"Historiken talar för United mot Chelsea"

Höjdaren! - 1. Manchester United - Chelsea

Tuff premiär för brandskattat Chelsea

Det finns många frågetecken hos Chelsea inför premiären av Premier League. Frank Lampard har kommit in som ny tränare och han får sägas vara ett väldigt osäkert kort på den här positionen. Samtidigt har The Blues tappat sin absolut största stjärna Eden Hazard och dessutom har lånet av Gonzalo Higuaín avslutats.

Som om inte det vore nog är Chelsea ganska rejält skadedrabbat inför den här tillställningen. Rüdiger, Loftus-Cheek och Hudson-Odoi är alla tre borta och det är tre pjäser som annars hade aspirerat på en startplats. Ny i laget är Pulisic och amerikanen lär få speltid. Frågan är dock hur mycket ynglingen kan påverka i sin första säsong i Premier League.

Manchester United blev så i transferfönstrets sista dag av med anfallaren Romelu Lukaku. Han har egentligen inte ersatts vilket gör att stort ansvar läggs på Rashford, Lingard och Martial att steppa upp ännu en nivå. Det blir en utmaning för Ole Gunnar Solskjaer att få den trion att leverera kontinuerligt på topp.

Bristen på anfallsköp betyder dock inte att United snålat under sommaren. The Red Devils har öppnat plånboken i vanlig ordning och köpt in Harry Maguire, Wan-Bissaka och Daniel James för i runda slängar en och en halv miljard. De två förstnämnda kommer säkerligen starta premiären och det ska bli spännande att se partnerskapet mellan Maguire och Nilsson Lindelöf.

United har sett fina ut under försäsongen och bland annat besegrat Inter och Tottenham i vänskapsmatcher. Förutom Bailly har de heller inga större skadebekymmer i truppen. Det enda som oroar är egentligen Pogbas vara eller inte vara när Europas storklubbar rycker i honom. Värdarna har inte torskat mot Chelsea på Old Trafford på sex år och lär inte göra det nu heller. Ettan ska hållas som trolig.

Missar matchen

Eric Bally, Manchester United (knäskada)

Antonio Rüdiger, Chelsea (knäskada)

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (hälseneskada)

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (hälseneskada)

Osäker till spel

Paul Pogba, Manchester United (ryggskada)

Timothy Fosu-Mensah, Manchester United (knäskada)





Spiken! - 3. Newcastle - Arsenal

Nya Arsenal börjar bra

Det är en ordentlig berg-och-dalbana att vara Arsenal-supporter. Ena dagen sägs det att det bara finns 45 miljoner pund att handla för under sommaren men när transferfönstret stängt har The Gunners köpt spelare för nästan en och en halv miljard. Galet! Visserligen fick London-klubben tillbaka cirka en halv miljard efter försäljningarna av bland andra Koscielny och Iwobi.

Kieran Tierney och David Luíz har hämtats in för att stadga upp försvaret medan Nicolas Pépé får sägas vara en av de allra intressantaste anfallsvärvningarna i hela ligan denna säsong. Vad kan han uträtta tillsammans med Lacazette och Aubameyang? Dessutom är lånet av Dani Ceballos precis vad de rödklädda behöver på mitten av planen.

Frågan är bara om Emery får ihop alla bitar till premiären mot Newcastle. Pépé är inte i matchform än efter att ha haft förlängd semester på grund av Afrikanska Mästerskapen och Tierney är inte återställd från sin höftskada. Luíz är visserligen tillgänglig men blev trots allt klar för klubben bara för några dagar sedan. Dessutom är Lacazette småskadad och tveksam till start.

Newcastle har hämtat in en svensk till klubben. Högerbacken Emil Krafth blev nämligen klar i slutet av transferfönstret. Oerhört spännande att se vad landslagsbacken kan uträtta i norra England. Joelinton och Andy Carroll har också plockats in men på det stora hela är det en ganska svag trupp nya tränaren Steve Bruce förfogar över, speciellt efter att både Pérez och Rondón försvunnit. Det lär bli en kamp om att undvika nedflyttning denna säsong också.

Arsenal har stundtals sett bra ut i försäsongens träningsmatcher där de bland andra spelat oavgjort mot Real Madrid och besegrat Bayern München. The Gunners brukar dessutom ha lätt för Newcastle och har vunnit tolv av de 13 senaste inbördes. Med den statistiken i ryggen känns tvåan väldigt trolig och spikas trots överstreckning.

Missar matchen

Florian Lejeune, Newcastle (knäskada)

Andy Carroll, Newcastle (vristskada)

Héctor Bellerín, Arsenal (knäskada)

Kieran Tierney, Arsenal (höftskada)

Konstantinos Mavropanos, Arsenal (oklart)

Osäker till spel

Christian Atsu, Newcastle (knäseneskada)

Matt Ritchie, Newcastle (knäseneskada)

DeAndre Yedlin, Newcastle (ljumskskada)

Rob Holding, Arsenal (knäskada)

Alexandre Lacazette, Arsenal (knäskada)

Nicolas Pépé, Arsenal (ej matchform)

Toppmatchen! - 6. Häcken - Malmö FF

Måstematch på Bravida

Häcken åkte ur Europa League-kvalet med huvudet före när AZ Alkmaar blev alldeles för svåra. Bara ligan kvar att satsa på således för Alms mannar och där skiljer det inför helgens matcher fyra poäng upp till topp 3. Ska det bli Europaspel även nästkommande säsong för Hisingens stolthet behöver de börja plocka poäng för lagen ovanför visar inga tecken på att sakta ner.

Närmast kommer Getingarna från en stabil 4-1-seger mot Sirius där Alexander Jeremejeff återigen nätade. Säkert skönt för anfallaren att få visa vad han kan efter att ett administrativt misstag gjorde att han inte fick spela mot AZ. Paulinho var däremot återigen fast på bänken och visst känns det märkligt att fjolårets skyttekung inte anses platsa hos ligafyran.

Hemma på Bravida Arena brukar de gulsvarta vara väldigt frejdiga och det syns även på resultatraden. Sju segrar, två förluster och noll oavgjorda tillställningar. Dessutom har Häcken starka 17-5 i målskillnad på dessa tillställningar. Nu kan de ställa sin allra starkaste elva på benen och då är de verkligen inte enkla att få hål på. Motståndet är dock svårast tänkbara.

Malmö FF visade klassen när de under torsdagen krossade Zrinjski med 3-0. Anders Christiansen visade då klassen med ett mål och ett oerhört stort spel. Den danska mittfältaren får precis som vanligt räknas som seriens kanske allra bästa spelare. Frågan är om han spelar här eller om Uwe Rösler väljer att rotera en del inför Europareturen nästa vecka. Det som talar emot det är att MFF har tappat serieledningen och egentligen inte har råd att slänga bort fler poäng.

Man brukar lite slentrianmässigt säga att Häcken är ett “bogeyteam” för Malmö, och visst har göteborgarna gjort bra resultat mot de mesta mästarna. Samtidigt har de inte vunnit en hemmamatch mot skåningarna på fyra år. Mest klass finns hos gästerna och då de behöver en vinst lär pjäser som Rosenberg, Christiansen och Antonsson få speltid. Då får de gälla som knappa favoriter. Utgångstvåan bör dock garderas på större system.

Missar matchen

Eric Larsson, Malmö FF (avstängd)

Osäker till spel

Arnor Traustason, Malmö FF (vristskada)