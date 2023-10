"Haft problem - Sveriges fokus ligger på annat"

Att tänka på

Kupongen går i mål natten mot fredagen.

Polen saknar Lewandowski på grund av en skada.

Albanien har imponerat i Grupp E och ska ses med god poängchans hemma mot Tjeckien.

Kosovo är segerlösa efter sex matcher och är inte en favorit jag vill hålla i handen borta mot Andorra.

Match 8 kommer att lottas med fördelningen 19-24-57.

Argentina lyckades med nöd och näppe bryta ned Ecuador i premiären av VM-kvalet. Jag gör gärna plats för krysset mot ett tight spelande Paraguay.

Övriga spikförslag

Brasilien - Fernando Diniz ledde nyligen sitt klubblag, Fluminense, till final i Copa Libertadores. Under landslagsuppehållet sadlar Diniz om och tar sig an rollen som förbundskapten för Brasilien. Brassarna fick en flygande start på VM-kvalet efter totalt 6-1 mot Bolivia och Peru och jag ser inte varför värdnationen inte ska kunna fortsätta på samma väg mot Venezuela. Gästerna är horribla på resande fot och har inte en enda spelare som hade tagit en plats i Brasiliens trupp. Diniz och company bestämmer själva hur stora siffrorna ska bli. Given etta.

Ecuador - Efter premiärförlusten mot Argentina (0-1) var Ecuador pressade när det förra landslagsuppehållet skulle gå i mål. Uruguay stod på menyn i Quito där Félix Sánchez mannar lyckades skaka av sig missödet mot Argentina. 2-1-segern var blytung för fortsättningen av VM-kvalet och jag tror att Caicedo och company spinner vidare på inslagen väg mot Bolivia. Detta trots att Estupinán saknas. Är det någonstans som Bolivia ska ta sina poäng är det på den höga höjden i La Paz, men här gynnas värdarna inte på samma sätt då även Ecuador är vana vid förhållandena från moder natur. Jag gillar tvåan och spikar högertecknet till runt 50 procent.

Avstängningar på tipset

Merih Demiral (Turkiet)

Vedat Muriqi (Kosovo)