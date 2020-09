"Höjdaren - AIK underskattas mot Malmö"

Chansspiken! - 1. Tottenham - Everton

Everton ser vassa ut

Everton stod för en riktigt svag säsong och slutade inte bättre än tolva i fjol. Nu har Carlo Ancelotti fått en hel (nåja) försäsong på sig att bygga laget och The Toffees har förstärkt truppen rejält, speciellt på mittfältet. Doucouré, Allan och James Rodríguez är alla spelare som kan gå rakt in i startelvan.

Yerry Mina och André Gomes har haft bekymmer med skador under de senaste veckorna men Ancelotti säger att båda spelarna är spelklara till premiären. De blåklädda från Liverpool ser faktiskt riktigt intressanta ut. Offensivt kan Everton välja mellan Richarlison, Kean, Calvert-Lewin, Walcott, Iwobi och Sigurdsson. Det är inte många lag i serien som har den bredden.

Tottenham avslutade sommaren bra och slutade sexa i Premier League. Sedan dess har danska Höjbjerg och Arsenal-supportern Doherty kommit in i truppen. Två stabila spelare, men kanske inte den där riktiga spetsen som Spurs-fansen hade hoppats på. De vitklädda går återigen in i en säsong där de får sätta stor tilltro till duon Kane och Son.

Vertonghen har lämnat klubben för Benfica men det är en spelare vars karriär knappast stod i zenit. Sánchez och Dier ska styra upp försvaret och det är två dugliga lirare. Framför den duon har Mourinho alternativ som Winks, Sissoko och Lo Celso. På det stora hela ett habilt lag, men knappast någon trupp som ska kunna utmana om en topp 4-placering.

Tipparna verkar tro att det är Manchester City som ska möta Everton här och streckar upp ettan väldigt hårt. Det känns inte alls riktigt. Gästerna har mer stjärnglans i sin trupp och ska ses med fin chans att skrälla i premiären. Den lågt streckade tvåan är en given utgång för mig, men på andelssystemet kan det mycket väl garderas.

Missar matchen

Cenk Tosun, Everton (knäskada)

Fabian Delph, Everton (muskelskada)

Jean-Philippe Gbamin, Everton (hälseneskada)

Höjdaren! - 3. Malmö - AIK

AIK underskattas

För några veckor sedan verkade det som att Malmö skulle jogga hem det allsvenska guldet men efter att ha tappat poäng i tre av de fyra senaste omgångarna har det blivit lite nerv i toppstriden. Nu kommer de dessutom med betydligt tröttare ben än AIK. Gnaget skulle spelat mot Sirius i veckan men fick märkligt nog matchen uppskjuten på grund av att flera spelare hade varit på landslagsuppehåll.

Då samtliga klubbar inför säsongen var överens om att matcherna skulle läggas tätt inpå landslagsuppehåll för att hinna spela färdigt är det konstigt både att AIK försökte skjuta på sin match mot Sirius och att de dessutom fick rätt av förbundet. Något som klubbar som följt de överenskomna reglerna, som Kalmar, Malmö och Norrköping vädrat sitt missnöje över.

AIK får i alla fall klara sig utan Sebastian Larsson som är avstängd och det är såklart ett väldigt tungt avbräck. Samtidigt ska det sägas att truppen är bredare nu sedan “Sotte”, Rogic och Lustig hämtats in. Dessutom har en spelare som Adu sett bättre och bättre ut på det centrala mittfältet. Framåt sätts det frågetecken kring Sigthorsson som skadade sig under landslagsuppehållet, men med Goitom och Abraham finns det kvalité där ändå. Det ska också sägas att Bahoui är tillbaka från sin avstängning.

Malmö FF förlorade mot Örebro SK med 2-3 och fick då se Anders Christiansen halta av med en vadskada. Det är fortfarande oklart om dansken kan delta här. Jag håller AC som seriens viktigaste spelare för sitt lag så kan inte han medverka kommer det påverka. Brorsson är tillbaka från sin avstängning och är tillgänglig, även om Nielsen och Ahmedhodzic, som spelade mot Örebro, är skickliga mittbackar.

Marko Johansson fick återigen förtroendet mellan stolparna och såg inte alls speciellt bra ut. Johan Dahlin var på bänken då och kan mycket väl få starta här. Med offensiva hot som Berget, Toivonen och Kiese Thelin är det klart att skåningarna ska vara favoriter, men en streckning runt 80 procent är verkligen inte rimlig. Första mötet mellan lagen slutade 2-2 och med de priser som erbjuds väljer jag att plocka med alla tecken och jobba in bortaskrällen.

Missar matchen

Sebastian Larsson, AIK (avstängd)

Tom Strannegård, AIK (oklart)

Erick Otieno, AIK (fotskada)

Osäker till spel

Anders Christiansen, Malmö FF (vadskada)

Rasmus Bengtsson, Malmö FF (knäskada)

Bonke Innocent, Malmö FF (oklart)

Skrällchansen! - 4. Hammarby - Helsingborg

Hammarby överstreckas grovt

Hammarby stod för en strålande första halvlek mot IFK Göteborg men behövde ett grovt misstag av Anestis för att få hål på hemmakeepern. Aron Jóhannsson kom helt fri och chippade snyggt in 1-0. I den andra halvleken var Bajen under desto större press men ändå kunde de grönvita gå ifrån till 4-0 via tre mål av Muamer Tankovic, samtliga gånger framspelad av inhoppande Ludwigson.

Viktigt för Hammarby att få igång Tankovic som haft en strulig säsong där han tidigare mest sett ut att längta bort. Mot IFK var Hammarbys presspel fantastiskt under de första 45 minuterna när göteborgarna hade svårt att få bollen över halva plan. Jeppe Andersen var en jätte i det spelet. Här får dansken en ny mittfältspartner då Bojanic skadade sig mot IFK och Aimar Sher, som hoppade in, är avstängd.

Det är även Mads Fenger, Abbe Khalili och Mohanad Jeahze vilket gör att Stefan Billborn har lite huvudbry inför den här fajten. Inte minst då Kacaniklic fortfarande dras med en skada och är ytterst tveksam till spel. Bajen har haft stora problem med sitt spel på Tele2 under säsongen och bara vunnit tre av nio hemmafajter, även om såklart segern “borta” mot Djurgården ska räknas in i den statistiken.

Helsingborg tog ledningen mot Kalmar och såg stundtals riktigt bra ut då. Efter en dryg timmes spel tvingades dock Martin Olsson gå av med känningar i ett lår och då föll skåningarna ihop. Matchen slutade 1-1 till slut. Olsson är otroligt viktig för detta lag och efter matchen sa han själv att det inte ska vara någon fara för söndagens match.

Med Olsson och nya Ceesay som mittbackspar har Diskerud kunnat flytta upp på mittfältet där den löpstarke norrmannen gör mest nytta. Här är Abubakari avstängd, men Gigovic är redo att kliva in på mitten. Längst fram bildar Rasmus Jönsson och Anthony van den Hurk ett mycket intressant anfallspar samtidigt som Gero också finns att tillgå. Dessa två lag spelade oavgjort på Olympia för en dryg månad sedan efter att Bajen då kvitterat på övertid. HIF kan mycket väl störa igen och den ruskigt höga streckningen på ettan lockar inte. Börja med X2 och komplettera med ettan på större system.

Missar matchen

Aimar Sher, Hammarby (avstängd)

Mads Fenger, Hammarby (avstängd)

Abdul Khalili, Hammarby (avstängd)

Mohanad Jeahze, Hammarby (avstängd)

Mohammed Abubakari, Helsingborg (avstängd)

Andreas Granqvist, Helsingborg (ljumskskada)

Assad Al-Hamlawi, Helsingborg (fotskada)

Kalle Joelsson, Helsingborg (knäskada)

Osäker till spel

Kalle Björklund, Hammarby (muskelskada)

Dennis Widgren, Hammarby (ljumskskada)

Alexander Kacaniklic, Hammarby (oklart)

Junior, Hammarby (oklart)