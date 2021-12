"Ingen seger för Zlatans Milan i viktigt toppmöte"

Då ingen löste 13 rätt på veckans mycket svåra kupong får vi njuta av 4,5 miljoner kronor i jackpot under söndagen. För att ta del av den guldkistan ska matcher från Premier League, Serie A, La Liga och Bundesliga analyseras. Dessutom ska vi titta till ett häftigt derby från Istanbul. Det är läge att lämna in kupongen sent för att hålla koll på utvecklingen angående corona i Storbritannien, risk för uppskjutna matcher föreligger fortfarande. Vi kör!