"Hemmastarka Liverpool förlorar inte"

Höjdaren! - 1. Liverpool - Tottenham

Hemmastarkt Liverpool förlorar inte

Förra helgen kom så det oundvikliga, Liverpool tappade till slut poäng i Premier League. Det var Manchester United som spelade 1-1 mot The Reds på Old Trafford. Det var faktiskt på tiden för Liverpool hade innan dess haft en hel del marginaler med sig, framförallt i hemmamötet med Leicester där Klopps gäng avgjorde på straff i den 95:e minuten.

I veckans Champions League-möte med Genk var det dock inget snack. Liverpool vann med klara 4-1 när Salah, Firmino och Mané var återförenade på topp. Det var dock Oxlade-Chamberlain som snodde rubrikerna med sina två första mål sedan april 2018, där framförallt det andra var en riktig läckerbit. Jürgen Klopp får bara fler och fler alternativ, kom ihåg att det också var Lallana som kvitterade mot United förra helgen med sin första påse sedan maj 2017!

Alisson är tillbaka från skada och stadgar upp försvaret, men det är ändå där Liverpools akilleshäl kan hittas under söndagen. Det låter såklart märkligt om det lag som släppt in minst antal mål i hela Premier League, men både Matip och Alexander-Arnold är tveksamma kort här. Ersättarna håller inte riktigt samma höga nivå.

Tottenham har haft en hemsk start på säsongen där allt som kan gå fel har gått fel, men i veckan slog de till med en riktig urladdning hemma mot Crvena Zvezda. 5-0 efter att både Harry Kane och Heung-Min Son blivit tvåmålsskyttar var precis vad klubben behövde. Christian Eriksen var fast på bänken hela matchen och kanske är det utan dansken klubbens framtid finns.

Nu gäller det för gästerna att försöka plocka poäng för raden 3-3-3 är inget vidare med den ambition Spurs har. Tyvärr för gästerna har de inte vunnit här på över åtta år. Däremot har de tagit poäng vid två av de fyra senaste ligabesöken på Anfield Road. När ettan streckas lite väl hårt måste den genast kompletteras med krysset.

Missar matchen

Xherdan Shaqiri, Liverpool (vadskada)

Hugo Lloris, Tottenham (armbågsskada)

Osäker till spel

Joel Matip, Liverpool (knäskada)

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (sjukdom)

Ryan Sessegnon, Tottenham (knäseneskada)

Derbyt! - 2. Arsenal - Crystal Palace

Överstreckat Arsenal får problem

Härnäst beger vi oss söderut till Emirates där Tottenhams värsta rivaler Arsenal ska spela ett huvudstadsderby mot Crystal Palace. Dessa två lag möttes just här i våras i vad många Arsenal-supportrar ansåg var den största anledningen till att värdarna inte hamnade topp 4 i Premier League. Palace vann nämligen med 3-2 efter att Benteke bland annat gjort säsongens första, och enda, mål.

Då var Mustafi stor syndabock för The Gunners och tysken är som bekant numer förpassad till Europa League-truppen. Ändå är det fortsatt försvarsspelet som hackar. Sokratis och David Luiz är extremt misstagsbenägna och som om inte det räckte skänker Xhaka bort farliga frisparkar och straffar i parti och minut.

I måndags torskade Arsenal borta mot Sheffield United efter ännu en frustrerande insats. Det gick långsamt, omständigt och trots all klass som fanns i offensiv riktning skapades det knappt några farliga målchanser. I veckan stod hemmalaget för ännu en usel insats men lyckades då ändå besegra Vitoria i Europa League efter två väldigt fina frisparkar av rekordförvärvet Pépé. Kan det vara gnistan som får igång ivorianens säsong?

Crystal Palace förlorade som väntat hemma mot Manchester City förra veckan men ligger faktiskt bara en poäng bakom Arsenal. En oväntat stark öppning av Roy Hodgsons mannar. Räkna med att Wilfried Zaha nu vill visa att Arsenal gjorde fel som köpte Pépé istället för honom, som det var snack om, i somras.

The Eagles är också svåra att få hål på och har bara släppt in tio mål hittills. Ett fysiskt starkt lag med skickliga kontringsspelare alltså, precis ett sådant slags motstånd som Arsenal haft enorma problem med under en längre tid. Visst ska värdarna gälla som favoriter på Emirates men streckningen har ballat ur fullständigt här. Plocka med samtliga tecken där X2 skapar korsdrag i kuponghögen.

Missar matchen

Reiss Nelson, Arsenal (knäskada)

Osäker till spel

Vicente Guaita, Crystal Palace (ljumskskada)

Martin Kelly, Crystal Palace (ljumskskada)

Mamadou Sakho, Crystal Palace (oklart)

Connor Wickham, Crystal Palace (vristskada)





Spiken! - 12. PSG - Marseille

Marseille chanslösa på Parc des Princes

Det är ingen direkt överdrift att PSG dominerar den franska fotbollen fullständigt. Lagen bakom parisarna kan skifta men PSG sitter stadigt på tronen. Denna säsong inleddes lite knackigt men ändå står vi här efter tio omgångar av Ligue 1, med samma lag som vanligt först i tabellen med fem poäng ner till andraplatsen.

Efter landslagsuppehållet har värdarna först krossat Nice på bortaplan med 4-1 och därefter pulveriserat Club Brügge, även det på resande fot, med hela 5-0. Gemensamt för båda matcherna var att superstjärnan Kylian Mbappé inledde på bänken. Båda gångerna kom han dock in och hittade nätet direkt. Mot Genk stod fransmannen faktiskt för ett hattrick trots att han spelade mindre än en halvlek.

Med 20-åringen skadefri har tränare Tuchel angenäma problem. Icardi, Cavani och Di María är tre andra spelare som också presterat bra på sistone. Lösningen kan vara att dra ner Di María på en mittfältsposition och spela med de andra tre på topp. En väldigt offensiv uppsättning men också en formation som skulle sätta skräck i vilket försvar som helst.

Marseille slutade femma i Ligue 1 i fjol och har inget Europaspel alls att tänka på. Med Villas-Boas vid rodret har ligaspelet inletts ganska ojämnt. Fyra segrar på tio omgångar räcker dock till en fjärdeplats i tabellen. Nyförvärvet Dario Benedetto har visat sig nyttig med fem baljor. Däremot saknas fortfarande viktiga Thauvin.

På det stora hela är gästernas trupp helt okej, men inte ens i närheten av den kvalité som PSG håller. Något som synts tydligt på senare år. De tolv senaste mötena mellan lagen på denna arena har slutat med elva hemmasegrar och en oavgjord. Ett förkrossande facit och klasskillnaden är lika stor nu. Ettan bör stå bra i Le Classique!

Missar matchen

Neymar, PSG (knäseneskada)

Idrissa Gana Gueye, PSG (knäseneskada)

Florian Thauvin, Marseille (vristskada)

Osäker till spel

Thilo Kehrer, PSG (fotskada)

Julian Draxler, PSG (fotskada)