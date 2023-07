Söndagens Europatips ser riktigt trevligt ut med ligamatcher från högstadivisioner i Sverige och Norge samt två kvartsfinaler från U21-EM. IFK Norrköping finns med två gånger (både damer och herrar) och det finns gott om värde att tälja. Med 2 miljoner kronor i jackpot är chansen till god utdelning hög så missa inte att köpa andelar i mitt system via länken här nedanför.

Spiken! - 1. IFK Norrköping - Häcken

Häcken visar klassen (till Europatipset)



IFK Norrköping tog endast en poäng på sina fyra avslutande matcher innan sommaruppehållet och efter att Arnór Sigurdsson lämnat klubben saknas det verkligen kreativitet på mitten. Nyman är en målskytt av rang, men det gäller att få upp bollen till honom också. Möjligen kan Khazeni ta ännu större kliv, men jag har svårt att se någon större islossning från östgötarnas sida.

Det centrala mittfältet är lagets bästa del med Ortmark och Traustason som sköldar framför backlinjen. De kommer dock få jobba extremt hårt för att inte bli helt överkörda av Häckens centrala lirare. Gunnarsson, Lund, Eriksson och Kalley är samtidigt en okej backlinje och 15 insläppta mål på vårens tolv omgångar är ingen katastrof. Här kommer de dock testas till bristningsgränsen.

Häcken borde leda Allsvenskan sett till expected points och spelar stundtals en glimrande fotboll. Visst ska de snart kvala mot Champions League, men det bör inte påverka denna uppgift speciellt mycket. The New Saints är ett motstånd som de gulsvarta från Hisingen ska slå med ögonbindel på. Dessutom börjar truppen se allt fräschare ut. I träningsmatchen mot Djurgården var både Sadiq och Sana tillbaka på planen.

Simon Gustafson startade på mitten då och är därmed redo att ta sin plats bredvid tvillingbrorsan Samuel och dansken Rygaard Jensen. Den trion har sannerligen mycket boll i sig och kommer styra spelet trots bortaplan. Olden Larsen har sålts till Nederländerna, men med Sana, Sadiq, Traoré, Sonko och Uddenäs som alternativ finns det spets hos gästerna ändå.

Häcken krossade IFK Norrköping med 3-0 i slutspelet av Svenska Cupen tidigare under våren och även om det är bortaplan som gäller nu så tror jag att de gulsvarta kommer vara precis lika dominanta. Det är väldigt svårt att se något annat än en enkel bortaseger och så länge tvåan stannar under 60 procent är det en utmärkt spik att bygga systemet kring.

Notabla avbräck

Blair Turgott, Häcken (oklart)

Ali Youssef, Häcken (knäskada)

Osäker till spel

Johan Hammar, Häcken (fotskada)

Tobias Carlsson, Häcken (knäskada)

Jean Carlos de Brito, IFK Norrköping (oklart)

Christopher Telo, IFK Norrköping (oklart)

Västkustderbyt! - 3. Halmstads BK - IFK Göteborg

Blåvitts nya tränare får en bra start (till Europatipset)

IFK Göteborg är fast förankrade i botten av tabellen efter en hemsk vårsäsong som endast gav en seger. Avståndet upp till säker mark har börjat växa och göteborgarna behöver börja plocka trepoängare så fort som möjligt. Under sommaren har de fått in en ny tränare i Jens Askou som verkar vara en kravställande person som inte tolererar något trams. Det kan vara precis vad Blåvitt behöver just nu.

En del skador stör fortfarande och både Emil Salomonsson och Sebastian Ohlsson är fast i rehabrummet. Den tilltänkta ersättaren på högerkanten, Thomas Santos, är inte spelklar än och finns inte heller med. Kamraterna kan ändå starta med Svensson, Eriksson, Carlén, Hagen, Berg och Carlstrand för att nämna några och det är skickliga spelare. Dessutom finns en Gustaf Norlin som löper på allt.

Halmstads BK har verkligen gjort Örjans Vall till en borg under starten av säsongen. Djurgården, AIK och Häcken har alla besegrats här medan hallänningarna tog poäng mot Hammarby och pressade Malmö FF hela vägen in i kaklet. Magnus Haglund är precis som Jens Askou en tränare som förespråkar riskminimering och vi lär knappast få se någon böljande matchbild.

Under uppehållet torskade Halmstad en träningsmatch mot Trelleborg som underströk att de inte trivs speciellt bra med att föra spelet. Halmstad vill slå ur underläge, vara starka på fasta situationer och sedan skicka iväg målkungen Granath i djupled. Bakåt ska rutinerade Ante Johansson stå pall tillsammans med Baffo och Marcus Olsson. Jag har dock en känsla av att Blåvitts sätt att spela fotboll på kan passa ganska illa.

IFK Göteborg satsar också mycket på fysik och intensitet och kommer inte släppa till speciellt mycket omställningsmöjligheter. Blåvitt ligger tolv pinnar bakom HBK i Allsvenskan, men enligt expected points borde faktiskt besökarna befinna sig högre upp än söndagens kombattanter. Jag tror att IFK kommer ut med en ruskig tändning och då lockar tvåan mest. Med X2 på större system är vi helt i hamn.

Notabla avbräck

Kazper Karlsson, Halmstad (avstängd)

Anders Trondsen, IFK Göteborg (avstängd)

Emil Salomonsson, IFK Göteborg (axelskada)

Sebastian Ohlsson, IFK Göteborg (fotskada)

Hussein Carneil, IFK Göteborg (oklart)

Thomas Santos, IFK Göteborg (ej spelklar)

Osäker till spel

Abundance Salaou, IFK Göteborg (knäskada)

Höjdaren! - 4. England - Portugal

Häftig kvartsfinal från U21-EM (till Europatipset)



England har övertygat stort i gruppspelet av U21-EM och även när de valde att rotera större delen av sin elva slog de tillbaka Tyskland ganska komfortabelt efter mål av Archer och Elliott. Truppen är bred och innehåller flera spelare som gjort det bra i Premier League under det gångna året. Det blir inte enkelt för förbundskaptenen Lee Carsley att ta ut en elva till kvartsfinalen.

Troligen väljer han dock att starta med Smith Rowe och Gibbs-White på kanterna samt Madueke och Gordon på topp. En kvartett med hög kapacitet. Gomes och Jones bör ta hand om mittfältet även om Ramsey och Skipp är två starka alternativ. Bakåt styr Colwill och Harwood-Bellis med järnhand. Två spelare som har haft väldigt framgångsrika säsonger.

Ett komplett lag således och tipparna tror att England kommer fortsätta sin segermarsch. Det väntar dock ett mycket tufft motstånd i denna kvartsfinal. Efter att ha förlorat mot Georgien i sin premiär var läget tufft för Portugal, men 2-1 mot Belgien i avslutningen räckte för att ta sig vidare med ett nödrop. PAOK:s mittfältare Tiago Dantas blev då stor hjälte med sitt straffmål i den 89:e minuten.

Dantas tar den defensiva rollen på mittfältet vilket ger Samuel Costa (Almería) och Joao Neves (Benfica) möjlighet att kliva längre fram i banan. På topp startade Conceicao från Ajax tillsammans med Pedro Neto och Fábio Silva. Spelare som är vana vid att möta engelskt motstånd. På vänsterkanten hittas dessutom Nuno Tavares och duellen mellan honom och klubbkompisen Smith Rowe blir häftig att skåda.

England ska gälla som knappa favoriter, men Portugal har växt in i turneringen och ser hela tiden bättre och bättre ut. Deras elva är fylld av spelare som lirar sin fotboll i stora ligor och de kommer inte ge sig utan kamp. Jag lockas mest av värdet på högersidan, men vågar inte ta ställning i denna kvartsfinal. Jag väljer därför att helgardera och luta mig tillbaka för att njuta av riktig fotbollsunderhållning.

TILL EUROPATIPSET