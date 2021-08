"Första ligamatchen utan Messi - Barca vinner mot Real Sociedad"

Spelstopp söndag 17.29 Tottenham - Manchester City: Under 2,5 mål @ 2,02 Manchester City spelade en rejält reservbetonad elva i Community Shield och föll då mot Leicester. Jack Grealish fick göra ett inhopp och det ska bli oerhört spännande att se den engelska mittfältarens utveckling under Guardiola. Här kan han mycket väl få plats i startelvan då Kevin De Bruyne är på skadelistan. Stones och Walker, som vilades helt mot Leicester, är två andra namn som bör ta plats. Viktigt för Citys defensiv. Tottenham har i skrivande stund kvar Harry Kane i klubben och nu ställs Spurs mot det lag som Kane ryktas till. En minst sagt speciell situation och det återstår att se om superstrikern finns med här. Då han inte har spelat något alls för Tottenham under sommaren är det tveksamt. Istället är det Heung-Min Son som ska sköta målproduktionen och det är en världsklasspelare. Det är dock inte enkelt att stånga sig igenom Citys försvar. När dessa två lag möts finns det så mycket offensiv kvalité på plan att det automatiskt förväntas bli målkalas. Tre av de fyra senaste mötena har dock gått under 2,5 mål och när vi erbjuds över dubbeldeg på underspelet hajar jag till. Spelar City med falsk nia och Spurs kommer till spel utan Kane är 0-1 och 0-2 troliga resultat. Underspelet klickas i. Spel: Under 2,5 mål @ 2,02

Tävling: Premier League

Plats: Tottenham Hotspur Stadium

Tid: 17.30 Östersund - IFK Norrköping: Bortaseger @ 1,76 Östersund åkte på en rejäl smäll på Bravida Arena i den förra omgången. 0-5 slutade krossen och därmed har jämtarna bara tagit en poäng på de sex senaste fajterna. Det innebär att de rödsvarta är jumbo i tabellen och känslan är att ÖFK får svårt att säkra nytt kontrakt. Truppen är inte bra nog för det svenska finrummet och Haugan gick sönder mot Häcken. Det lär bli ännu en tung kväll för Östersund denna söndag. IFK Norrköping föll något oväntat hemma mot Kalmar FF och har därmed en bit upp till Europaplatserna. Samuel Adegbenro nätade i alla fall igen och det är i sina bästa stunder en av seriens bästa spelare. Mot KFF hoppade dessutom Nyman in vilket gör att konkurrensen på topp är stenhård. Björk, Khazeni och Levi är tre andra spelare som kan lura upp Östersunds-försvaret på läktaren. Peking har nätat nio gånger på sina tre senaste fajter mot Östersund och jag tror att de vräker på framåt här också. Det blir kattens lek med råttan och Kamraterna från Östergötland får vända hem med tre sköna poäng. 1,76 på den raka tvåan är taget. Spel: Bortaseger @ 1,76

Tävling: Allsvenskan

Plats: Jämtkraft Arena

Tid: 17.30 Barcelona - Real Sociedad: Hemmaseger @ 1,73 Barcelona går in i en ny era. Messi har lämnat klubben och ingenting kommer vara detsamma igen. Nu gäller det att andra spelare kliver fram istället, inte minst Griezmann och nyförvärvet Depay. Det är trots allt en duo av väldigt hög kvalité. Dessutom finns ångloken på kanterna, Alba och Dest, kvar i klubben. Även om katalanerna saknar tunga pjäser som Dembélé, De Jong och Ter Stegen kan de mönstra en stark elva på Camp Nou. Real Sociedad har inte gjort speciellt mycket affärer under sommaren, men det viktigaste är att de har fått behålla Alexander Isak. Efter sommarens Europamästerskap har Isak varit högvilt hos flera storklubbar. Det är en spelare som Barcas försvar måste se upp med. David Silva och Willian José, som är tillbaka i klubben, är två andra offensiva pjäser av hög klass. Samtidigt finns det en del osäkerhet i truppen då Merino, Zubimendi och Oyarzábal alla har spelat OS med Spanien. Trots att Barcelona är rejält försvagade är de väldigt svåra att rå på när de spelar på mäktiga Camp Nou. Här har inte Real Sociedad vunnit på hela 2000-talet och jag tror inte besökarna bryter den sviten nu heller. 1,73 på hemmaseger är fullt godkänt. Spel: Hemmaseger @ 1,73

Tävling: La Liga

Plats: Camp Nou

Tid: 20.00

Totalt odds: 6,15 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.