"Hatmöte - skrällchans när United spelar"

Hatmötet! - 1. Leeds - Manchester United Intensivt Leeds har bra skrällchans (till Europatipset) Dessa två lag möttes som bekant så sent som i onsdags. Då gick Leeds upp till 2-0 efter mål tidigt i båda halvlekarna innan Manchester United började äta in avståndet. Rashford och Sancho, som äntligen var tillbaka, såg till att de rödklädda kom ikapp, men mer än så blev det inte. Två tappade poäng för Man U och de uteblivna affärerna under januari kommer som väntat att bita klubben i gumpen. Marcel Sabitzer är visserligen ett vettigt lån, men det kommer ta tid för österrikaren att komma in i Premier Leagues tempo. Här fick han den otacksamma rollen att ersätta avstängde Casemiro och man kan lugnt säga att skillnaden märktes. När Fred dessutom var usel bredvid har Manchester United inte mycket till mittfält. Ten Hag hade behövt rotera lite och vila sina nyckelspelare, men på grund av skador finns det inte mycket att plocka in från bänken där det mest sitter juniorer. Leeds har faktiskt en bredare trupp även om höjden såklart inte är lika hög. Det finns till exempel ingen Rashford eller Fernandes hos de vitklädda. Det är dock ett frejdigt gäng som pressar högt och intensivt och springer tills de stupar. Weston McKennie är en ypperlig värvning i januari och han fungerar väldigt bra tillsammans med landsmannen Adams. En duo som har spelat ihop i många år och känt varandra sedan de var 14 år gamla. Den duon var hela tiden en nagel i ögat på Fernandes och company under onsdagen och kommer göra om samma sak igen. I veckans första möte mellan lagen åkte Leeds på två tunga skador redan i den första halvleken där Sinisterra och Struijk tvingades utgå. Summerville och Firpo gjorde det dock bra när de kom in. Offensivt såg Gnonto väldigt intressant ut och på bänken finns nyförvärvet Rutter som har hög högstanivå. Leeds kommer skapa sina chanser här också med sin speed och de kommer ha ett mäktigt publikstöd. Detta är årets match för alla Leeds-supportrar som verkligen inte gillar de tillresta. Jag tror publiken bär fram hemmalaget till ännu en bra prestation. Den enda lilla brasklappen är att försvaret ser lite väl tunt ut. Ayling hade stora problem på sin kant på Old Trafford och firma Koch/Wöber är knappast ett mittbackspar att vara rädd för. Tipparna tror att Manchester United bara kör över Leeds och streckar upp tvåan ohyggligt hårt. Gästerna bör dock ha ganska trötta ben med sig in i denna batalj och med en tunn trupp måste i stort sett samma spelare ställa upp nu. Fernandes och Rashford är helt vitala offensivt för lyktstolpen Weghorst har inte gjort någon glad. Jag lockas mest av den undervärderade vänstersidan och börjar där. Tvåan åker med först på större system. Missar matchen Pascal Struijk, Leeds (hjärnskakning)

Rodrigo, Leeds (knäskada)

Archie Gray, Leeds (vristskada)

Casemiro, Manchester United (avstängd)

Scott McTominay, Manchester United (mjukdelsskada)

Christian Eriksen, Manchester United (vristskada)

Donny van de Beek, Manchester United (knäskada) Osäker till spel Luis Sinisterra, Leeds (muskelskada)

Marc Roca, Leeds (mjukdelsskada)

Liam Cooper, Leeds (mjukdelsskada)

Adam Forshaw, Leeds (höftskada)

Stuart Dallas, Leeds (benbrott)

Anthony Martial, Manchester United (höftskada)

Antony, Manchester United (mjukdelsskada)

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (sjuk)

TILL EUROPATIPSET

Spiken! - 2. Manchester City - Aston Villa City visar klassen (till Europatipset) Det har varit en minst sagt turbulent vecka för Manchester City. Vem hade trott att förlora med 0-1 mot Tottenham skulle hamna helt i skymundan? I veckan kom nämligen nyheten att Premier League anmäler Manchester City efter att ha hittat över 100 felaktigheter i de ekonomiska böckerna. Det ska såklart överklagas och Manchester City ska få säga sitt så ett avslut får vi nog inte se denna säsong. Men skulle City vara skyldiga kan det vara snack om tvångsnedflyttning. En sådan nyhet har såklart även nått den ljusblå spelargruppen, men ibland för det bara med sig att truppen sluter sig samman och ger sig den på att visa världen vilket bra lag det är. En vi mot världen-känsla. Manchester City har i stort sett inga mer skadebekymmer bortsett från John Stones och kan mönstra en ruggigt stark elva. Jag tror knappast Guardiola gör om sitt misstag och petar De Bruyne igen heller. Belgaren lär finnas med för att smeka fram bollen till Haaland. Aston Villa är ett riktigt mittenlag med långt till alla streck i Premier League och känslan är att Unai Emerys mannar varken kommer klättra eller sjunka speciellt mycket i tabellen under våren. Närmast kommer de från en hemmamatch mot Leicester där Villa hade ledningen två gånger om. Försvaret föll dock ihop som ett korthus och till sist torskade Birmingham-klubben med 2-4. Diego Carlos har ännu inte återhämtat sig från sin allvarliga skada även om det börjar närma sig. Då får Villa dras med Mings och Konsa i mittförsvaret och det är verkligen inte de snabbaste mittbackarna i ligan. Längre fram i banan finns det mer klass med Douglas Luiz och Kamar på mittfältet samt Watkins och Bailey på topp. De kan möjligen hitta på något, men att gästerna håller nollan ser jag som helt uteslutet. Manchester City kommer komma i våg efter våg på Etihad och när de väl spräcker nollan öppnas dammluckorna. Värdarna har inte råd att tappa speciellt många mer poäng i titelstriden och kör över sin motståndare. Ettan kommer säkerligen vara uppe och nosa på 90 procent, men då det finns så många andra vettiga skrällchanser på kupongen är det bara att spika på. Missar matchen John Stones, Manchester City (knäseneskada)

Bertrand Traoré, Aston Villa (muskelskada)

Jed Steer, Aston Villa (hälseneskada)

Diego Carlos, Aston Villa (hälseneskada) Osäker till spel Phil Foden, Manchester City (sjuk)

TILL EUROPATIPSET



Höjdaren! - 3. Villarreal - Barcelona Barcelona streckas på tok för högt (till Europatipset) Villarreals jakt på en Champions League-plats har fått sig en rejäl törn de senaste veckorna. Först fick de stryk av Rayo Vallecano på hemmaplan för att sedan bli första lag för säsongen att förlora mot solklara jumbon Elche. En oförklarligt svag insats från de gulklädda som klart och tydligt var det sämre laget då. Framför allt släppte försvaret till mängder av chanser och det bådar inte gott. Pau Torres saknades då, men ser ut att ha återhämtat sig från sin skada och bör finnas med nu. En ordentlig boost för Villarreal då Torres har ett speciellt partnerskap med veteranen Raúl Albiol. Parejo och Capoue behöver samtidigt kontrollera mittfältet på ett helt annat sätt än mot Elche och på topp finns Gerard Moreno som nätat fem gånger på de tolv seriematcher han spelat under säsongen. En stor spelare för de stora matcherna. Barcelona kryllar av stora spelare och går som tåget just nu. Sevilla krossades med 3-0 i den senaste omgången och det var aldrig något snack. De blåröda gjorde vad de ville och dominerade den tillställningen med eftertryck. Det mest uppseendeväckande från den striden var att Sevilla bara mäktade med 0,04 i xG. En oerhört låg siffra vilket säger en del om Barcelonas försvarsspel. Xavi har fått in en helplanspress som inte ger motståndarna en lugn stund och Sevilla kom knappt över halva plan. Dessutom har Araújo varit riktigt bra i mittförsvaret medan Christensen är ett lugnt och tryggt komplement. På mittfältet saknas skadade Busquets, men trion Gavi, Pedri och De Jong går inte av för hackor. Offensivt finns det sedan hur många klasslirare som helst att välja mellan.

Barcelona ska såklart vara favoriter i denna match med tanke på den form de befinner sig i, men streckningen har spårat ur. 75-80 procent är minst 20 procentenheter för högt och Villarreal är ett lag som brukar höja sig ju svårare motstånd de stöter på. Det såg vi i Champions League förra säsongen och det var inte längesedan som Real Madrid fick lämna ifrån sig alla poängen på denna arena. Till rådande priser måste tvåan garderas och jag slår till med en helgardering där vänstersidan skapar korsdrag bland kupongerna. Missar matchen Sergio Busquets, Barcelona (muskelskada) Osäker till spel Alfonso Pedraza, Villarreal (knäseneskada)

Giovani Lo Celso, Villarreal (knäseneskada)

Nicolas Jackson, Villarreal (oklart)

Ousmane Dembélé, Barcelona (muskelskada)

TILL EUROPATIPSET