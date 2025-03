"Går inte att sminka över bristerna - Djurgården faller ihop"

Att tänka på

Roma har 5-1-0 på sina sex senaste i alla tävlingar.

Det förekommer fortfarande plumpar i Ajax protokoll som gör att jag betvivlar holländarnas favoritskap mot Eintracht Frankfurt.

Fenerbahce vann bara en av sina fyra hemmamatcher i ligafasen.

Lazio har bara en trepoängare på sina fyra senaste tävlingsmatcher och kan knappast backas till över 70 procent mot Viktoria Plzen.

Steaua Bukarest har bara en förlust i alla tävlingsmatcher efter nyår.

Molde såg bleka ut mot Shamrock Rovers och får det ännu tuffare emot när Legia Warszawa kommer på besök. Tvåan missas inte på Aker Stadion.

Övriga spikförslag

Tottenham - Tottenham kom inte upp i någon vidare nivå mot Manchester City där Postecoglous mannar föll med 0-1. Spurs kan se i månen efter Europaplatserna i Premier League och istället är det fullt fokus på Europa League som gäller där engelsmännen ställs mot AZ Alkmaar i åttondelen. Holländarna visade sig på styva linan när de slog ut Galatasaray i playoff och har en vass offensiv, men upp till Tottenhams nivå skiljer det trots allt en hel del. Nog för att gästerna har varit givmilda i sin defensiv under säsongens gång, men det här är en uppgift som Spurs ska lösa även om truppläget fortfarande är ganska ansatt. Kulusevski finns bland annat på skadelistan. Hur som helst finns det väldigt mycket mer spets hos de liljevita och här tror jag att Tottenham nöter ned sina motståndare i skorna. Spikad tvåa trots halvdan procent.

Bodö/Glimt - Mindre än en månad återstår till premiären av Eliteserien där Bodö/Glimt går in som regerande mästare. Fyra av de fem senaste norska ligagulden har gått till de gulklädda som numera också är en aktad kraft ute på kontinenten. Norrmännen imponerade när underläge vändes till avancemang i playoff mot Twente efter en ruskigt stark insats på hemmaplan. De kyliga temperaturerna och konstgräset på Aspmyra Stadion tilltalar ingen sydeuropeisk motståndare just nu och här tror jag att Olympiakos får problem. Grekerna matchas väldigt tufft just nu och även om det går som ett klockverk i det inhemska spelet är slitna ben och skadan på målkungen El Kaabi negativa faktorer inför trippen till Nordnorge. Jag gillar Bodö/Glimts segerchans och lämnar ettan allena.

Avstängningar på tipset

Leandro Paredes (Roma)

Davy Klaassen (Ajax)

Fred (Fenerbahce)

Bright Osayi-Samuel (Fenerbahce)

Valentin Cretu (Steaua Bukarest)

Mykhailo Mudryk (Chelsea)

Isak Amundsen (Molde)

Magnus Wolff Eikrem (Molde)

Ryoya Morishita (Legia Warszawa)