömnpillret som var toppmötet med Burnley. Sanslöst tråkiga 0-0 i tungviktsmötet följdes upp av hela 7-0(!) i helgens ligamatch mot Cardiff. Daniel Farkes offensiv visade sig från sin bästa sida och när The Peacocks har sin dag har de inga övermän i The Championship. Med det sagt går gästerna inte säkra i var och varannan tillställning.

Under onsdagen väntar en på förhand lurig bortamatch mot Coventry som går fram som en ångvält just nu. Frank Lampard inledde sin sejour som tränare för The Sky Blues trevande, men efter fem raka segrar – jag inkluderar vinsten efter straffar i FA-cupen mot Sheffield Wednesday – i samtliga tävlingar pekar formkurvan spikrakt uppåt för värdarna från West Midlands.

Oliver Dovin har hållit nollan i tre av sina fyra senaste starter och om jag får säga mitt borde Hammarbys gamla burväktare vara en del av det svenska landslaget. Rudoni, Simms och Thomas-Asante är i sin tur viktiga pjäser i offensiven och på mitten har Coventry fått fin förstärkning i form av Grimes från Swansea. Med honom i laget blir värdarna ännu tryggare i sitt bollinnehav.

Det kommer att behövas mot ett Leeds som är vansinnigt skickliga på att straffa motståndarnas misstag. Piroe, James, Gnonto, Solomon och Aaronson är en läskig uppsättning lirare i Daniel Farkes offensiv som på egen hand kan åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite. Har kvartetten en bra dag blir det åka av för Coventry, men jag vill trots allt inte räkna bort de ljusblå.

Sett till underliggande siffror är värdföreningen ett av ligans bästa lag och när de dessutom börjat leverera i enlighet med dessa på det gröna schackbrädet är det dags att ranka upp Coventry ett par hack. Jag skulle inte förvåna om detta mynnar ut i en sluggerfest och vill därför ta betalt för ettan som ser ut att bli bortglömd av det svenska folket. “Gubben” (etta-tvåa) är en passande lösning.

Notabla avbräck

Patrick Bamford, Leeds (knäseneskada)

Osäker till spel

Ephron Mason-Clark, Coventry (knäseneskada)

Draget! - 3. Milan - Roma

Roma undervärderas av tipparna

Kvartsfinalerna i Coppa Italia inleddes under tisdagen med Atalanta mot Bologna. Bortsett från Empoli är det idel stora drakar som tagit sig till detta skede av turneringen och två av dessa drabbar under onsdagen samman i modehuvudstaden. I densamma spelade Milan i helgen 1-1 mot Inter i Derby della Madonnina där de rödsvarta ledde med 1-0 hela vägen fram till tilläggstid.

I den 93:e minuten ville De Vrij annorlunda när han satte 1-1, en oerhört tung smäll för Milan i jakten på topp 4. Insatsen som sådan var dock inte så pjåkig och jag vidhåller att Sérgio Conceicao-ledda lag är som allra bäst när de får krypa hem och spela på motståndarnas misstag. När det däremot är portugisens lag som förväntas vara spelförande finns det större frågetecken.

Under onsdagen väntar just detta fenomen då jag förutsätter att Claudio Ranieri och dennes Roma inte kommer till Milano för att ta hand om bollinnehavet. I helgens Derby del Sole mot Napoli blev det annorlunda när bollinnehavet fördelades jämnt, men det berodde i mångt och mycket på att Napoli tog ledningen redan efter en halvtimme. Efter det gavs Roma kommandot.

Det såg länge ut som att Ranieri och company skulle få konstatera en hedersam förlust, men på tilläggstid klev Angelino fram och satte 1-1. Lyckas Giallorossi se till att deras moraliska boost blir en faktor mot Milans moraliska bakslag blir jag inte förvånad om romarna ser till att detta tickar jämnt en bra bit in i den andra halvleken. Man ska trots allt ha med sig att gästerna inte förlorat något av de tre senaste inbördes mötena i alla tävlingar.

Bägge lagen har varit aktiva under de sista dagarna av transferfönstret, men trots att Milan hämtat in spelare som Walker och Giménez köper jag inte det överdrivna favoritskapet till vänster. När jag ser en tight och kompakt matchbild framför mig är över 50 procent på ettan föga intressant. Istället kittlas jag av spelvärdet till höger och ger Roma företräde på San Siro. X2 är ett spännande drag.

Notabla avbräck

Emerson Royal, Milan (muskelskada)

Alessandro Florenzi, Milan (knäskada)

Osäker till spel

Ruben Loftus-Cheek, Milan (lårskada)

Manu Koné, Roma (smäll)