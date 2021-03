"Fördel Manchester United - Zlatans Milan åker ut"

Europatipset bjuder på matcher från både Champions League och Europa League denna gång. Bayern München och Chelsea ska försöka ta tillvara på sina segrar från det första mötet när Lazio och Atlético Madrid kommer på besök. Två intressanta tillställningar. I övrigt ska vi titta till La Liga, The Championship och League One i jakten på 13 gröna bockar. Köp era andelar via länken här nedan så sätter vi igång!