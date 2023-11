Jannes avslutning - Sverige förlorar inte

Avslutningen! - 1. Azerbajdzjan - Sverige

Jannes sista samling med gänget - till Europatipset

En era är på väg att ta slut i svensk fotboll då Janne Andersson gör sin sista samling som förbundskapten. Även om EM-kvalet varit en dyster historia går det inte att påstå annat än att hallänningen åstadkommit skarpa resultat där kvartsfinalen i VM i Ryssland 2018 var grädden på moset. Vem som ersätter Janne är ännu oklart och innan det är dags att säga adjö står Azerbajdzjan och Estland på menyn i två betydelselösa EM-kvalmatcher.

Det går således att argumentera för att motivation är en bristvara inför trippen till Baku, men jag tror å andra sidan att Blågult kan gynnas av förutsättningarna. När pressen från axlarna borstas bort blir det lättare att spela ut och med en glödhet Viktor Gyökeres längst fram kommer Azerbajdzjan att få svårt att freda sitt mål. Jag blir inte förvånad om Gyökeres flyttar till en större klubb än Sporting redan i sommar.

Kulusevski och Forsberg är andra herrar som kan bidra i offensiven, men jag har heller inte glömt hur det såg ut senast Sverige drabbade samman med just Azerbajdzjan. 5-0-segern var enligt mig inte i paritet med matchbilden där azererna rent spelmässigt höll jämna steg med Jannes gäng under stora delar av matchen. Kommer värdnationen upp i samma nivå på egen mark ser jag inte tvåan som given.

Gianni De Biasis trupp utgörs bland annat av en försvarslinje från Qarabags stabila defensiv och på topp är Ramil Sheydayev en lirare som kan såra det svenska försvaret. Den sistnämnda lagdelen har under hela EM-kvalet visat brister som mycket väl kan uppenbaras även denna torsdagsafton. Sverige har tidigare varit lyckosamma i liknande uppgifter under Jannes ledning, men här vill jag inte ta någonting för givet.

Över 70 procent på ett landslag som inte har någonting att spela för känns magstarkt och jag vill ta höjd för att Blågult har en sämre dag i Baku. Om så blir fallet kan jag se ett målsnålt ställningskrig framför mig där båda lagen har svårt att komma till högkaratiga målchanser. Med dessa förutsättningar i bakhuvudet låter jag krysset ta plats bredvid tvåan. Förlorar gör Sverige inte.

Draget! - 10. Colombia - Brasilien

Brasilien är en favorit i fara - till Europatipset

Det sydamerikanska VM-kvalet är fyra omgångar gammalt och bortsett från fullpoängaren Argentina är det jämnt skägg mellan i stort sett samtliga övriga nationer. Fernando Diniz och dennes Brasilien hade en hemsk samling för en månad sedan där sambalirarna bara spelade 1-1 mot Venezuela och sedan gick på pumpen med 0-2 mot Marcelo Bielsas Uruguay.

Sett till respektive matchbilder var resultaten rättvisa och Diniz inleder därför den här samlingen i en brant uppförsbacke. Förbundskaptenen kommer dock motiverad efter att ha lett Fluminense till titeln i Copa Libertadores. Nino och André har båda följt med sin klubblagstränare till landslaget, men brassarna är också drabbade av avbräck som verkligen måste nämnas inför mötet med Colombia.

Ederson, Casemiro och Danilo missar samtliga denna samling på grund av skador och frågetecken finns även för Gabriel Jesus som rest med trots att han missat Arsenals fem senaste tävlingsmatcher. Kvartetten lämnar på ett eller annat sätt stora hål efter sig, men det är samtidigt inte i jämförelse med Neymar. Superstjärnans frånvaro är att likna vid en krater och knäskadan kommer att hålla honom borta ett bra tag framöver.

Vinícius Júnior, Martinelli och Rodrygo är inga dussinspelare, men det finns ingen i den brasilianska truppen som kan axla Neymars fallna mantel. Det tror jag att Colombia kan dra nytta av hemma i Barranquilla. Sedan Néstor Lorenzo tog över sysslan som förbundskapten har Colombias defensiv fått ett rejält uppsving och jag blir inte förvånad om värdarna lyckas hålla Brasilien på halster.

Uribe och Lerma bildar en svårforcerad sköld på det defensiva mittfältet och när det vankas omställningar är Luis Díaz en sylvass pjäs som brassarna får se upp med. Har Liverpools vänsterytter en bra dag kan han vinna den här matchen på egen hand. Jag är inte förtjust i att tvåan överstiger 50 procent och känner mig därför nödgad att titta åt andra hållet. Den spelvärda ettan får inte missas och mitt val faller till slut på 1X.

Osäker till spel

Gabriel Jesus, Arsenal (knäseneskada)

Favoriten! - 12. Argentina - Uruguay

Argentina blir hårt streckade - till Europatipset

Jag tror att jag har ställt mig frågande till Argentina inför samtliga VM-kvalmatcher så här långt. Det kan tyckas märkligt då de regerande världsmästarna toppar tabellen med maximala tolv poäng och totalt 7-0 i målskillnad. Med handen på hjärtat tycker jag inte att Lionel Scalonis gäng spelar någon bländande fotboll, men den är samtidigt fruktansvärt effektiv.

Scaloni har sett till att göra det argentinska landslaget till ett cyniskt monster som vet precis vad som krävs för att vinna en fotbollsmatch. Defensiven är milt uttryckt ramstark och i det egna spelet är det bara att lämna över bollen till Messi. Den purfärska Ballon d’Or-vinnaren är i mitt tycke fortfarande världens bästa spelare och det känns alltjämt som att tiden står stilla när Messi har bollen.

Superstjärnan deltog inte i 3-0-segern mot Bolivia, men mot såväl Ecuador som Peru tog Messi saken i egna händer och sköt Argentina till tre poäng. Natten mot fredagen väntar dock VM-kvalets hittills tuffaste uppgift när Uruguay står på andra sidan i Buenos Aires. Det råder inga större tvivel om att det här blir ett speciellt möte, inte minst på grund av att gästerna leds av Marcelo Bielsa.

Argentinaren basade över hemlandet i sex år runt millenieskiftet och har onekligen haft en positiv inverkan på Uruguay trots kort tid på förbundskaptensposten. 1-2 i nacken mot Ecuador var en missräkning, men i föregående samling tog gästerna fyra poäng mot Colombia och Brasilien. Det energiska presspelet bet hårt på brassarna där Darwin Núnez var instrumental i 2-0-segern.

Anfallaren stod för ett mål och en assist och jag blir inte förvånad om Liverpools guldklimp har ett finger med i spelet även mot Argentina. Den förmodade matchbilden bör kunna passa Uruguay som kommer att ligga lågt för att sedan försöka straffa Argentina via omställningar. Jag har förvisso stor respekt för hemmaplansfördelen, men när ettan överstiger 75 procent råder gaderingskrav. Krysset åker med på analysen, andelssystemet kan sitta fullsmetat.