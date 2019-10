"Guldjakten - ovisst möte när Bajen tar emot MFF"

Höjdaren! - 1. Manchester United - Liverpool

Skadedrabbat hemmalag

Hur bra det än går för Liverpool har Manchester United på Old Trafford under lång tid varit en väldigt svår uppgift. Senaste gångerna The Reds tagit alla tre poäng här är 2004, 2009 och 2014. Vart femte år alltså och för den snabbtänkte ser vi att om detta mönster följs bör nästa trepoängare komma 2019, alltså här.

Liverpool har inlett serien vansinnigt starkt med åtta raka segrar. Med ett avstånd ner till Manchester City som redan är åtta poäng stort kan detta mycket väl bli året då Liverpool äntligen tar sin första Premier League-titel. Landslagsuppehållet kom dock lägligt för Klopps mannar som rent spelmässigt inte imponerat speciellt mycket mot slutet.

Mot Leicester vann Liverpool tack vare en straff i den 95:e minuten som James Milner prickade in och det var faktiskt den tredje raka uddamålsvinsten i ligan. Truppläget är dock strålande för gästerna som egentligen bara saknar Shaqiri nu när Alisson är på väg tillbaka från sin vadskada. Mané, Salah och Firmino blir som vanligt svårstoppade, även om egyptiern rapporteras ha lite känningar i en vrist. Något att bita i för Nilsson Lindelöf.

Just den svenska mittbacken kommer spela en huvudroll här tillsammans med sin partner Harry Maguire. Det är grunden som Solskjaers bygge ska luta sig mot när United är rejält skadedrabbade. Shaw och Martial kan möjligen delta här men däremot verkar det som att både Pogba och De Gea får stå över, precis som tidigare skadade Lingard och Bailly.

Efter att värdarna skeppade bort Sánchez och Lukaku till Inter har de en väldigt tunn trupp för att vara ett traditionellt storlag. Då passar det väldigt illa med så många småskador som “The Red Devils” drabbats av. Det ryktas om att Allegri är redo att ta över Solskjaers jobb och här känns det som att ärkerivalen Liverpool skjuter norrmannen närmare arbetsförmedlingen. Trolig tvåa.

Missar matchen

Phil Jones, Manchester United (oklart)

Jesse Lingard, Manchester United (hälseneskada)

Eric Bailly, Manchester United (knäskada)

Xherdan Shaqiri, Liverpool (vadskada)

Osäker till spel

Mason Greenwood, Manchester United (ryggskada)

Diogo Dalot, Manchester United (oklart)

David de Gea, Manchester United (benskada)

Paul Pogba, Manchester United (vristskada)

Anthony Martial, Manchester United (lårskada)

Timothy Fosu-Mensah, Manchester United (knäskada)

Luke Shaw, Manchester United (knäseneskada)

Mohamed Salah, Liverpool (vristskada)

Joel Matip, Liverpool (oklart)

Alisson, Liverpool (vadskada)

Guldjakten! - 2. Hammarby - Malmö FF

Ovisst på Tele2 Arena

Vilken otrolig toppstrid vi har fått i Allsvenskan denna höst. Fyra lag ligger inom tre poängs marginal med tre omgångar kvar att spela av serien. Detta kan verkligen sluta hur som helst. En liten fingervisning i vart pokalen hamnar får vi under söndagen när Hammarby, på 56 poäng, tar emot Malmö FF på 59 pinnar. Bortavinst här skulle innebära att värdarnas gulddrömmar krasas.

Tyvärr för Hammarby saknar de en del viktiga pjäser. Målvakten Johan Wiland har problem med en axel och ser inte ut att komma till spel. Dessutom är mittfältsankaret Jeppe Andersen och landslagsspelaren Muamer Tankovic båda avstängda. Ruskigt tuffa avbräck för söderbröderna, även om de i det offensiva har många alternativ även utan Tankovic.

Kacaniklic, Djurdjic och inte minst Rodic har hittat nätet på sistone och kommer säkerligen utmana även Malmös något darriga backlinje. Jeppe Andersen är en svårare pjäs att ersätta. Som tur är för Billborn är Junior tillbaka från sin långvariga knäskada och kan ta platsen på mitten, även om mittfältaren från Gabon av naturliga skäl inte är i sin absoluta toppform.

För Malmös del gäller det att ha fokus på två saker samtidigt då Europa League rullar på för fullt. Hittills har det gått bra för skåningarna som har sex raka seriesegrar och faktiskt inte släppt in ett enda mål på dessa tillställningar. Johan Dahlin har varit fantastisk i buren. Nu finns det en del frågetecken kring statusen på småskadade trion Christiansen, Rieks och Lewicki. Kan de spela vinner Malmö detta, om inte känns det mer öppet.

Bonke Innocent är avstängd och där försvinner ännu ett alternativ på mitten för Uwe Rösler. Bachirou, Gall, Rakip och Molins är dock bara fyra så kallade bänkspelare som håller hög klass. Dessa fyra hade gått in i startelvan hos de flesta andra allsvenska lag utan problem. Spelare för spelare känns gästerna något hetare och när Malmö vunnit nio av de elva senaste inbördes ska de gälla som knappa favoriter. Strecka från höger.

Missar matchen

Jeppe Andersen, Hammarby (avstängd)

Muamer Tankovic, Hammarby (avstängd)

Johan Wiland, Hammarby (axelskada)

Bonke Innocent, Malmö FF (avstängd)

Osäker till spel

Sören Rieks, Malmö FF (infektion)

Oscar Lewicki, Malmö FF (oklart)

Anders Christiansen, Malmö FF (vadskada)

Franz Brorsson, Malmö FF (lårskada)

Överstreckningen! - 3. Falkenberg - AIK

AIK för stora favoriter i Halland

De regerande svenska mästarna AIK har mot alla odds också blandat sig i guldstriden trots en längre tid med ganska knackigt spel. 2-0 mot Örebro, båda målen gjorda av Henok Goitom, innan uppehållet innebär att Gnaget bara har tre poäng upp till MFF. Då de svartgula dessutom möter skåningarna i nästa omgång kan detta bli en riktig rysare.

Först och främst krävs det dock vinst borta mot Falkenberg och det kan bli en nog så svår uppgift för Gnaget. Salétros är avstängd och dessutom lär både Obasi och Bahoui saknas. Då ligger ett stort tryck på Sigthorsson, Elyounoussi och Goitom. Tre skickliga offensiva pjäser, men då ska det sägas att de två förstnämnda varit iväg med sina respektive landslag och möjligen kan vara lite slitna. Detsamma gäller Sebastian Larsson och Karol Mets.

Närmast kommer AIK från två raka bortamatcher utan vinst, 1-2 mot Hammarby och 1-1 mot Elfsborg. Sammanlagt har sju av 13 bortafajter slutat med vinst under 2019. Bara lite mer än hälften alltså. Här kan Gnaget åtminstone dra lite kraft från det faktum att de besegrat Falkenberg vid de sju senaste inbördes mötena mellan lagen.

Värdarna ligger näst sist i tabellen, men med en poäng till kvalplats och ytterligare två till säker mark finns det fortfarande alla möjligheter att hålla sig kvar i det svenska finrummet. Formen var inget vidare för Eklunds mannar innan uppehållet men på Falcon Alkoholfri Arena har de gulklädda faktiskt plockat 16 av sina 19 pinnar och tagit poäng i åtta av 13 matcher.

Givetvis ska AIK gälla som favoriter mot ett bottenlag, men med tanke på hur gästerna sett ut rent spelmässigt på sistone kombinerat med att Falkenberg är starka hemma och kommer kämpa till sista blodsdroppen är 80 procent alldeles för mycket på tvåan. Detta måste garderas och finns resurserna plockas samtliga tecken med.

Missar matchen

Anton Salétros, AIK (avstängd)

Chinedu Obasi, AIK (oklart)

Osäker till spel

Nabil Bahoui, AIK (ljumskskada)

Tibor Joza, Falkenberg (knäskada)

Robin Östlind, Falkenberg (oklart)

Mahmut Özen, Falkenberg (knäskada)

Hampus Svensson, Falkenberg (knäskada)