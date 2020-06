Italiensk fotboll tillbaka på kupongen - finalplats står på spel

Cupsemin! - 1. Bayern München - Eintracht Frankfurt

Bayern spänner musklerna igen

Det har sagts förr men är värt att nämna igen, efter att Hans-Dieter Flick tog över Bayern München har den tyska storklubben kört över allt motstånd. Närmast kommer de faktiskt från segrar i elva raka tävlingsmatcher. Ligatiteln är i praktiken redan säkrad och nu ska de också försöka ta sig till final i cupen där de oavsett motstånd kommer vara klara favoriter.

Flick har inte visat något större intresse av att rotera laget under sin sejour som tränare utan litat på samma pjäser match ut och match in. Nu kan det tänkas att han kommer vila en del spelare och bland annat förväntas Thiago komma in och göra sin första start sedan den skada han ådrog sig för några veckor sedan. Knappast någon kvalitetsförsämring.

Andra lirare som mycket väl kan få värdefull speltid är Javi Martínez, Lucas Hernández, Ivan Perisic och Álvaro Odriozola. Samtliga spelare som utan tvekan hade gått rakt in i Frankfurts startelva. Dessutom talar mycket för att Flick startar med Bundesligas bästa målskytt Robert Lewandowski och assistkungen Thomas Müller. Detta då båda dessa pjäser är avstängda i helgens ligamatch och ändå kommer få vila då.

Eintracht Frankfurt har varit mycket upp och ner sedan omstarten och i lördags pekade det sannerligen ner för Adi Hütters mannar. Det blev nämligen en hemmaförlust med 0-2 mot bottenlaget Mainz. Detta efter att de offensiva pjäserna Kostic, Kamada, Dost och Silva inte ens mäktat med ett enda skott på mål under 90 minuter. Inte blir det enklare nu, speciellt inte då Kostic som tveklöst är en av lagets viktigaste spelare är avstängd.

Frankfurt slog Bayern München i en cupfinal för två år sedan och vann dessutom höstens ligamöte med hela 5-1. Det är dock ett annat Bayern vi ser nu och för några veckor sedan möttes dessa lag i en ligafajt just på Allianz Arena. Då vann Die Roten, som Bayern kallas för, med hela 5-2 och det var siffror i underkant. Håller bara värdarna fokus kommer detta sluta med en klar hemmaseger.

Missar matchen

Philippe Coutinho, Bayern München (vristskada)

Niklas Süle, Bayern München (knäskada)

Mickaël Cuisance, Bayern München (magproblem)

Corentin Tolisso, Bayern München (vristskada)

Filip Kostic, Eintracht Frankfurt (avstängd)

Gelson Fernandes, Eintracht Frankfurt (vadskada)

Goncalo Paciencia, Eintracht Frankfurt (muskelskada)

Spiken! - 2. Porto - Marítimo

Porto tar revansch

Det var minst sagt en dålig omstart av ligan för Porto som åkte till Famalicao och fick stryk med 1-2. Slarvigt försvarsspel och oskärpa i offensivt straffområde får sägas vara anledningen till förlusten för visst var de blåvita drakarna det bättre laget i den matchen. Lagets mål gjordes också mycket passande av Jesús Corona, ett gångbart namn i dessa tider.

Nu vänder Porto hem till Estadio do Dragao och de gör det som ligatvåa efter att Benfica passade på att passera i toppen av tabellen. Det finns således inget utrymme för mer poängtapp när Marítimo kommer på besök. Porto får klara sig utan Otávio som är avstängd och dessutom är Marcano och Nakajima på skadelistan. Tunga avbräck helt klart, men visst finns det ersättare i truppen.

I förlusten senast startade Zé Luís och Aboubakar på bänken. Två spelare som helt klart har mål i sig. Det har också Alex Telles som faktiskt är lagets bästa målskytt i ligan med åtta fullträffar. Han är nu tillbaka från avstängning och lär gå rätt in i startelvan. Denna trio tillsammans med Marega och Soares, som startade på topp mot Famalicao, innebär i det närmaste målgaranti.

Marítimo stod faktiskt för en spelmässigt mycket bra insats i sin återstart då de ställdes mot Vitória Setúbal på hemmaplan. De vann bland annat hörnstatistiken med 10-1 och fick två mål bortdömda efter VAR-granskning vid ställningen 1-0. Istället kunde Setúbal mycket orättvist sätta dit 1-1 och det blev bara en poäng för Marítimo. Nu får de klara sig utan sina offensiva mittfältare Pinho och Correa (målskytt senast) som båda är avstängda.

Utan dessa spelare kommer det bli svårt för gästerna att skapa chanser på Dragao och det är inget snack om att det kommer bli mycket försvarsspel, precis som det brukar bli här. Marítimo löste faktiskt en pinne i höstmötet mellan lagen, men vid sina tio senaste besök här i ligaspelet har det blivit förlust. Ettan streckas lite väl hårt men det kan inte hjälpas, Porto tar en säker trea.

Missar matchen

Otávio, Porto (avstängd)

Ivan Marcano, Porto (knäskada)

Shoya Nakajima, Porto (personliga skäl)

Jorge Correa, Marítimo (avstängd)

Rodrigo Pinho, Marítimo (avstängd)

Osäker till spel

Jon Cley, Marítimo (muskelskada)

Skrällchansen! - 3. Portimonense - Benfica

Ett Benfica i kaos får problem

Det är lite olika kravbild beroende på vilken klubb en spelare representerar. När Benfica i återstarten av Primeira Liga spelade oavgjort mot Tondela räckte det för att ta över serieledningen, men det räckte inte för att göra fansen glada. De krossade rutor på fordonet genom att kasta stenar, vilket gjorde att Julian Weigl och Andrija Zivkovic tvingades uppsöka läkarvård för glassplitter.

Dessutom hade flera spelare fått sina hem nedklottrade efter matchen. Inga aktioner som sprider harmoni bland spelarna direkt. Frågan är nu vart fokus ligger när det väntar en klurig bortamatch mot Portimonense. Kommer spelarna steppa upp eller istället vara rädda att misslyckas när de vet vad som kan hända efter en dålig insats? Det är inte enkelt att spela ut med rädsla i bakhuvudet.

Insatsen mot Tondela var annars inte så pjåkig, det var bara målen som fattades. De rödklädda Örnarna hade då 19-1 i skott och 14-0 i hörnor. Med normal utdelning hade de såklart fått in någon boll, men Seferovic, Pizzi, Taarabt och de andra offensiva pjäserna hade en dålig dag. Något som hänt lite för ofta, Benfica har faktiskt bara vunnit en av sina nio senaste tävlingsmatcher.

Portimonense är nästjumbo i tabellen, men tog en blytung hemmaseger mot Gil Vicente i sin omstart. Den 22-årige brassen Lucas slog då till med säsongens andra mål och det var verkligen en pärla han drog på. Från 25 meter smällde han till med ett kanonskott som letade sig in via stolpen. I den matchen var Bruno Costa och Pedro Sá avstängda och med denna duo tillbaka finns det många alternativ för tränare Paulo Sérgio.

Det är såklart inget snack om att det finns bättre spelare hos gästerna som också vann höstens möte i den portugisiska huvudstaden med 4-0. De fick dock stryk på denna arena i fjol och med allt som hänt kring Benfica den senaste veckan ska de inte känna sig för säkra på tre poäng. Här väljer jag att plocka med alla tecken där framförallt ettan kommer rensa fint bland kupongerna.