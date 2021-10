"Ingen Haaland - Norge förlorar viktig match"

Det europeiska VM-kvalet rullar igång under fredagen och Europatipset bjuder på elva spännande tillställningar på en kupong som sträcker sig över två dagar. I vanlig ordning blir favoriterna rejält överstreckade och detta gäller inte minst Sverige som imponerade föga mot Grekland. Mer om den matchen kan ni läsa i min text om Stryktipset. League Two och Segunda gör kupongen komplett. Jag går för 13 och vill ni vara med och fajtas om storkovan tillsammans med mig går det bra att köpa andelar via länken här nedan. Nu sätter vi igång!

Höjdaren! - 1. Turkiet - Norge Skadedrabbat Norge får en tuff kväll Norge fick en mardrömsstart på sitt VM-kval med 0-3 i baken mot Turkiet. Sedan dess har Ståle Solbakken sakta men säkert fått ordning på sitt lag och med 13 inspelade poäng på fem omgångar är norrmännen i allra högsta grad med i kampen om de två översta platserna i gruppen. En seger här skulle mer eller mindre hänga av Turkiet från kampen, men tyvärr för vårt västra grannland har de enorma skadeproblem. Främst är det offensiven som spökar. Erling Braut Haaland har tvingats lämna återbud och samma sak gäller även Alexander Sörloth och Joshua King. Därmed är hela den norska offensiven slagen i spillror. Istället får de nöja sig med Kristian Thorstvedt och de i dessa sammanhang väldigt orutinerade Berisha och Omoijuanfo. Problemen stoppar inte där, även Normann, Midtsjö, Berge och Ajer har fått tacka nej. Sköna besked för de turkiska fansen som har haft ångest inför denna match ända sedan den hemska 1-6-förlusten mot Nederländerna under den förra samlingen. Då sköts det turkiska försvaret i sank och dessutom är både Kabak och Söyüncü nu avstängda. Merih Demiral finns dock med och det är en skicklig pjäs. Troligen får han Koray Günter vid sin sida och han har gjort det bra för sitt Hellas Verona. Offensivt ser det riktigt bra ut för värdnationen. Cengiz Ünder, Hakan Calhanoglu, Burak Yilmaz och Yusuf Yazici besitter alla hög kapacitet. Samtidigt ska det sägas att även hemmalaget har sina problem. Stefan Kuntz har tagit över landslaget efter att Senol Günes kickades i september och han har valt att plocka in elva (!) debutanter i sin 23-manna trupp. Dessutom är tre lirare avstängda i denna match. Det är med andra ord två extremt skadeskjutna landslags som drabbar samman i Istanbul under fredagskvällen. Norge får lita på att Elyounoussi och Ödegaard kan snickra ihop något, men jag tror de får svårt att stå emot ett Turkiet som kommer bäras fram av sina fans. Stannar ettan under 50 procent är det en vettig spik på en mycket lurig kupong. Missar matchen Caglar Söyüncü, Turkiet (avstängd)

Ozan Kabak, Turkiet (avstängd)

Orkun Kökcu, Turkiet (avstängd)

Helgarderingen! - 3. Ryssland - Slovakien Ryssland överstreckas grovt I den på förhand mycket jämna Grupp H har Kroatien och Ryssland dragit iväg. När det återstår fyra omgångar ståtar de med 13 poäng vardera medan Slovakien och Slovenien jagar fyra pinnar bakom. Det är med andra ord ett bortalag som reser till Kazan i desperat poängbehov. Det är också ett Slovakien som kommer med hyfsat hög tuppkam då de faktiskt vann hemmamötet mot ryssarna med 2-1. Róbert Mak var den stora förgrundsfiguren då med både mål och assist. Han finns inte med nu och det gör inte heller Gregus, Weiss eller Lobotka. Jobbiga avbräck för besökarna som ändå kan ställa en slagkraftig elva på benen. Hamsik, Kucka och Duda är tre grymt rutinerade mittfältare och på topp är Schranz och Bozenik spännande alternativ. Bakåt är det som vanligt Skriniar som håller i tyglarna. Ryssland hade en bra samling i september där de tog sju poäng mot Kroatien, Cypern och Malta och på dessa fajter inte släppte in ett enda mål. Diveyev och Dzhikiya såg stabila ut i mittförsvaret då och bör få förnyat förtroende. Zenits ytterback Karavaev saknas dock på grund av en skada och det är en spelare som behövs i detta landslag. Det är inte det enda bekymret Valeri Karpin har att brottas med. Cheryshev, Ionov och Zobnin är också skadade och dessutom har den väldige Artem Dzyuba tackat nej då han ännu inte känner att formen finns där. Det är väldigt tunga återbud. Lokomotiv Moskvas målspottare Fyodor Smolov kommer få en nyckelroll i offensiven och bakom honom måste Golovin prestera när Alexey Miranchuk är avstängd. Det är inget omöjligt lag som hemmanationen ställer upp med. Ryssland imponerade verkligen inte i sommarens EM-slutspel då de visserligen besegrade Finland med 1-0, men samtidigt släppte in sju bollar mot Belgien och Danmark. Visst har Karpin tätat till försvaret, men med dessa förutsättningar är det obegripligt att ettan streckas kring 75 procent. Detta är en öppen match och ska behandlas som en sådan. Alla tecken! Missar matchen Alexey Miranchuk, Ryssland (avstängd)

Spiken! - 4. Tjeckien - Wales Kampen om andraplatsen Det är inget snack om vilka som vinner Grupp E. Belgien har sprungit iväg med förstaplatsen sedan länge och nu finns den enda dramatiken kring vilka som slutar tvåa. Tjeckien och Wales har båda spelat in sju pinnar, men det ska sägas att tjeckerna har en match mer spelad och behöver gå för seger. Något som borgar för att vi ska få se en underhållande match i Prag. Wales gjorde en bedrövlig samling förra månaden. Först var de ytterst nära att torska mot Belarus, men genom Bale lyckades Drakarna vända 1-2 till 3-2. Sedan spelade de 0-0 hemma mot Estland. En pinsam insats och nu får walesarna klara sig utan Gareth Bale som inte är med i truppen. Visst finns det klass i Ramsey, Allen och James, men på det stora hela är det en medioker trupp. Tjeckien var chanslösa borta mot Belgien i sin senaste kvalmatch och i våras blev det stryk borta mot Wales. Hemma i Prag är de dock en maktfaktor och här lyckades de faktiskt sno åt sig en pinne mot Belgien tidigare under året. Under den senaste samlingen var tjeckerna rejält försvagade då spjutspetsen Patrik Schick saknades. Han är dock tillbaka i landslaget nu och det betyder givetvis massor för laget. Schick visade i EM-slutspelet vilken grymt skicklig anfallare det är och när han finns på plan öppnas mer ytor åt mittfältare som Barák, Masopust och Sevcik. Dessutom finns en viss Tomás Soucek centralt i banan och det är en av Premier Leagues allra vassaste mittfältare i sina bästa stunder. Bakåt finns stabila pjäser som Kalas, Celustka och Holes medan Vaclík mellan stolparna är en målvakt av hög klass. Jag håller helt klart Tjeckien högre än Wales och kommer värdarna bara upp i nivå får britterna svårt att hänga med i tempot. Ettan ser ut att streckas lite väl hårt, men stannar den kring 65 procent kostar jag på mig en värdemässigt sämre spik. Det finns bättre skrällchanser på annat håll. Ettan singlas.