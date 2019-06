Gruppfinal - USA numret för stort för Sverige

Gruppfinalen! - 1. Sverige - USA

Supervärde på jänkarna

Det är inget understatement att säga att Grupp F varit den tråkigaste i VM hittills. Chile och Thailand har helt enkelt inte räckt till och det hela har bara varit en enda stor transportsträcka till denna tillställning. Nu ska det äntligen bli match av det hela när Sverige och USA, två av världens tio bästa nationer, drabbar samman.

Sverige har sett tröga ut hittills under mästerskapet och risken är att de blågula kommer bli ordentligt avslöjade här. Det är inte många som kommit upp i nivå, detta trots att de blågula trots allt dunkat dit sju bollar. Den största positiva överraskningen får sägas vara Madelen Janogy som bara går in och kör. En härlig egenskap. Hon lär dock inte starta här.

Backlinjen och mittfältet känns ganska klara men vilka som får chansen längst fram är betydligt svårare att sia om. Här finns många alternativ som Blackstenius, Rolfö, Anvegård, Hurtig, Janogy och Jakobsson. Känslan är att Gerhardsson satsar på snabba, löpstarka spelare mot ett USA som förväntas dominera bollinnehavet. Det är en uppgift som bör passa kvalhjälten Jakobsson väl.

Sverige har svårt att skapa speciellt mycket vettigt mot samlat försvar och därför kan det ibland vara bättre att ställas mot svårare motstånd där svenskarna får slå ur underläge och kontraslå, något som alltid brukar passa våra blågula landslag. Det är den känslan laget får ta med sig, för favoriter är Sverige definitivt inte.

USA öppnade turneringen hyfsat bra när de gick ut och plockade VM-historiens största seger. 13-0 mot Thailand var en överkörning som hette duga. Alex Morgan tryckte då in fem bollar och ser löjligt het ut. Det gör även Megan Rapinoe, Carli Lloyd och flera andra av de amerikanska stjärnorna.

USA spelar med en fart, teknik och frenesi som få lag i världen kan matcha. Det är inte för intet som de regerande världsmästarna rankas som etta i världen. Sverige har faktiskt bara torskat ett av de fem senaste mötena mot stornationen men här ska det vara klasskillnad. Svenska folket tippar en hel del med hjärtat vilket gör att värdet på tvåan ser ut att bli väldigt fint. Då finns det inget att tveka på, tyvärr då jag själv kommer vara på plats i Le Havre och heja. Spika tvåan!

Spiken! - 10. Frankrike U21 - Kroatien U21

Andra raka för Les Bleus

Det var en speciell tillställning Frankrike var inblandade i under tisdagskvällen. De ställdes då mot England, en av de stora förhandsfavoriterna, och låg under med 0-1 efter att Manchester Citys Phil Foden stått för britternas mål en timme in i matchen. Dessförinnan hade Dembélé, till vardags i Lyon, bränt en straff. I den 62:a minuten drog Choudhury på sig ett rött kort för England och Frankrike tilldelades ännu en elvametare. Även denna brändes, denna gång av Aouar, också han från Lyon. Det såg ut att ha gått troll i det hela när matchen led mot sitt slut. Fransmännen kunde dock vända på steken med två väldigt sena mål.

Frankrikes trupp ser riktigt fin ut. En spelare som Guendouzi, som i år fått sitt genombrott i Arsenal, platsar inte på mittfältet. Istället startade Lyon-duon Tousart och Aouar mot England. Forwardsduon Bamba från Lille och Dembélé från Lyon håller väldigt hög klass och kommer bli jobbiga att möta för alla lag i mästerskapet.

De blåklädda tog sig till EM genom att vinna sin kvalgrupp väldigt enkelt. Nio segrar och en oavgjord på tio matcher räckte till en förstaplats med hela tolv poängs marginal ner till tvåan. Ändå har de smugit lite under radarn då det mest snackats om England, Italien och Spanien. Efter tisdagens seger lär fler fått upp ögonen för detta talangfulla gäng.

Kroatien hamnade på samma poäng som Grekland i sin kvalgrupp men knep förstaplatsen och därmed en plats i mästerskapet. Alen Halilovic, Josip Brekalo och Nikola Vlasic är tre kompetenta spelare men i övrigt är truppen inget speciellt. Deras premiär var heller inget att hänga i granen.

Kroatien klev in i matchen mot Rumänien som ganska klara favoriter men åkte på en riktig stjärnsmäll. 1-4 slutade det till sist och Brekalo fick kliva av skadad. Det enda positiva var att Vlasic fick näta. Nu väntar en tuffare motståndare än Rumänien och att de rödvita ska kunna störa ett stjärnspäckat Frankrike känns långsökt. Ettan är en urstark spik.

Hemmafavoriten! - 12. Egypten - Zimbabwe

Egypten får det svårare än förväntat

Afrikanska Mästerskapen spelas för en gångs skull på sommaren och under fredagen ska den allra första omgången gå av stapeln. Det är värdnationen Egypten som tar emot Zimbabwe och nordafrikanerna går in som väldigt stora favoriter, både i matchen och i turneringen.

Fyra gånger tidigare har Egypten stått som värd för turneringen och det har oftast slutat väl. Tre gånger har de vunnit guld medan de fick nöja sig med brons den fjärde gången. Sammanlagt har The Pharaohs plockat hem mästerskapet sju gånger och är därmed tävlingens mest framgångsrika land rent historiskt. Oddssättarna målar upp Egypten som klara favoriter att ta hem hela mästerskapet, men så stark ser inte truppen ut.

Den stora fixstjärnan heter givetvis Mohammed Salah och det är en otrolig attraktion. I övrigt imponerar dock inte truppen. Hegazi, El Mohamady och Elneny är habila namn men inga superspelare. I övrigt tillhör de flesta den inhemska ligan, som visserligen håller hög klass med afrikanska mått mätt. Känslan är ändå att favoritskapet har blivit för stort.

Zimbabwe tog sig hit genom att bland annat hamna före starka Kongo i kvalet. Det imponerade verkligen. De flesta i truppen spelar i den sydafrikanska ligan men vi hittar också ett bekant namn från Allsvenskan. Tino Kadewere, numer i franska Le Havre, är nämligen uttagen.

Zimbabwe kallas för The Warriors och här kommer de få kriga ordentligt. Givetvis kommer Egypten äga det mesta av bollen, men förutom Salah har de inte speciellt många anfallsvapen. En målfattig tillställning är att vänta här och då skulle Zimbabwe kunna gneta till sig ett lågt streckat kryss. 1X räcker dock.