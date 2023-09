"Hemmfördelen kan lyfta Sverige"

Landslagsuppehållets sista Europatips står för dörren under tisdagen. 3 miljoner i jackpot är en fin skjuts in i veckan som inleds av Sverige - Österrike på Friends Arena. Matchens betydelse kan inte understrykas nog. Ett par högoktaniga träningsmatcher följer sedan innan det sydamerikanska VM-kvalet tar vid. Häng med på en andel så jobbar vi tillsammans in 13 rätt!