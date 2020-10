"Formstarka Manchester United vinner stormötet"

Höjdaren! - 1. Manchester United - Arsenal

Formstarkt United favoriter

Innan landslagsuppehållet var Manchester United ifrågasatta från alla möjliga håll efter en räcka sämre insatser. Nu är det annat ljud i skällan efter att den röda maskinen plockat fyra poäng på två ligamatcher samt vunnit borta mot PSG och krossat RB Leipzig hemma. När United är på humör är de verkligen svåra att stoppa. Mot Leipzig hoppade Rashford in och satte dit ett hattrick på 20 minuter.

Rashford lär starta på topp nu när Martial är avstängd om inte Solskjaer tycker det är dags för Cavani att göra sin debut i startelvan. Bakåt blir det troligen den vanliga fyran med Maguire och Nilsson Lindelöf i mitten och Shaw samt Wan-Bissaka på kanterna. Nyförvärvet Alex Telles är nämligen drabbad av coronavirusets härjningar och är ännu inte tillgänglig till spel.

Arsenal har fått mycket kritik under de senaste veckorna för att ha agerat väldigt passivt mot både Leicester och Manchester City. De rödklädda rullade bara runt bollen i backlinjen utan rörelse längst fram. Ett spel som det är väldigt enkelt att försvara sig mot. Där har Arteta något att fundera på. Spelare som Aubameyang och Pépé är härliga att skåda i omställningsspelet men mot uppställt försvar får de svårt att komma till.

På mittfältet startar troligen Ceballos, Partey och Xhaka. Tre skickliga spelare helt klart även om det kanske saknas lite speed och någon som kan transportera bollen framåt. Bakåt är Tierney och Gabriel självskrivna medan Mustafi troligen tar den tredje platsen i mittförsvaret då David Luiz är skadad. Mot Leicester syntes det tydligt vilken extrem försämring det blev när tysken ersatte Luiz. Det är något United ska kunna utnyttja.

Kan hemmalaget prestera som de gjort i Champions League blir det åka av för Arsenal. Mustafi och company kommer inte hänga med i svängarna när Greenwood och Rashford sätter fart. Dessutom har Arsenal under många år haft enorma problem på Old Trafford. The Gunners har inte vunnit en ligamatch här på 14 år. Ettan är helt klart första tecken att rita ned. På mitt andelssystem är det dock inte omöjligt att jag plockar med krysset också beroende på åt vilket hålla streckning och odds sticker.

Missar matchen

Anthony Martial, Manchester United (avstängd)

Alex Telles, Manchester United (corona)

Eric Bailly, Manchester United (muskelskada)

Jesse Lingard, Manchester United (muskelskada)

Calum Chambers, Arsenal (knäskada)

Gabriel Martinelli, Arsenal (knäskada)

Pablo Marí, Arsenal (vristskada)

Rob Holding, Arsenal (knäseneskada)

Osäker till spel

David Luiz, Arsenal (lårskada)

Medaljstriden 1! - 4. Elfsborg - IFK Norrköping

Ovisst på Borås Arena

Malmö FF ser ut att springa iväg med guldet i Allsvenskan men där bakom är det hård kubbning om medaljplatserna. Fem lag befinner sig inom tre poängs marginal och två av dessa möts på Borås Arena. Elfsborg kommer närmast från en mållös historia mot Varbergs BoIS och har för tillfället ganska svårt att vinna fotbollsmatcher. Känslan är att västgötarna kommer få det svårt mot Peking.

Elfsborg har bara vunnit en av de tio senaste allsvenska omgångarna och det var mot ett uselt Kalmar FF som de gulsvarta lyckades trycka in tre bollar. Annars ser det ganska tunt ut efter att Jesper Karlsson gått till AZ Alkmaar, där han för övrigt gör stor succé. Per Frick är en nyttig buffel, men han behöver service för att vara farlig i boxen. Alm och Okkels är inga dåliga spelare, men visst håller de lägre nivå än Karlsson. Här är dessutom lagkapten Sivert Nilsen avstängd.

IFK Norrköping hade en bitter eftermiddag mot AIK då Gnaget kunde kvittera på straff i slutet av matchen. Det fick Simon Thern att gå ut och såga hela den svenska domarkåren och även om ordvalet kanske inte var det bästa är det lätt att förstå Therns frustration. IFK har fått många märkliga domslut mot sig hela säsongen lång och mot AIK skulle Peking definitivt haft en straff.

Mot AIK tvingades Christoffer Nyman gå av i den första halvleken och anfallaren, som leder skytteligan, är ett osäkert kort. Utan honom tappar de blåvita en del tyngd i anfallet, men rörliga spelare finns det gott om i Haksabanovic, Levi och Jóhannesson. Med de tre på topp och Smith, Fransson och Thern bakom får vi ett väldigt passningsskickligt Norrköping som kommer komma till farliga chanser.

Elfsborg har haft svårt för Norrköping under några år och de sex senaste mötena mellan lagen har slutat med tre segrar för Peking och tre oavgjorda fajter. Spelare för spelare är det gästerna som ser bättre ut, även om inte Nyman kan delta, och jag tror att östgötarna tar tag i den här matchen från start. Tvåan ser ut att bli lite för hårt streckad men på den här mycket luriga kupongen väljer jag att spara mina garderingar till andra ställen. Tvåan spikas.

Missar matchen

Sivert Heltne Nilsen, Elfsborg (avstängd)

Alexander Bernhardsson, Elfsborg (knäskada)

Osäker till spel

Marokhy Ndione, Elfsborg (oklart)

Christoffer Nyman, IFK Norrköping (ljumskskada)

Medaljstriden 2! - 5. Hammarby - Häcken

Svårtippad match på Tele2

Under en lång period var det Häcken som var främsta utmanare till Malmö FF men laget från Hisingen har fallit tillbaka under de senaste månaderna. Endast en seger på de sju senaste omgångarna (hemma mot bottenlaget Falkenberg) är såklart inte bra nog. Då ska det ändå sägas att de gulsvarta blivit räddade av Pontus Dahlberg flera gånger om.

I veckan spelade Häcken en hängmatch och fick stryk klart mot Djurgården. Alexander Söderlund gick då åter mållös av planen och fullträffarna har kommit för sällan från norrmannens sida. Ett mål på de sju senaste starterna håller inte för en striker i ett lag med toppambitioner. Här kommer dock Leo Bengtsson tillbaka efter avstängning och det är en spännande lirare.

Hammarby har spelat upp sig mot slutet och ståtar med tio poäng på de fyra senaste omgångarna. Krysset kom mot Djurgården och det var en match som Bajen dominerade kraftigt men där ett kvitteringsmål trillade in på övertid. Aron Jóhannsson och Gustav Ludwigson har fungerat väldigt bra tillsammans på topp och nätat sammanlagt sju gånger på de fyra föregående omgångarna.

Med Alexander Kacaniklic som hovleverantör bör de grönvita skapa chanser nu också. Darijan Bojanic är däremot ytterst tveksam till spel efter att ha varit tvungen att göra ett ingrepp i knät i veckan. Kan inte han delta blir det troligen, precis som mot Östersund, Jeppe Andersen och Aimar Sher som startar på det centrala mittfältet. Den sistnämnda har en enorm kapacitet men som de flesta unga spelare är han ganska ojämn i prestationerna.

Jag håller Hammarby som det bättre laget och tror de kommer dominera matchbilden. Ettan ser dock ut att överstreckas å det grövsta och då sparkar jag bakut. Häcken vann trots allt vårmötet och har bara torskat två av de elva senaste gångerna lagen ställts mot varandra. Om ettan slutar runt 60 procent behöver det garderas tidigt och rejält.

Missar matchen

Paulinho, Hammarby (lårskada)

Mohanad Jeahze, Hammarby (fotskada)

Gustav Berggren, Häcken (avstängd)

Jasse Tuominen, Häcken (knäskada)

Peter Abrahamsson, Häcken (knäskada)

Osäker till spel

Darijan Bojanic, Hammarby (knäskada)

Daleho Irandust, Häcken (höftskada)