"Höjdaren - Hammarby avancerar i Europa"

Det finns fyra svenska lag som ska delta i den andra kvalomgången mot Europa League. Ett av dessa, Hammarby, tar emot Lech Poznan redan under onsdagen. Den matchen inleder Europatipset. I övrigt tittar vi till fajter från Champions League-kvalet, Superettan och den Engelska Ligacupen. Spela Tillsammans ska vi såklart göra som vanligt och det var nära stora pengar i helgen igen. Vi var bara ett sent mål av Valencia från närmare 100.000 kronor. Det blev i alla fall 15:e (!) raka tipset med pengar tillbaka. Köp din andel via länken här nedan!