"Fler matchvinnare - Sverige säkrar VM-biljett"

Höjdaren! - 1. Polen - Sverige

Sverige till VM

Det var verkligen inte vackert, men Sverige lyckades besegra Tjeckien med 1-0 efter förlängning och målet i sig var oerhört grant. Jesper Karlström drog upp anfallet och efter ett väggspel mellan Quaison och Isak kunde den förstnämnda placera in bollen i nät. Även när spelet inte alls fungerar, för det gjorde det verkligen inte mot Tjeckien, har Sverige en x-faktor utöver det vanliga.

Den x-faktorn ökar rejält under tisdagen när Zlatan Ibrahimovic är tillbaka från sin avstängning. Veteranen lär inte starta, men att kunna kasta in Zlatan och Elanga mot slutet om spelet gått i stå är få förunnat. I övrigt är Martin Olsson borta efter den skada han ådrog sig mot Tjeckien och Ludwig Augustinsson är alltjämt ett frågetecken. Pierre Bengtsson är det givna valet till vänster om Sevilla-försvararen inte kan delta medan Emil Krafth såklart kliver in på högerbacken.

Marcus Danielson var helt färdig efter matchen mot Tjeckien då han tidigare hade varit drabbad av magsjuka. Mittbacken ska dock vara okej nu och lär kliva in i mitten bredvid Nilsson Lindelöf. På mitten har Albin Ekdal inte kunnat träna de senaste dagarna och är tveksam till spel. Vi kan med andra ord få se mer av Jesper Karlström här. Offensivt lär Janne välja samma uppställning med Forsberg och Claesson på kanterna samt Isak och Kulusevski på topp. Där finns det skyhög potential.

Polen slapp sin semifinal då Ryssland slängdes ut ur kvalet, men de spelade ändå en tuff match mot Skottland. Milik och Piatek drog båda på sig skador och åtminstone den förstnämnde missar denna batalj. Det gör även Salamon som också skadade sig mot skottarna samt avstängde Klich. Lewandowski, som inte fanns med mot Skottland på grund av en känning, lär dock spela och troligen startar även Moder, Zielinski och Krychowiak.

Överhuvudtaget har Polen ett ytterst kompetent landslag och på hemmaplan ställs de faktiskt ut som klara oddsfavoriter. Blågult har dock varit väldigt bra i avgörande kvalmatcher på senare år och dessutom besegrade svenskarna som bekant Polen i sommarens Europamästerskap. Jag tycker att Sverige har fler matchvinnare i sitt lag medan Polen främst förlitar sig på Lewandowski. Det fäller avgörandet. Trots dåligt värde väljer jag att chansspika tvåan!

Missar matchen

Mateusz Klich, Polen (avstängd)

Arkadiusz Milik, Polen (oklart)

Bartosz Salamon, Polen (oklart)

Martin Olsson, Sverige (lårskada)

Osäker till spel

Robert Lewandowski, Polen (oklart)

Krzysztof Piatek, Polen (oklart)

Ludwig Augustinsson, Sverige (sjuk)

Albin Ekdal, Sverige (oklart)

Spiken! - 2. Portugal - Nordmakedonien

Portugal vinner enkelt

Nordmakedonien stod för en hejdundrande skräll när de slog tillbaka självaste Europamästarna Italien i Palermo i playoff-semin. Därmed blev de första nation att besegra Gli Azzurri i en kvalmatch på italiensk mark sedan 1999 och Italien missar sitt andra raka världsmästerskap. Aleksandar Trajkovski satte dit matchens enda mål på övertid och är stor nationalhjälte i några dagar.

Det ska dock sägas att segern givetvis var allt annat än rättvis. Italien hade 32-4 i skott och hade med normal utdelning vunnit den semifinalen. Samtidigt går det inte att ta något ifrån nordmakedonernas kämpaglöd och de kommer slita om varje boll igen. Bardhi och Ademi var monumentala på mitten och på vänsterkanten löpte evighetsmaskinen Alioski hela matchen lång. Denna gång kommer det dock inte räcka hela vägen.

Portugal avgjorde i praktiken sin semifinal mot Turkiet redan under den första halvleken även om det minst sagt blev dramatiskt under slutminuterna. När domaren blåste av för paus stod det 2-0. Otávio, som var lite av en skräll i startelvan, var dominant och noterades för både mål och assist under matchens första 45 minuter. Han startade på topp ihop med Diogo Jota och en viss Cristiano Ronaldo, en minst sagt högkapabel offensiv trio.

De får dessutom god hjälp från mittfältet där Bernardo Silva och Bruno Fernandes står för kreativiteten medan Joao Moutinho ser till att balansen finns där. Till denna match är även ytterbacken Joao Cancelo tillbaka från sin avstängning och han har visat med Manchester City att han har mycket att ge i offensiven. Portugal förfogar över ett helt komplett lag som har kapacitet att vinna hela VM.

Först ska de alltså ta sig dit och det tror jag inte blir några problem. Nordmakedonien kommer ge allt, precis som mot Italien, men blixten slår inte ner två gånger i rad. Denna gång klarar de inte av att hålla nollan och jag tror vi får se en smärre överkörning från portugisernas sida. Ettan lär streckas kring 85-90 procent, men det finns bättre skrällchanser på kupongen. Spik!

Playoff-finalen! - 3. Algeriet - Kamerun

Algeriet till Qatar

Algeriet, som var regerande mästare i Afrikanska Mästerskapen, kom sist i sin grupp i Kamerun tidigare under året och kunde inte försvara sin titel. En rejäl motgång för nationen som nu har laddat om till playoff-spelet mot VM. Där lyckades nordafrikanerna besegra Kamerun på bortaplan med 1-0 för några dagar sedan trots en rejäl press mot sig. Islam Slimani stod för målet med lagets enda avslut på mål.

Slimani startade på topp tillsammans med Riyad Mahrez och Youcef Balaïli från Brest i den matchen och det är en tung trio. Med Belfodil och Feghouli som tänkbara ersättare finns det mål i detta Algeriet. Mittfältet styrs av Bennacer medan Villarreals Mandi är chef i försvaret. Ett stabilt lag som i sin VM-kvalgrupp tog sju poäng på tre hemmamatcher till en målskillnad på 16-3.

Kamerun slutade trea i Afrikanska Mästerskapen som spelades på hemmaplan. Där blev det stryk mot Egypten på straffar i semifinalen medan Burkina Faso slogs tillbaka på samma sätt i bronsmatchen. I VM-kvalet slutade de ett par pinnar före Elfenbenskusten, men fick stryk av ivorianerna på bortaplan. Kamerun trivs helt klart bäst i hemlandet och hade behövt ett bra resultat från första mötet mot Algeriet.

Prestationen var helt okej, men det fanns ingen spets vilket är konstigt sett till de namn som finns i truppen. Aboubakar och Choupo-Moting startade i anfallet då med Hongla och Toko Ekambi på kanterna. En namnkunnig uppställning. På övriga positioner har dock inte Kamerun samma höjd även om Onana är en skicklig målvakt. Jag har svårt att se gästerna hålla nollan i denna match.

Algeriet var inte med i Ryssland 2018 och nationen suktar verkligen efter att delta i ett världsmästerskap. Detta kan mycket väl vara sista chansen för Mahrez generation och den tar nordafrikanerna. Jag är inte säker på att Algeriet vinner matchen, men de tar hem dubbelmötet. 1X blir således min lösning i Blida.