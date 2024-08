"Han är livsfarlig - Djurgården måste se upp"

Under torsdagen ska det avgöras för flera svensklag i Europaspelet. Elfsborg hoppas göra Malmö FF sällskap till Europa League medan Djurgården och Häcken siktar på att ta sig in i Europa Conference League. På Europatipset återfinns även två matcher från La Liga där jag håller Real Madrid och Girona i handen. Missa inte att anmäla er till Europamästaren. Anmälan öppnar 29/8. Let’s go!