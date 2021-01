"Första förlusten - Ronaldo sänker Zlatans Milan"

Derbyt! - 1. Manchester United - Manchester City

City till final

Covid-19 härjar hos Manchester City som därför fick avvara en mängd spelare i ligamatchen mot Chelsea. Bänken såg därför svagare ut än vanligt men startelvan var ren klass, något City drog nytta av. Den första halvleken är den bästa från Peps grabbar på hela året. 3-0 stod det då efter att Kevin de Bruyne och Phil Foden firat stora triumfer med sitt kvicka passningsspel.

Gott självförtroende således för The Citizens när de kliver in på Old Trafford. Flera spelare räknas vara borta igen på grund av smittan, men det är egentligen bara Walker, Ederson och Jesus som är riktigt stora avbräck. Laporte är dessutom skadad och tveksam till spel här men Stones och Dias gör det riktigt bra som mittbackar. City har bara släppt in fler än ett mål en gång på sina 21 senaste i alla tävlingar.

Manchester United är med och tampas i toppen av ligatabellen efter 16 poäng på de sex senaste omgångarna. Omgången innan dess spelade de rödklädda faktiskt 0-0 mot Manchester City på just denna arena. Det var en ganska händelselös tillställning och Solskjaer lär ställa upp sitt lag på ett liknande sätt som då med Fred och McTominay som sköld framför backlinjen.

Den backlinjen kommer däremot inte innehålla Nilsson Lindelöf som har problem med en rygg. Bailly tar plats bredvid Maguire och det är en fysisk mittback som i sina bästa stunder är riktigt bra. Ivorianen är dock misstagsbenägen och har ibland problem med positionsspelet. Något som ett flytande Manchester City ska kunna utnyttja. United går in i matchen med ganska rejält övertag i luftrummet. Räkna därför med att Solskjaer fokuserar ordentligt på fasta situationer.

Manchester United har gjort det väldigt bra mot sina stadsrivaler på senare år och har bara förlorat en av de fem senaste inbördes. Det var på den här arenan i Ligacupen för ganska exakt ett år sedan. Jag tror att historien upprepar sig. Kommer gästerna upp i den nivån de höll mot Chelsea är de ett bättre fotbollslag än United. Stannar tvåan kring 50 procent är det bara att spika på.

Missar matchen

Edinson Cavani, Manchester United (avstängd)

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (ryggskada)

Phil Jones, Manchester United (knäskada)

Ferrán Torres, Manchester City (corona)

Tommy Doyle, Manchester City (corona)

Osäker till spel

Marcos Rojo, Manchester United (vadskada)

Ederson, Manchester City (corona)

Kyle Walker, Manchester City (corona)

Gabriel Jesus, Manchester City (corona)

Eric García, Manchester City (corona)

Nathan Aké, Manchester City (oklart)

Aymeric Laporte, Manchester City (knäseneskada)

Skrällen! - 2. Athletic Bilbao - Barcelona

Barcelona imponerar inte

Fyra segrar och två oavgjorda på de sex senaste omgångarna har gjort att Barca åtminstone är uppe på Europaplats, men det skiljer tio poäng upp till Atlético i toppen av tabellen som dessutom har en match mer spelad. Prestationerna lämnar mycket i övrigt att önska från katalanerna. Senast besegrades Huesca med 1-0 men det var ett Barcelona som såg panikslagna ut under matchens sista kvart. Där kunde Koemans gäng mycket väl ha tappat poäng.

Lionel Messi låg som vanligt bakom Barcas mål när argentinaren passade fram till Frenkie de Jongs fullträff. Messi har dock inte varit lika dominant som vi är vana vid att se den lilla trollkarlen och utan honom på topp är detta ett ganska mediokert lag. Braithwaite, Griezmann och Dembélé skrämmer inte slag på några motståndare. Talang finns i Pedri, Dest, Trincao och Puig men de är inte redo att leda laget.

Athletic Bilbao gör en ganska svag säsong och befinner sig i mitten av tabellen. De rödvita inledde åtminstone året på bästa sätt med en 1-0-seger mot Elche. Lagets kapten, Iker Muniain, stod för målet och det är han som ska göra det framåt tillsammans med Inaki Williams, Raúl García och Asier Villalibre. Kenan Kodro, tidigare i FCK, finns också att tillgå men bosniern får knappt med speltid.

Bilbao spelar som vanligt tajt och 19-19 i målskillnad efter 17 spelade matcher tyder på att det inte är något lag som öppnar upp sig i onödan. Hemma på vackra San Mamés är de rödvita dock oftast påkopplade. Fem segrar på åtta försök och 11-5 i målskillnad är starka papper. Här har bland annat Sevilla fått lämna ifrån sig alla tre poängen under säsongen och även fast det inte är någon publik på plats trivs hemmalaget bra.

Athletic har dessutom lyckats bra mot Barcelona på den här arenan på senare år. De tre senaste mötena mellan lagen här har slutat 1-0, 1-0 och 0-0 med Bilbaos siffror först. Barca har alltså inte gjort ett enda mål på tre raka besök. Jag var inte imponerad av det jag såg mot Huesca och tror att katalanerna får problem ännu en gång. På mindre system kan tvåan gott skippas helt. På mitt stora andelssystem kan dock alla tecken ges plats beroende på hur streckning och odds ser ut vid spelstopp.

Missar matchen

Peru Nolaskoain, Athletic Bilbao (muskelskada)

Unai López, Athletic Bilbao (knäskada)

Yeray Álvarez, Athletic Bilbao (muskelskada)

Ansu Fati, Barcelona (knäskada)

Gerard Piqué, Barcelona (knäskada)

Philippe Coutinho, Barcelona (knäskada)

Sergi Roberto, Barcelona (lårskada)

Osäker till spel

Samuel Umtiti, Barcelona (magproblem)

Höjdaren! - 3. Milan - Juventus

Milan åker på säsongens första ligaförlust

Vilken makalös säsong Milan stått för så långt. Elva segrar, fyra kryss och noll förluster i ligaspelet gör att de rödsvarta leder Serie A, en poäng före stadsrivalen Inter. Mot Benevento var Rossoneri illa ute efter att Sandro Tonali dragit på sig ett rött kort men Rafael Leao säkrade segern med ett mycket vackert 2-0-mål där bollen lyftes över en målvakt på vift.

Leao får dra ett tungt lass i det offensiva spelet med Ibrahimovic och Saelemaekers på skadelistan. Calhanoglu understödjer fint men Rebic har inte gjort något större avtryck. Ibra har börjat träna igen men lär inte vara redo för spel än. På mittfältet är Kessié extremt nyttig men frågan är vem ivorianen ska få bredvid sig nu när Bennacer är skadad och Tonali är avstängd. Där har Pioli ett problem att lösa.

Juventus ligger tio pinnar efter Milan (med en match mindre spelad) och det är således bara seger som gäller här om Pirlos mannar ska ha en vettig chans att försvara ligatiteln. De svartvita visade åtminstone klassen när Udinese besegrades med 4-1 i helgen. Cristiano Ronaldo noterades för två mål och portugisen leder därmed skytteligan på 14 kassar.

Morata är skadad men i övrigt kan Juve ställa sina bästa offensiva spelare på benen. Mot Udinese var det Chiesa och Dybala som fick chansen bredvid CR7 men även Kulusevski och Bernardeschi finns att tillgå. På mittfältet stod Ramsey för en mycket bra insats i helgen och fick ett mål bortdömt efter VAR-granskning och jobbade fram bollen till Ronaldos 1-0-mål. En nyttig grovjobbare för detta Juventus.

Milan vände 0-2 till 4-2 när dessa två lag möttes på San Siro i juli. Det var första gången som Rossoneri besegrade de mesta mästarna sedan 2016. Det är dock ett försvagat Milan som ställer upp här mot ett Juventus som har alla sina stjärnor tillgängliga förutom Alex Sandro och Álvaro Morata. När gästerna verkligen behöver gå för segern har jag svårt att se Juve tappa poäng. Tvåan singlas i modestaden.

Missar matchen

Sandro Tonali, Milan (avstängd)

Zlatan Ibrahimovic, Milan (vadskada)

Ismaël Bennacer, Milan (lårskada)

Alexis Saelemaekers, Milan (lårskada)

Matteo Gabbia, Milan (knäskada)

Álvaro Morata, Juventus (lårskada)

Alex Sandro, Juventus (corona)