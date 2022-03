"Hätsk stämning när Vlahovic återvänder"

Spiken! - 2. Southampton - West Ham

Formstarkt Southampton avancerar

Det kanske inte var den bästa matchen Southampton har spelat under året, men de rödvita tog ändå tre säkra poäng när Norwich var på besök i den senaste omgången av Premier League. Che Adams krånglade in ettan innan Romeu bombade in tvåan. Det var The Saints tredje seger på sina fyra senaste ligamatcher där det enda poängtappet kom i 1-1-matchen borta mot Manchester United.

Hemmaspelet har varit magnifikt hela säsongen och Hasenhüttls mannar har bara torskat en av 13 matcher på St. Mary’s i seriespelet. Skadeläget är dessutom bra och då finns det flera alternativ på alla positioner. Väljer den österrikiska tränaren att ställa sitt starkaste lag på benen innebär det Adams och Broja på topp, Romeu och Ward-Prowse på mitten samt Salisu och Bednarek i försvaret.

West Ham kommer närmast från en viktig 1-0-seger mot Wolverhampton vilket gör att de i allra högsta grad fortfarande är inblandade i striden om en Champions League-plats. De fick dock god hjälp av att Bruno Lage valde att spela flera reserver i den tillställningen. Annars har Londonklubben haft vissa problem mot slutet med poängtapp mot Leicester och Newcastle samt förluster mot Manchester United och Leeds.

Det var heller inga större marginaler som gjorde att West Ham lyckades ta sig till denna omgång av FA-cupen. Mot lilla Kidderminster, som vanligtvis spelar i National League North, gjorde The Hammers 1-1 i den 91:a minuten och 2-1 i den 121:a. En prestation som inte kommer räcka nu. Även gästerna kan dock ställa en mer eller mindre ordinarie elva på benen och Moyes har varit tydlig med att han satsar hårt på cupen.

Trots det tror jag att West Ham får väldigt svårt att få med sig något från den här matchen. Southampton vann med 3-2 när lagen möttes i London på Boxing Day och känns hetare för tillfället. Om ettan stannar i närheten av 40 procent är det en vettig spik att bygga systemet kring för att spara garderingar till matcher där det kan skrälla rejält.

Missar matchen

Lyanco, Southampton (knäseneskada)

Nathan Tella, Southampton (ljumskskada)

Ryan Fredericks, West Ham (ljumskskada)

Andriy Yarmolenko, West Ham (personliga skäl)

Vladimir Coufal, West Ham (oklart)

Angelo Ogbonna, West Ham (knäskada)

Osäker till spel

Alex McCarthy, Southampton (knäseneskada)

Arthur Masuaku, West Ham (knäskada)

Höjdaren! - 3. Fiorentina - Juventus

Vlahovic återvänder till Florens

Dusan Vlahovic var ett hett villebråd under vinterns transferfönster och trots lockelsetoner från Premier League valde strikern att flytta till Juventus, en klubb som Fiorentinas fans avskyr. Där har serben fått en flygande start och senast mot Empoli satte Vlahovic dit två bollar i 3-2-segern. Juventus ser klart bättre ut med den stora anfallaren på topp och han lär starta i denna semifinal av Coppa Italia.

Det är den första matchen i ett dubbelmöte medan returen spelas i Turin om en och en halv månad. Gästerna kommer hit med en rejält skadedrabbad trupp som åkte på ännu en smäll mot Empoli då Denis Zakaria, som kom till klubben samtidigt som Vlahovic, skadade sig. Sandro, McKennie, Dybala, Rugani och Chiesa är andra spelare som garanterat saknas medan Chiellini och Bernardeschi är osäkra kort.

Fiorentina får klara sig utan Lucas Martínez Quarta som är avstängd efter sitt röda kort i kvartsfinalen av turneringen, men kan i övrigt spela sitt bästa lag och då är det ett gäng av hög klass. I Fiorentinas senaste ligamatch startade Maleh, Castrovilli och Amrabat på mittfältet, men där kan även Bonaventura och Torreira ta plats. En imponerande bredd. Främst är det dock offensiven som sticker ut.

Piatek har hämtats in för att ersätta Vlahovic och polacken har nätat fyra gånger på sina fyra senaste matcher. Mot Sassuolo startade Sottil och Ikoné vid sidan av Piatek och då fanns spelare som Callejón, González, Saponara och den nya spännande brassen Arthur Cabral på bänken. Kan värdarna bara hålla sig på banan i 90 minuter, något det har varit si och så med mot slutet, bör de hitta nätet.

De två senaste gångerna Juventus har kommit på besök till den här arenan har det slutat oavgjort och vi kan nog räkna med hätsk stämning denna onsdag. Supportrarna kommer garanterat visa vad de tycker om Vlahovic och hans nya klubb och samtidigt försöka bära fram sitt lilaklädda lag. Med dessa förutsättningar tror jag inte Fiorentina förlorar denna match och då det är ett dubbelmöte är både kryss och en uddamålsförlust okej för Juventus med. Jag plockar därför bort den överstreckade ettan och går för värdet i 1X!

Missar matchen

Lucas Martínez Quarta, Fiorentina (avstängd)

Denis Zakaria, Juventus (muskelskada)

Kaio Jorge, Juventus (oklart)

Alex Sandro, Juventus (muskelskada)

Weston McKennie, Juventus (vristskada)

Paulo Dybala, Juventus (lårskada)

Koni De Winter, Juventus (axelskada)

Federico Chiesa, Juventus (knäskada)

Osäker till spel

Giorgio Chiellini, Juventus (vadskada)

Federico Bernardeschi, Juventus (muskelskada)

Semifinalen! - 7. Sporting - Porto

Tajt match att vänta i Lissabon

Taca de Portugal har precis om Coppa Italia nått fram till semifinalstadiet och i likhet med den italienska cupen ska det spelas i dubbelmöte. Det är ingen underdrift att säga att mötet mellan Sporting och Porto kan anses som den moraliska finalen då Tondela och lilla Mafra möts i den andra semin. Två lag som håller betydligt lägre klass än dessa båda kombattanter och troligen är chanslösa i en final.

Sporting kommer närmast från 1-1 mot Marítimo trots att de grönvita hade en xG på 2,24 mot 0,20. Det gör att det skiljer sex pinnar upp till Porto som leder serien och Sporting får istället främst fokusera på att hålla Benfica bakom sig när det kommer till ligaspelet för att på det viset knipa en direktplats till Champions League. Denna upplaga av CL är körd för Sporting efter pinsamma 0-5 hemma mot Manchester City.

Det har varit mycket fokus på Pedro Goncalves, Sarabia och Paulinho när det kommer till anfallsspelet de senaste åren, men mot Marítimo saknades de två förstnämnda på grund av skador. Då klev istället Islam Slimani in och satte dit en boll. Sarabia ska vara tillbaka nu men både Goncalves och Feddal, som skadade sig i senaste ligamatchen, missade måndagens träning på grund av sina skavanker.

Porto kommer också till spel med en oavgjord kamp i ryggen. För de blåvita var det Gil Vicente som luggade dem på poäng. Detta trots att Tupparna från Barcelos fick ett rött kort redan i den tredje minuten. Visst tryckte Porto på rejält men de saknar en del kreativitet efter att Luis Díaz gick till Liverpool och Sérgio Oliveira anslöt till Roma. Taremi och Evanilson får inte speciellt många vettiga bollar att arbeta med.

Dessa två lag möttes i ligan för drygt två veckor sedan och det var en riktigt kaotisk match, speciellt efter slutsignalen. Det hela kulminerade i ett jättebråk med ett 40-tal personer inblandade. Fyra röda kort visades upp efter att domaren blåst av matchen och Palhinha är fortfarande avstängd. Tabata och Pepe är däremot fria att spela här om inte disciplinnämnden kommer med nya besked innan matchen startar.

Pepe riskerar dock två års avstängning för att ha sparkat ner en Sporting-ledare i tumultet. Med den matchen i färskt minne kommer detta bli en riktig holmgång. Det finns gott om ont blod kvar och det kommer märkas. Då tror jag hemmapubliken fäller avgörandet. Sporting ska ses som knappa favoriter i det första mötet av två och ettan är därmed första tecken att rita ned.

Missar matchen

Joao Palhinha, Sporting (avstängd)

Osäker till spel

Wilson Manafa, Porto (muskelskada)