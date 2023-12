"Kanonspik - direkt revansch för Kulusevski"

Den femte omgången av Europamästaren ligger framför oss denna söndag. För alla som halkat efter i tävlingen är det dags att börja sticka ut hakan rejält. Ingen jackpot finns till vårt förfogande, men när flera favoriter streckas skevt går det istället att skörda spelvärde. Europas fem största ligor showar – andelar hittas via länken!

Spiken! - 1. Tottenham - Newcastle

Newcastle går på knäna - till Europatipset

Nya spelare eller breddade trupper lär stå högt på både Postecoglous och Howes önskelistor. Respektive truppläge för dessa lag är otroligt ansatt. Värst tycker jag att läget är för Newcastle där saken heller inte blir bättre av att Howe vägrar rotera. För femtioelfte gången i rad ställde engelsmannen ut samma startelva när The Magpies i torsdags tog sig an Everton på Goodison Park. Det gick som det gick.

Sean Dyche läste Howe som en öppen bok. The Toffees kröp långt ner i sitt försvarsblock för att sedan straffa de svartvita motståndarna via omställningar. Även om Kieran Trippier skänkte bort två mål till Everton var det långt ifrån orättvist att pågarna från norra England kammade noll i hamnstaden. Med kort tid för återhämtning tror jag även att söndagens uppgift blir jobbig.

Newcastle rapporteras inte ha några spelare som är nära comeback vilket ger Howe få möjligheter till att stuva om i sin startelva. Wilson, Pope, Botman, Burn och Barnes är bara ett axplock av spelarna som saknas på grund av skador. Med det sagt lär matchbilden bli lite mer tilltalande på Tottenham Hotspur Stadium där “Skatorna” bör få ytor för omställningar, men jag tror helt enkelt inte att gästerna orkar.

Tanken har sett tom ut ett bra tag och mot ett Spurs som alltid kommer ut med plattan i mattan gäller det att hålla i hatten. De liljevita trampade gasen i botten mot West Ham i torsdags där utdelningen borde varit rikligare. Romero gav Londonlaget ledningen efter drygt tio minuter varpå jag bara satt och väntade på att 2-0 skulle komma. Istället lyckades Postecoglous mannar slarva bort sitt övertag.

West Ham tilläts en väg tillbaka in i derbyt, men jag tänker inte skriva under på att The Hammers förtjänade segern. Tottenhams spelmässiga insats var mer än godkänd och en liknande sådan mot Newcastle tror jag kan räcka väldigt långt. Så länge de individuella misstagen minimeras är detta tveklöst värdföreningens match att förlora. Ettan är en kanonspik till runt 45 procent.

Notabla avbräck

James Maddison, Tottenham (ankelskada)

Micky Van de Ven, Tottenham (knäseneskada)

Ivan Perisic, Tottenham (knäskada)

Rodrigo Bentancur, Tottenham (ankelskada)

Manor Solomon, Tottenham (knäskada)

Sandro Tonali, Newcastle (avstängd)

Callum Wilson, Newcastle (knäseneskada)

Nick Pope, Newcastle (axelskada)

Sven Botman, Newcastle (knäskada)

Dan Burn, Newcastle (ryggskada)

Joe Willock, Newcastle (hälskada)

Sean Longstaff, Newcastle (ankelskada)

Jacob Murphy, Newcastle (axelskada)

Elliot Anderson, Newcastle (ryggskada)

Harvey Barnes, Newcastle (tåskada)

Osäker till spel

Eric Dier, Tottenham (smäll)

Draget! - 2. Everton - Chelsea

Everton undervärderas - till Europatipset

Jag hade feeling för Chelsea när de i onsdags tog sig an Manchester United på Old Trafford. Pochettinos kompani åkte till Manchester med gryende självförtroende efter 3-2 mot Brighton, men insatsen i tungviktsmötet var inte mycket att hänga i granen. Den påminde snarare om julpyntet som hamnar på baksidan av granen där ingen kan se. Chelsea förlorade med 1-2 och släppte till över 4,0(!) xGA.

Gallaghers frånvaro på det centrala mittfältet var påtaglig då The Blues saknade någon som gick i bräschen i presspelet. Bortsett från Sterling och Thiago Silva saknas dessutom ledarskap i de blåkläddas trupp. Lite av den varan kommer tillbaka när Gallagher återigen är redo efter sin avstängning, men när det blåser motvind har Chelsea en ful vana av att vika ned sig.

Jag blir inte förvånad om minuspsykena visar sig även borta mot Everton. The Toffees tar nämligen inga fångar hemma på Goodison Park. Sean Dyche fick sina adepter att följa matchplanen till punkt och pricka mot Newcastle där jag blev väldigt imponerad av de hemmahörandes insats. Trots att Evertons bollinnehav stannade under 40 procent kom de upp i över 3,0 xG.

Det säger mycket om det mesta och jag skulle inte bli ett dugg förvånad om Dyche lägger karbonpapper på sina tankar inför denna söndag. Chelsea har nämligen haft problem i spelförande kostym där gästerna saknar lösningar mot en lågt sittande motståndare. Everton trivs i sin tur som bäst när de får såra sina kombattanter via omställningar. McNeil, Calvert-Lewin, Doucouré och Harrison kan alla riva upp stora sår i Chelsea.

Nämnas bör att Everton missgynnas av en dags kortare vila än besökarna från London, men när spelvärdet blir påtagligt i västerled är det ändå där mitt största intresse finns. Skulle streckningen jämna ut sig närmare spelstopp är jag inte främmande för att ge Chelsea plats på kupongen. Som det ser ut just nu är det däremot 1X som står allra högst i kurs. Åtminstone tillfälligt avslag på tvåan.

Notabla avbräck

Amadou Onana, Everton (vadskada)

Ben Chilwell, Chelsea (knäseneskada)

Malo Gusto, Chelsea (knäskada)

Carney Chukwuemeka, Chelsea (knäskada)

Roméo Lavia, Chelsea (ankelskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

Osäker till spel

Christopher Nkunku, Chelsea (knäskada)

Banken! - 3. Luton - Manchester City

City reser sig - till Europatipset

Onsdagen innehöll maffig underhållning i Premier League när flera uppseendeväckande resultat radade upp sig på löpande band. Den kanske största ögonöppnaren inträffade på Villa Park där Aston Villa mätte svärd med Manchester City. Unai Emery hade slipat sin lans till en sylvass sådan medan Pep Guardiola ställde ut en rostig sabel som bröts redan i den första halvleken.

The Citizens hade mycket väl kunnat ligga under redan i den första akten där det syntes tydligt åt vilket håll toppmötet barkade. I den andra halvleken blev Villas övertag ännu mer markant och faktum är att Manchester City inte fick iväg ett enda skott på mål under de avslutande 45 minuterna. 0,0 xG! De regerande mästarna ska skämmas över sin prestation samtidigt som Villa förtjänar att hyllas för sin.

Man City är nu uppe i fyra raka utan seger vilket betyder att sex poäng skiljer upp till Arsenal i toppen av Premier League. Med det sagt är de ljusblå alldeles för bra för att låta raset fortsätta. Guardiola är en expert på att väcka sitt lag till liv och föras till protokollet bör att firma Grealish/Rodri är tillbaka från avstängningar. Den sistnämndas betydelse för gästerna går inte att beskriva i ord.

När spanjoren inte finns på banan har City problem, men jag räknar kallt med att Rodri tar plats på det gröna schackbrädet mot Luton. 27-åringens storlek behövs mot Lutons fasta situationer och bakom honom blir jag inte chockad om Stones, Akanji, Dias och Aké bildar fyrbackslinje. Både Arsenal och Liverpool har startat sina mest välväxta spelare för att kunna freda sig mot nykomlingarnas fysiska styrka.

Luton tog som bekant poäng hemma mot Liverpool och höll på att upprepa bedriften även mot Arsenal. Rices sena segermål gav dock The Gunners tre förlösande och framför allt rättvisa poäng. Över 90 minuter var The Hatters nedtryckta i skorna och jag tror att även City gör det väldigt svårt för de hemmahörande. Haaland, Silva, Álvarez och Foden kan alla avgöra detta på egen hand. Tvåan är en megabank.

Notabla avbräck

Cauley Woodrow, Luton (höftskada)

Albert Sambi Lokonga, Luton (knäseneskada)

Reece Burke, Luton (knäseneskada)

Kevin De Bruyne, Manchester City (knäseneskada)

Osäker till spel

Tom Lockyer, Luton (ryggskada)

Marvelous Nakamba, Luton (knäskada)

Jérémy Doku, Manchester City (smäll)