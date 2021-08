"Häftigt Stockholmsderby - Djurgården favoriter mot AIK"

1. Att tänka på

Östersund må vara seriens sämsta bortalag, men att Häcken ska streckas en bit över 80 procent går inte att köpa. Ettan på Bravida måste genast få sällskap.

Det är premiär i Ligue 1 vilket innebär en del ringrost i lagen. Läge då att gå emot eller gardera superstora favoriter som Bordeaux och Lille.

Nice och Reims har spelat oavgjort i sina tre senaste inbördes möten.

De regerande danska mästarna Bröndby har ännu inte vunnit i ligan efter tre omgångar. FCK ser klart bättre ut och förlorar inte på Parken. Etta först.

Viking har fyra raka hemmamatcher utan förlust.

2. Övriga spikförslag

Coventry - I premiären av The Championship stöter Coventry och Nottingham på varandra, två lag som hamnade bredvid varandra på den undre halvan av tabellen i fjol. Under sommaren har värdarna värvat smart och hämtat in Moore från Sheffield United och Waghorn från Derby. Två spelare som kommer göra mycket nytta för The Sky Blues. Detta kommer också bli en speciell match för fansen då Coventry kommer tillbaka till Ricoh Arena, som visserligen är omdöpt till Coventry Building Society Stadium, efter flera år med spel på andra orter. Nottingham går mot ännu en säsong i mittens rike och har inte gjort några större affärer under sommaren. Här går de en tuff premiär till mötes. Ettan är ett trevligt spikförslag.

Brage - Brage var inblandade i säsongens märkligaste match i måndags. Borta mot GIF Sundsvall gick masarna mot en klar förlust, men mål i minut 76, 81 och 83 gjorde att Brage hade vänt 0-2 till 3-2. Det var dock bara början på dramatiken. Giffarna kvitterade på straff i den 88:e minuten och fem minuter senare fick Sundsvall ännu en spark från elva meter. Denna gång brände Engblom och matchen slutade 3-3. Brages försvar imponerade kanske inte, men Anton Lundin och Douglas Karlberg stod båda för riktigt bra inhopp och ska ses med bra chans att starta nu. Jönköpings Södra torskade sitt andra raka Smålandsderby då Värnamo krossade de grönklädda med 3-0. Spelar J-Södra med huvudet under armen som i den matchen blir det ännu en förlust. Det ser ut att bli fint värde på ettan som då är en spännande chansspik.

3. Avstängningar på tipset

Rasmus Alm (Elfsborg)

Christos Gravius (Degerfors)

Johan Hammar (Häcken)

Noah Sonko Sundberg (Östersund)

Sebastian Eriksson (IFK Göteborg)

Tiago Djaló (Lille)

Xeka (Lille)

Pau López (Marseille)

Álvaro González Soberón (Marseille)