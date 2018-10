Giganternas möte - fördel Barcelona

Höjdaren - 1. Barcelona - Real Madrid

Barca skjuter Lopetegui till arbetsförmedlingen?

Ungefär 500 miljoner människor kommer bänka sig runt om i världen för att se en av världens mest sedda matcher, El Clásico. De två spanska giganterna har ställts mot varandra 237 gånger genom åren och det är extremt jämnt med 95 segrar för Real mot Barcelonas 92 stycken.

För första gången sedan 2007 kommer dock detta laddade möte spelas utan Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo på planen. Messi skadade sig som bekant i förra veckans möte mot Sevilla och rapporterna säger att den lille argentinaren blir borta i ungefär ytterligare en månad.

Ett Ronaldo- och Zidanelöst Real Madrid har inte alls fått till det under säsongsinledningen och Julen Lopetegui är redan pressad. 14 poäng på nio matcher är långt ifrån godkänt och för första gången sedan 2009 har Los Blancos gått fyra raka ligamatcher i följd utan seger.

Lagets motto, offensiven, har varit som bortblåst och faktum är att huvudstadslaget hade en period när det gick över 400 (!) minuter utan mål framåt. Gareth Bale som öppnade säsongen så inspirerat har kommit in i en rejäl svacka och inte målat i ligaspelet sedan första september.

Bättre ser det då ut för Barcelona även om 18 poäng på de inledande nio omgångarna är dåligt med Blaugranas mått mätt. Med det toppar dock de regerande mästarna La Liga inför helgens matcher och i Champions League har de spelat in maximala nio poäng hittills. Inter slogs tillbaka i mästarturneringen med 2-0 i onsdags efter en stabil insats där Rafinha och Jordi Alba stod för målen.

För stunden känns Barcelona betydligt hetare och trots Messis frånvaro talar mycket för hemmaseger på Camp Nou. Håller sig ettan omkring 50 procent är det dessutom en helt okej spik ur värdesynpunkt. Jag tror på katalanerna och spikar av ettan!

Missar matchen

Lionel Messi, Barcelona (bruten arm)

Samuel Umtiti, Barcelona (knäskada)

Thomas Vermaelen, Barcelona (lårskada)

Vinícius Júnior, Real Madrid (avstängd)

Daniel Carvajal, Real Madrid (vadskada)

Osäker till spel

Marcelo, Real Madrid (vristskada)

Varningen - 6. Manchester United - Everton

Ytterligare poängtapp för United?

Manchester United har fått allt annat än en bra start på säsongen. The Red Devils ligger på en skrynklig tiondeplats efter nio spelade omgångar och José Mourinhos dagar bör snart vara räknade. En seger på de sju senaste tävlingsmatcherna och det är minst sagt ett pressat hemmalag som äntrar Drömmarnas teater när Everton kommer på besök under söndagen.

Gästerna från Liverpool visar fin form med tre raka segrar i ligaspelet. Senast dröjde det ända till den 87:e minuten innan Dominic Calvert-Lewin nickade in ett förlösande segermål mot Crystal Palace. Där var dock The Toffees det klart bättre laget.

Efter en höst med en mängd spelare frånvarande börjar också skadeläget se betydligt bättre ut för Marco Silvas lag. Nyförvärvet André Gomes gjorde sin första start senast och Yerry Mina fanns med på bänken. Dessutom var kultbäraren Séamus Coleman tillbaka efter skada och spelade samtliga 90 minuter på högerbacken.

Det är således ett slagkraftigt lag Everton kommer ställa på banan under söndagen där Marco Silva har en mängd olika valmöjligheter. The Toffees har historiskt haft det extremt svårt på Old Trafford med bara en seger under 2000-talet, men här ska de ha bra chans att hota ett sargat hemmalag.

United har frågetecken på en rad spelare inför mötet så som Jesse Lingard, Alexis Sánchez och Antonio Valencia. Mourinho kan trots det som vanligt mönstra en stark elva, men flera andra frågetecken finns. Försvaret är minst sagt ett sådant där United inte hållit nollan i någon av sina fem senaste Premier League-matcher. Victor Nilsson Lindelöf ska dock ha cred för sin insats mot Juventus i veckan (0-1) där han var Uniteds bästa spelare.

Även om hemmalaget går in som favoriter här är ettan hotad. Jag plockar med det lågt streckade krysset omgående. För de som satsar på de riktigt stora pengarna behöver heller inte tvåan vara fel. 1X i utgång och helgardering för de som har råd.

Osäker till spel

Jesse Lingard, Manchester United (ljumskskada)

Alexis Sánchez, Manchester United (ljumskskada)

Antonio Valencia, Manchester United (ansiktsskada)

Marcos Rojo, Manchester United (knäskada)

Scott McTominay, Manchester United (knäskada)

Phil Jagielka, Everton (knäskada)

James McCarthy, Everton (matchotränad)

Spiken - 9. Napoli - Roma

Hemmaseger i Derby del Sole!

Även på stöveln går en het batalj av stapeln denna söndag i form av Derby del Sole, Napoli mot Roma.. Ett prestigefyllt möte mellan de två klubbarna som på senare år varit de främsta utmanarna till “Den gamla damen”. De tre senaste säsongerna är det Juventus, Napoli och Roma som har slutat topp 3 i Serie A.

Många Napoli-supportrar var ganska skeptiska inför den här säsongen. Borstbindaren Maurizio Sarri flyttade till London och dit tog han också med sig Jorginho. Men trots skepsis inför säsongen har de ljusblå trummat på otroligt bra även under Carlo Ancelotti.

I Serie A återfinns napolitanarna på en andraplats efter sju triumfer på nio omgångar. Ett fint facit. Men trots detta är det framförallt i Champions League Ancelottis manskap har imponerat mest. Prestationen och segern mot Liverpool på San Paolo var exemplarisk, där Lorenzo Insigne gjorde matchens enda mål i 90:e minuten. I onsdags stod de ljusblå för en ny riktigt fin insats på Parc des Princes där italienarna bara var sekunder från att ordna tre poäng mot “miljardbygget” PSG.

Gästande Roma har haft en betydligt tyngre höst och Eusebio Di Francesco är i en liknande sits som José Mourinho. “Dead man walking” alltså. Hade det inte varit för derbysegern mot Lazio i slutet av september hade förmodligen Giallorossi tränats av någon annan idag. Under sommaren har sportchefen Monchi sett till så att det har blivit en stor spelaromsättning i “den eviga staden”. Ett av få nyförvärv som har fått beröm av de skeptiska fansen är Robin Olsen.

Romarna och Edin Dzeko ångar på i Champions League precis som Napoli, men i Serie A går det betydligt tyngre för gästerna. Inför den tionde omgången återfinns de vinröda på sjundeplats, hela sju poäng efter Napoli. I den senaste seriematchen hemma på Stadio Olimpico föll Roma med 0-2 mot SPAL. En bedrövlig insats och ett oacceptabelt resultat.

Roma har faktiskt vunnit de två senaste matcherna på San Paolo, men lite talar för att den sviten ska förlängas under söndagen. Napoli är i ett helt annat slag där hemmalaget både ser spetsigare och stabilare ut än motståndarna. I Neapel har de ljusblå dessutom idel segrar den här säsongen, detta trots att klubbar som Milan, Fiorentina och Liverpool har varit på besök. Jag tror den snygga hemmasviten förlängs här. Napoli är ett riktigt fint singelstreck i min bok.

Missar matchen

Simone Verdi, Napoli (ljumskskada)

Vlad Chiriches, Napoli (korsbandsskada)

Diego Perotti, Roma (vadskada)

Osäker till spel

Sebastiano Luperto, Napoli (personliga problem)

Amin Younes, Napoli (hälskada)

Justin Kluivert, Roma (muskelskada)

Rick Karsdorp, Roma (lårskada)