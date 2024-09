"Förfallet har varit smärtsamt - nu måste Sverige vinna"

Det är dags för en ny vända i Nations League och för svensk del är den inte vidare smickrande. Blågult deltar i den näst sämsta divisionen, C, där motståndarna i gruppen är Slovakien, Estland och Azerbajdzjan. Under torsdagen står de sistnämnda för motståndet. Europatipset innehåller också sydamerikanskt VM-kval. Missa inte att anmäla dig själv och ditt lag till Europamästaren!

Höjdaren! - 1. Azerbajdzjan - Sverige

Upp till bevis, Blågult - till Europatipset

Det svenska herrlandslagets förfall har varit smärtsamt att skåda de senaste åren. Janne Andersson hade många fördelar som förbundskapten som blandades med många oförglömliga minnen. Raset ned till Nations Leagues C-division är inte ett av dessa. När Jon Dahl Tomasson och dennes upplaga av Blågult går in i den relativt nybildade turneringen gör de det på den näst sämsta nivån. Usch.

En fördel för dansken är dock att han hunnit bli varm i kläderna till skillnad från Fernando Santos. 69-åringen – som bland annat lett Portugal till EM-guld – tog över Azerbajdzjan så sent som i juni och faktum är att detta blir den första landskampen för Santos som tagit över spakarna från Gianni De Biasi. Under italienarens ledning spelade azerierna stundtals sevärd fotboll, något jag inte är säker på att de kommer att göra under Santos.

Portugisen tillhör den gamla skolans tränare och jag blir inte förvånad om Sverige möts av en köttmur till försvar i Baku. Värdarnas defensiva linje utgörs till fem åttondelar av spelare från Qarabag, men trots gott om rutin på samtliga bör de få svårt att hänga med i svängarna när Blågult vrider upp tempot. Det är trots allt det som Tomasson anlitats för att göra till skillnad från sin föregångare.

Jag ger inte mycket för den svenska backlinjen där i princip bara Hien och Gudmundsson återfinns på respektabel nivå i sina klubblag, men det ser desto mer spännande ut längre fram. Kanske framför allt på mittfältet. Det var inte igår som ett svenskt landslag hade två så extremt lovande mittfältare som Lucas Bergvall och Hugo Larsson att sätta sitt framtidshopp till.

Jag hoppas att Tomasson hittar ett sätt att spela båda samtidigt. På tal om problemlösningar blir det också spännande att se hur dansken formerar sin anfallslinje där Kulusevski, Isak och Gyökeres alla är tillräckligt bra för att prenumerera på varsin startplats. Den sistnämnda har rivstartat Liga Portugal och är onekligen en möjlig matchvinnare i Baku. Så här långt är jag försiktigt positiv till Tomasson och detta ska Sverige bara vinna. Tvåan spikas.

Spiken! - 2. Portugal - Kroatien

Spiketta på da Luz - till Europatipset

Det skulle förvåna om inte kampen om förstaplatsen i Grupp A1 blir ett tvåhästarsrace mellan Portugal och Kroatien. Jämfört med övriga nationer i gruppen, Skottland och Polen, har dessa två herrskap en helt annan bredd och spets att luta sig mot och mötet på mäktiga Estádio da Luz kan mycket väl bli ett avgörande sådant för återstoden av Nations League-gruppspelet.

Portugal är tydliga favoriter till gruppsegern och konstigt vore annat när det konstateras vilken trupp Roberto Martínez förfogar över. Diogo Costa är i min bok en av världens bästa målvakter och framför sig har Portokeepern generaler som Dias och Palhinha. Med en sådan ryggrad kommer det att krävas en hel del av Kroatien för att komma till vassa målchanser i Lissabon.

Tappet av den största generalen av de alla, Pepe, är tungt men återväxten bland Portugals mittbackar går inte av för hackor. Det gör inte heller offensiven som är kryddad med Vitinha, Fernandes, Silva, Jota och Leao. Och Ronaldo. Diskussionen om huruvida den sistnämnda ska starta eller inte kommer att leva hela vägen fram till Ronaldo själv tar ett beslut, men 130 landslagsmål skojas inte bort i första taget.

Kroatien har saknat en tydlig nummer nio sedan Mandzukic lade skorna på hyllan och jag ser ingen lösning på hundramiljonersfrågan i dagens trupp heller. Kramaric, Perisic, Petkovic och kanske framför allt Budimir är alla möjliga lösningar, men jag tror att valfri kroatisk anfallare blir uppäten av den portugisiska backlinjen. Kampen om mittfältet är däremot en annan femma.

Modric är i vanlig ordning den stora dirigenten i planens centrala delar och vid sin sida har 38-åringen sällskap av Kovacic. Brozovic har däremot slutat i landslaget och jag är spänd på att se vem som fyller dennes skor. Sucic och Baturina är alla namn för framtiden men jag ställer mig tveksam till om någon ur duon färgar i denna enskilda tillställning. Nämnas bör också att Majer saknas. Här blir Portugal övermäktiga för kroaterna. Spikad etta.

Skrällen! - 5. Serbien - Spanien

Möjlig baksmälla för Europamästarna - till Europatipset

Luis de la Fuente och dennes Spanien manifesterade en sanslös styrkedemonstration i EM i Tyskland. Guldet var odiskutabelt när La Roja visade en mer direkt sida kryddad med det sedvanligt svårstoppade bollinnehavet. Framtiden är som vanligt bländande ljus för de rödgula vars trupp inför starten av Nations League innehåller endast fyra spelare – Carvajal, Laporte, Joselu och Pérez – som är 30 eller äldre.

Med det sagt tvingas de la Fuente också avvara en hel del tunga pjäser inför mötet med Serbien. Pålitliga Nacho har tackat för sig medan Morata är utanför truppen samtidigt som Simón, Rodri, Merino och Gavi dras med skador. Avsaknaden av Rodri hade varit enorm för vilket fotbollslag som helst på planeten och även om Zubimendi fyllde luckan efter honom förtjänstfullt i EM tror jag att trippen till Belgrad kan ge problem.

Åtminstone större problem än vad det svenska folket tycks tro. Mättnad och en längre startsträcka efter ett EM-guld är faktorer som kan spela spanjorerna ett spratt och Serbien är heller inga duvungar. Särskilt inte på hemmaplan där den fysiska styrkan vid fasta situationer är påtaglig. Ett par normalt givna fyrtorn – Milinkovic-Savic, Mitrovic och Vlahovic – finns inte med i truppen samtidigt som Tadic tackat för sig, men jag hoppas ändå att Stojkovic mannar kan bjuda upp till dans.

Firma Milenkovic/Pavlovic utgör ett stabilt mittlås som inte passeras hur som helst och i offensiven kan det mycket väl vara dags för spelare som Ilic och Samardzic att kliva fram och ta större ansvar. Samma visa råder för RB Salzburgs Ratkov som konkurrerar med Jovic om en startplats som spjutspets. Har dessa herrar en av sina bättre dagar kan Spanien få det hett om öronen.

Jag säger inte emot Spaniens favoritskap, men när det blir procentuellt överdrivet är det dags att sätta sig på tvären. Över 75 procent på tvåan är alldeles för mycket för att inte lockas av garderingar. Sköter serberna sin defensiv är mycket vunnet och till dessa priser är jag mer än lovligt intresserad av 1X som skapar korsdrag bland kuponghögarna. Alla tecken och skrälljobb.