"Guldstriden - Malmö förlorar mot Elfsborg"

Reprisen! - 2. Manchester United - West Ham

Kan West Ham ta revansch?

West Ham och Manchester United möttes för bara några dagar sedan i Premier League och då vann de rödklädda en minst sagt dramatisk tillställning. På övertid fick The Hammers straff vid ställningen 1-2 och Mark Noble byttes in för att ta hand om elvametaren med sin första spark för matchen. David de Gea stod dock för en mäktig räddning och Solskjaers mannar kunde därmed plocka hem samtliga tre poäng.

Det ska sägas att innan West Ham fick sin straff hade Cristiano Ronaldo bud på ett par egna straffsparkar och visst borde portugisen åtminstone blivit belönad när han kapades av Coufal i straffområdet. På det stora hela var det en ganska bra insats från Manchester Uniteds sida och det var säkerligen skönt för Jesse Lingard att sätta dit det mycket vackra 2-1-målet efter hans misstag mot Young Boys förra veckan.

Lingard ska ses med bra chans att starta mot sin gamla klubb nu när Solskjaer förväntas göra en del ändringar i startelvan. Sancho, Matic, Mata, Nilsson Lindelöf, Bailly, Dalot, Martial och Van de Beek är åtta andra spelare som inte fick starta mot West Ham och som ska ses med hyfsad chans att få speltid nu. Det går inte att klaga på besökarnas bredd.

David Moyes har även han en ganska bred trupp till förfogande. Michail Antonio är tillbaka från sin avstängning och då strikern inte fanns med i söndags kan han mycket väl kliva in i startelvan här. Huvudstadsklubben är ett helt annat lag med det fysiska monstret på topp. Noble, Yarmolenko, Lanzini och Král bör också få speltid och det är inga dåliga spelare.

Som vanligt när det kommer till matcher i Ligacupen är det viktigt att avvakta så länge som möjligt med att lägga tipset för att få de senaste rapporterna. Startelvorna hinner vi inte riktigt vänta in, men det går oftast att höra på tränarna på presskonferenserna innan match hur de tänker ställa upp. Manchester United blir väldigt stora favoriter på Old Trafford, men detta är en oviss match. När lagen möttes på denna arena i FA-cupen tidigare under året gick det hela vägen till förlängning. Helst ska alla tecken plockas med.

Missar matchen

Marcus Rashford, Manchester United (axelskada)

Alex Telles, Manchester United (vristskada)

Amad Traoré, Manchester United (lårskada)

Winston Reid, West Ham (knäskada)

Osäker till spel

Edinson Cavani, Manchester United (muskelskada)

Guldstriden! - 6. Elfsborg - Malmö FF

Elfsborg är starka i Borås

Elfsborg kommer från säsongens bottennapp när de gulsvarta fick stryk med 1-3 av usla jumbon Östersund. Det började riktigt illa uppe i Jämtland när Christopher McVey gav bort ett friläge till Blair Turgott efter en kvart. Efter det var det uppförsbacke för västgötarna som inte hade någon energi i sitt spel. Det kändes som att urladdningen mot Häcken i omgången dessförinnan hade tagit ut sin rätt på spelarna.

Trots att Elfsborg tog över matchen efter det tidiga baklängesmålet hade de extrema problem med att hålla tätt bakåt. Det hände inte speciellt mycket framåt heller och att Thelin inte var nöjd syntes i paus då Rasmus Alm byttes ut till förmån för Alexander Bernhardsson. Alm har haft en nedåtgående formkurva mot slutet och Bernhardsson ska ses med bra chans att starta mot Malmö. En som varken kommer starta eller spela alls är Gudjohnsen som drog på sig ett rött kort i slutet av matchen mot ÖFK.

Malmö FF kommer från två raka kryss mot IFK Norrköping och Djurgården. I båda matcherna har de himmelsblå släppt in en kvittering i slutet av matchen. Mot DIF var det åtminstone inget större fel på insatsen, men mot Peking var MFF inget vidare, även om det ska sägas att kvitteringen i den matchen kom på en feldömd frispark. De mesta mästarna har faktiskt fem raka tävlingsmatcher utan seger.

Dubbelspelandet med Europa har kostat på och skåningarna får återigen klara sig utan flera viktiga pjäser som återfinns på skadelistan. Dessutom är Anders Christiansen avstängd efter att ha dragit på sig sitt tredje gula kort för säsongen mot Djurgården. Visst påverkar det Malmö att tvingas spela utan seriens kanske allra bästa mittfältare, även om Rakip, Nalic och Innocent är tre skickliga centrala fältare.

Malmö har förlorat tre bortamatcher i Allsvenskan under 2021 och samtliga har spelats på konstgräs. Det går inte att komma ifrån att det är en underlag som gästerna trivs sämre med. Elfsborg är däremot vana vid att spela på plast och bör komma rejält revanschsugna efter prestationen uppe i Jämtland. Vi bör se ett heltaggat hemmalag som vill visa att de hör hemma i guldstriden och jag tror de har fin chans att få med sig ett resultat. Bra värde på ettan som är en häftig chansspik, även om jag troligen garderar på andelssystemet.

Missar matchen

Sveinn Aron Gudjohnsen, Elfsborg (avstängd)

Ola Toivonen, Malmö FF (avstängd)

Anders Christiansen, Malmö FF (avstängd)

Jonas Knudsen, Malmö FF (knäskada)

Osäker till spel

Oscar Lewicki, Malmö FF (knäskada)

Niklas Moisander, Malmö FF (knäskada)

Sergio Pena, Malmö FF (vadskada)

Bottenmötet! - 8. Örebro - Östersund

Örebro tar en blytung trepoängare

Äntligen lossnade det för Östersund. Efter tio förluster och ett kryss på elva tävlingsmatcher slog de rödsvarta till med en seger hemma mot topplaget Elfsborg. ÖFK är fortfarande jumbo i tabellen och ska de ha chans att hänga på lagen ovanför måste Per Joar Hansens mannar bygga vidare på den triumfen. Under onsdagen väntar en riktig ödesmatch mot Örebro som ligger en placering och en poäng ovanför Östersund.

Mot Elfsborg var det Blair Turgott-show och det är helt klart jamaicanen som är gästernas stora hopp när det kommer till att hänga kvar. Anfallaren har nätat åtta gånger på 13 seriematcher under 2021 och måste vara på topp igen. Det måste även Aly Keita vara som stod för några fina räddningar mot Elfsborg. Isak Ssewankambo är dock avstängd och det är ett tungt avbräck för Hansen som inte direkt har en trupp fylld av klasslirare.

Örebro åkte på sin andra raka 0-3-förlust när de besökte Norrköping i helgen. Prestationen var det egentligen inget större fel på, men ÖSK läcker som ett såll bakåt. 37 insläppta är sämst av alla lag i serien. Almebäck och Skovgaard måste hålla Turgott under uppsyn. Lyckas närkingarna med det är mycket vunnet. Nasiru Moro kan inte hjälpa till med försvarsarbetet då han fortsatt är avstängd efter sin skallning mot Varberg.

Örebro har inte fått den effekt de önskat av alla nyförvärv, men namnmässigt ser truppen ganska intressant ut. Hamad och Besara är två spelare som i sina bästa stunder håller hög allsvensk nivå och även nigerianen Richard Friday ser spännande ut. Dessutom finns lirare som Seger, Walker, Gerzic och Collander tillgängliga. Örebro har helt klart en bredare trupp än Östersund till förfogande.

Det är seriens sämsta hemmalag mot det sämsta bortalaget som möts på Behrn Arena och förloraren här (om vi får någon) får ett riktigt kämpigt utgångsläge inför fortsättningen av hösten. Östersund har två oavgjorda och sju förluster på sina nio resor hittills och jag har svårt att se att de skulle ändra på den sviten i Örebro. Segern mot Elfsborg var bara ett tillfälligt trendbrott, här blir det stryk igen. Ettan spikas.

Missar matchen

Nasiru Moro, Örebro (avstängd)

Ahmed Yasin, Örebro (knäskada)

Isak Ssewankambo, Östersund (avstängd)

Rewan Amin, Östersund (knäskada)

Kalpi Ouattara, Östersund (knäskada)

Osäker till spel

Nabiyou Perry, Östersund (oklart)