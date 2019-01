Gerrards Rangers mot tre viktiga poäng

Bergspiken - 1. Celtic - St. Mirren

Överkörning att vänta i Glasgow!

Efter drygt tre veckors uppehåll är den skotska ligafotbollen tillbaka. Där är det för en gångs skull benhårt i toppen då endast tre poäng skiljer mellan ettan och fyran. Som vanligt återfinns Celtic högst upp i tabellen och är stora favoriter till att plocka sin åttonde raka ligatitel.

Säsongen har dock inte gått som på räls för Mikael Lustig och hans lagkamrater. 42 poäng på 20 omgångar är mediokert med deras mått mätt och innan uppehållet blev det förlust i derbyt mot rivalerna Rangers. Det ska dock sägas att hemmaspelet varit klanderfritt med maximala 27 poäng på nio matcher och den förkrossande målskillnaden 26-4.

I uppehållet har de skotska mästarna stått för spännande nyförvärv. Talangerna Oliver Burke (West Bromwich) och Timothy Weah (PSG) har lånats in och kommer både att spetsa och bredda truppen. På tal om löften så har den franske 21-åringen Odsonne Édouard varit riktigt bra den här säsongen och är Celtics bästa målskytt med nio fullträffar.

St. Mirren från Paisley är inget lag som direkt öser in mål. The Buddies har endast mäktat med 15 mål framåt på 21 matcher. Nu har lagets bästa målskytt under säsongen, Adam Hammill, dessutom lämnat för Scunthorpe. Man kan minst sagt säga att det inte sprakar om nästjumbons offensiv och att de troligen går en tuff vår till mötes.

På Celtic Park har St. Mirren bedrövlig statistik genom åren. En poäng på 18 försök under 2000-talet och målskillnaden 5-51 i baken är knappast något smickrande facit. Det kommer med största sannolikhet förvärras under onsdagen. Räkna med en klar hemmaseger i Glasgow. Här är det bara att spika av ettan oavsett streckning.

Missar matchen

Kouassi Eboue, Celtic (korsbandsskada)

Daniel Arzani, Celtic (korsbandsskada)

Osäker till spel

Marvin Compper, Celtic (ljumskskada)

Leigh Griffiths, Celtic (personliga problem)

Draget - 2. Kilmarnock - Rangers

Rangers med fin chans i toppmöte

Fyra lag återfinns alltså inom tre poäng i toppen av Premiership och två av dessa är de som drabbar samman på Rugby Park i omgång 22. Kilmarnock har varit en stor överraskning och placerar sig på en tredjeplats, en poäng bakom toppduon Celtic och Rangers inför onsdagens möte.

Hemmalaget har haft en av ligans vassaste anfallspar under hösten i form av Greg Stewart och Eamonn Brophy. Båda har stått för åtta ligamål men nu blir det inga fler starter tillsammans för de båda forwardsen. Stewart var nämligen på lån från Birmingham men det förlängdes inte och nu har han istället gått till toppkonkurrenten Aberdeen. Tungt tapp för ”Killie” som med all säkerhet kommer påverka lagets framfart under våren.

Rangers har istället värvat offensivt och det är inte vilket namn som helst. Jermain Defoe ansluter på lån från Bournemouth och spetsar en redan vass anfallsuppsättning. Colombianen Alfredo Morelos, som leder skytteligan i Skottland, ryktas dock vara på väg till Nice för närmare 100 miljoner kronor.

En annan spelare som ska nämnas i Steven Gerrards välbalanserade lagbygge är högerbacken James Tavernier. Engelsmannen, som gör sin fjärde säsong i The Teddy Bears, har varit otroligt bra den här säsongen och stått för inte mindre än sex ligamål från sin ytterbacks-position.

Rangers har överlag en betydligt mer slagkraftig trupp än Kilmarnock och den skillnaden lär avspeglas i East Ayrshire. Gästerna från Glasgow borde streckas till omkring 60 procent men finns i skrivande stund till under 50. Mycket fint värde på tvåan här som spikas utan någon som helst tvekan.

Missar matchen

Graham Dorrans, Rangers (knäskada)

Jamie Murphy, Rangers (korsbandsskada)

Eros Grezda, Rangers (oklart)

Osäker till spel

Steven Smith, Kilmarnock (ryggskada)

Borna Barisic, Rangers (lårskada)

Skrällen? - 10. Saint-Étienne - Dijon

Baksmälla för Les Verts?

Coupe de France rullar på för fullt i veckan med sextondelsfinaler och en av de mer intressanta matcherna ska spelas på Stade Geoffroy-Guichard i det östra delarna av världsmästarlandet. Där väntar ett möte mellan två klubbar från högstadivisionen när Saint-Étienne ställs mot laget från senapsstaden, Dijon.

Gästerna gör sin tredje raka säsong i Ligue 1 och slutade på en framskjuten elfteplats i fjol. Denna säsong har det gått tyngre för de rödklädda med svaga 17 poäng på 20 ligamatcher, något som ger en kvalplats. Defensiven är dock normalt relativt solid och det finns kapacitet i spelare som den tunisiska landslagsmannen Oussama Haddadi samt meriterade Yoann Gourcuff. Den sistnämnda är dock osäker till spel här.

Saint-Étienne har på pappret en klart starkare trupp men in till denna tillställning kommer Les Verts med en blytung förlust i bagaget. Tre poäng förvandlades nämligen till noll i den andra halvleken i det känslosamma derbyt mot Lyon. Där avgjorde Moussa Dembélé för de bittra rivalerna i den 95:e minuten. Ingen förlust man som spelare i Saint-Étienne bara skakar av sig.

Här finns det således risk för baksmälla hos de grönvita och det skulle heller inte förvåna om tränare Jean-Louis Gasset väljer att ställa över stjärnor som Yann M’vila och Wahbi Khazri då en tuff bortamatch mot Nantes väntar på lördag. Det ska samtidigt sägas att Dijon har en otroligt viktig streckmatch mot Monaco till helgen och mycket väl kan komma att rotera.

Här ska ändå bortalaget inte räknas bort. Det är trots allt cupen och då kan allt hända. Defensiven är lagets styrka och mot ett Saint-Étienne som troligen fortfarande är besvikna över resultat i Derby du Rhone är ettan långt ifrån självskriven. Ska en större skräll hittas på denna kupong är tvåan på Dijon troligen den mest sannolika.

Missar matchen

Valentin Rosier, Dijon (fotskada)

Osäker till spel

Mathieu Debuchy, Saint-Étienne (vristskada)

Nayef Aguerd, Dijon (ljumskskada)

Yoann Gourcuff, Dijon (lårskada)

Benjamin Jeannot, Dijon (vadskada)

Frédéric Sammartiano, Dijon (lårskada)