"Fräls oss Super-Guidetti"

Höjdaren! - 4. Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

Werder Bremen passerar Fortuna Düsseldorf

Det verkar onekligen som att Werder Bremen har tillbringat uppehållet med att träna försvarsspel. De grönvita har släppt in en bit över två mål per match i snitt, men på de tre senaste kamperna har de inte släppt in ett enda mål. Det har gett sju poäng och helt plötsligt har ett hopplöst läge i botten av tabellen vänts till ett helt okej läge att lösa nytt kontrakt.

Det är två poäng upp till Fortuna Düsseldorf på negativ kvalplats och ytterligare en pinne till Mainz på säker mark. Quaisons gäng har dock fyra plusmål tillgodo och det är inte så att Bremen helt plötsligt har börjat spotta in mål. 1-0, 0-0, 1-0 är de tre senaste resultaten. Spelmässigt ser det helt klart bättre ut än under hösten och mot Schalke 04 i lördags var de grönvita det bättre laget.

Värdarna har egentligen en för stark trupp för att riskera nedflyttning. Ludwig Augustinssonhar fortfarande inte fått speltid efter sin skada, men där finns det ju ett hyggligt sparkapital att ta av. Annars är det Moisander och Langkamp som styr försvaret. På mittfältet finns Klaassen och bröderna Eggenstein medan Sargeant, Selke och Rashica ska sköta det offensiva. Den sistnämnda gick tyvärr ut med en ljumskskada senast och är tveksam till spel här.

Eintracht Frankfurt hade det minst sagt hett om öronen i bortamatchen mot Wolfsburg. Trots att de var hårt ansatta större delen av matchen lyckades faktiskt fjolårets Europa League-semifinalist lösa en trepoängare efter att Bas Dost nickat fram till Daichi Kamadas 2-1-mål i slutet av matchen. Skönt för Eintracht som därmed har fem poäng ner till Fortuna under strecket.

Skulle Adi Hütters bortalag hitta en fullpoängare här också kan vi nog räkna med att kontraktet är säkrat. Det kommer dock inte bli någon enkel match. Werder Bremen kommer tampas om varje boll och kan de vara lika disciplinerade som de varit under de senaste veckorna blir det svårt för Eintracht att komma till. Matchen är jämn både sett till odds och streckning och då är det läge att ta ställning. Jag väljer att lägga alla mina ägg i Bremens korg. Ettan spikas!

Missar matchen

Nuri Sahin, Werder Bremen (höftskada)

Niclas Füllkrug, Werder Bremen (knäskada)

Ömer Toprak, Werder Bremen (vadskada)

Kevin Möhwald, Werder Bremen (knäskada)

Lucas Torro, Eintracht Frankfurt (avstängd)

Goncalo Paciencia, Eintracht Frankfurt (muskelskada)

Osäker till spel

Milot Rashica, Werder Bremen (ljumskskada)

Claudio Pizarro, Werder Bremen (muskelskada)

Svenskmötet! - 5. Hannover - Dynamo Dresden

Guidetti sänker Dynamo

John Guidetti verkar snabbt ha blivit en populär figur i Hannover. I 1-3-förlusten mot Sandhausen i helgen var det svensken som satte dit Hannovers enda mål och fansen röstade sedermera fram strikern till matchens lirare. Det blev bara en timmes spel, men det bör innebära att han har hyfsat pigga ben när Hannover nu tar emot Dynamo Dresden.

Förlusten mot Sandhausen gjorde varken till eller från när det kommer till Hannovers tabellplacering. Täten är långt borta och sex poäng bör vara avstånd nog för att slippa bli inblandad i bottenstriden. Truppmässigt ser det bra ut för hemmalaget som förutom Guidettihar spelare som den japanska landslagsmannen Genki Haraguchi och svensk-chilenaren Miiko Albornoz i laget. Potentialen är helt klart hög.

Dynamo Dresden är allra sist i Zweite Bundesliga, men har tre matcher mindre spelade än sina konkurrenter och sex poäng upp till kvalplats. Detta då det fanns Corona-fall inom laget när serien startade om och Dresden därmed inte kunde spela de första omgångarna. De gjorde istället sin första fajt i söndags hemma mot Stuttgart. En match som slutade med en tung 0-2-förlust.

Linus Wahlqvist spelade som vanligt från start på sin ytterbacksplats medan den storvuxne anfallaren Alexander Jeremejeff fick hoppa in i den andra halvleken. Det hjälpte dock föga. Dynamos stora problem har under hela säsongen varit bortaspelet. En enda vinst på tolv försök håller inte om det ska bli ännu en säsong i andradivisionen.

Här lär det vara Dresden som har störst motivation, men klass finns det mer av hos värdarna. Guidetti vill alltid göra mål och kan han tagga igång hemmalaget ska de ses med bra chans att ta en trea. Jag väljer till sist att lämna ettan ensam, även om det kan garderas på andelssystemet beroende på hur streckningen utvecklas. Fräls oss Super-Guidetti!

Överstreckningen! - 7. Famalicao - Porto

Porto blir övervärderade

Det är en stenhård kamp om ligatiteln i Portugal och som så många gånger förr står striden mellan Benfica och Porto. Med tio omgångar kvar att spela skiljer det bara en enda poäng till Portos fördel. Det lär bli en kamp hela vägen in i kaklet. Famalicao har samtidigt lite häng på en Europaplats efter en med deras mått mätt fantastisk säsong.

Värdarna, från Vila Nova de Famalicao, är nykomlingar i serien och tog alla med storm under hösten då de inledde med sex segrar och en oavgjort på de sju första omgångarna. Det var faktiskt just Porto som satte punkt för poängsviten på Dragao. Efter den starten har det gått betydligt sämre för Fama som bara vunnit en av de tio senaste tävlingsmatcherna. Det är dock inget strykgäng som ställer upp.

Precis som de flesta andra lagen inom den portugisiska fotbollen består hemmalagets trupp av en mix av portugiser och brassar. Famalicao har dock även spelare från Serbien, Argentina, Senegal och Spanien. Från de sistnämnda nationen kommer Toni Martínez med ett förflutet i bland annat Lugo, Valladolid och West Ham. Han har sett vass ut och står på åtta ligamål.

Lika många baljor har Portos Alex Telles gjort. Brassen får dock inte delta här då han är avstängd. Ett enormt avbräck för de blåvita serieledarna, även om det finns anfallskraft i spelare som Soares, Marega och Aboubakar. Får de utrymme kan detta lika gärna sluta 4-0 till Porto. Ska de däremot stångas mot ett tätt stående, disciplinerat försvar i 90 minuter kan det bli svårare.

Det är givetvis väldigt speciella förutsättningar med ett så långt uppehåll mitt under säsongen och det är väldigt svårt att sia om hur spelarna kommer reagera på det. Med det i åtanke känns inte en streckning på runt 80 procent på tvåan rimlig. Det kan lika gärna bli en tillknäppt historia där Porto trycker på utan att få utdelning. Med det i åtanke känns krysset, som rensar fint, som en bra idé att plocka med.

Missar matchen

Alex Telles, Porto (avstängd)

Ivan Marcano, Porto (knäskada)

Osäker till spel

Fode Konaté, Famalicao (oklart)