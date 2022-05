"Forsbergs jakt efter klubbens första titel"

Allt är upp och ner denna helg. Då Premier League avslutas under söndagen spelas Stryktipset den dagen medan Europatipset tar plats under lördagen. Det är ett mäktigt EU vi bjuds på med ett par cupfinaler där den hetaste spelas i Turin där damernas Champions League ska avgöras. Dessa kryddas med ett playoff mot The Championship samt seriematcher från Frankrike, Italien och Sverige. Gott om felstreckade matcher kombinerat med 4 miljoner kronor i jackpot gör detta till en minst sagt smaskig kupong och vill ni jobba 13 rätt tillsammans med mig är det länken här nedan som gäller.