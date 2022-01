"Gyökeres får chans igen - PL-drömmen i fokus"

Europatipset är tillbaka redan under tisdagen. Där är det störst fokus på de brittiska öarna då de åtta första matcherna hämtas från The Championship och League One. Ligafotboll från Skottland, Belgien och Nederländerna ska också avhandlas i jakten på 13 rätt. Den stora höjdaren på kupongen får dock sägas vara åttondelsfinalen i afrikanska mästerskapen mellan Marocko och Malawi, en match där de förstnämnda kliver in som enorma favoriter. Vi går för full pott och vill ni jobba in storkovan ihop med mig är det bara att klicka på länken här nedan. Något som kan ge extra fin utdelning denna tisdag då en jackpot på 4 miljoner kronor finns att tampas om.