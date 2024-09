"Ketchupeffekten - nu måste Manchester United göra jobbet"

Europamästarens tredje omgång innehöll 3 miljoner i jackpot och temat fortsätter under onsdagen när den fjärde omgången ståtar med 4 miljoner i jackpot. Kupongen är ett spännande hopplock som inleds i Ligacupen innan Allsvenskan tar vid. Därefter är det Europa League för hela slanten innan La Liga tar oss i hamn. Nu är det dags!

Banken! - 1. Liverpool - West Ham

The Hammers är under isen - till Europatipset

Efter ett iögonfallande transferfönster och Julen Lopetegui som ny tränare skrevs West Ham upp inför säsongen. Hittills har det inte fallit väl ut. Inte alls. The Hammers ser lika bakåtsträvande ut som under David Moyes dagar och helgens 0-3 i derbyt mot Chelsea var ett lågvattenmärke som hette duga. Sanningen att säga är jag ytterst tveksam till huruvida Lopetegui är rätt man att leda Londonlaget.

Den gamla slipsen är inte känd för att ta publiken med storm med sitt spelsätt och det är ett kraftigt underbetyg att inte kunna få ut mer av en offensiv som bland annat innehåller spelare som Kudus, Paquetá, Bowen, Summerville och Soler. Det finns såklart utrymme för förbättring och än är det lite för tidigt att döma ut Lopetegui som tränare, men inledningen har inte varit ljus.

Det har den däremot varit för Liverpool som går från klarhet till klarhet. Plumpen mot Nottingham (0-1) var ett onödigt farthinder på en landsväg som Arne Slot annars rattat med den äran. Holländaren vred på en eller två taktiska saker som vände 0-1 till överkörning av Milan och trots slitna däck mot Bournemouth ställdes farthållaren in på en bekväm 2-0-viktoria för de rödklädda.

Blott fem Premier League-omgångar är egentligen ett för klent underlag att dra slutsatser från, men det är samtidigt värt att föra till protokollet att Liverpool är bäst i klassen sett till xPoints, xG samt xGA. Fortsätter The Reds att visa upp samma positiva underliggande statistik när vi närmar oss jul blir jag inte det minsta förvånad om det kan bära riktigt långt under våren.

Under onsdagen finns en liten risk att spelare som Salah, Díaz, Szoboszlai och Van Dijk roteras, men när Slot kan kasta in Gakpo, Núnez, Jones och Quansah i tidigare nämnda lirares eventuella frånvaro går det inte att klaga på personalstyrkan. Startelvorna kommer troligen inte att finnas tillgängliga innan spelstopp, men så länge Slot inte ställer ut juniorlaget tror jag att Liverpool vinner detta komfortabelt. Spikad etta trots benhård streckning.

Notabla avbräck

Harvey Elliott, Liverpool (fotskada)

Osäker till spel

Alisson Becker, Liverpool (muskelskada)

Niclas Füllkrug, West Ham (hälskada)

Skrällen! - 2. Djurgården - Brommapojkarna

BP glöms bort i derbyt - till Europatipset

Harmoni är för närvarande inte synonymt med Djurgården som vunnit blott en av de fyra senaste i Allsvenskan. Som tur är för Blåränderna har inte heller jagande lag i tabellen lagt trepoängare på hög, men i rådande slag tror jag att Europaspelet – som inleds i början av oktober – snarare blir ett störningsmoment än något som Kim och Tolles gäng hanterar tillsammans med jakten på pallplatserna i Allsvenskan.

Truppen är breddad för att klara av att verka på två olika fronter, men jag är inte lika säker på att den är spetsad för samma uppgifter. Gulliksen och Nguen är spelare som när som helst kan stå för individuella prestationer som ger Blåränderna övertag på olika sätt, men i övrigt ser jag för få spelare vars spetsegenskaper sticker ut. När spelet dessutom hackar betänkligt spår jag problem i derbyluften mot Brommapojkarna.

Sex raka utan seger har sett de rödsvarta få snegla över axeln för att undvika bottenstriden, men jag tycker fortfarande att Mellbergs gäng spelar alldeles för bra för att behöva dras in i kampen runt det negativa kvalstrecket. Defensiven är förvisso ihålig och släpper stundtals in alldeles för enkla mål, men jag räknar med att koncentrationen i de bakre leden höjs per automatik när ett derby står på menyn.

De främre leden är dessutom fyllda med spelare som bör trivas med den förmodade matchbilden. När Djurgården trycker på kommer fina ytor att uppstå för spelare som Jakobsen, Odefalk, Timossi Andersson och Vasic. Jakobsen är en lirare som kan ta matcher i nacken på egen hand och Djurgården behöver onekligen hålla dansken under strikt uppsyn om Rinne ska slippa att vittja nätet under onsdagen.

Djurgården har trivts bra mot just Brommapojkarna i modern nutid, men när ettan streckas upp runt 70 procent är jag inte sen med att dra öronen åt mig. Jag tror att detta kan bli mer öppet än vad det svenska folket gör och vill därför gardera redan på mindre systembyggen. Den lågt streckade tvåan är given i ekvationen. Tillåter plånboken tar alla tecken plats på Tele2 Arena.

Notabla avbräck

Piotr Johansson, Djurgården (knäskada)

Albin Ekdal, Djurgården (muskelskada)

Kevin Ackermann, Brommapojkarna (knäskada)

Osäker till spel

Patric Åslund, Djurgården (sjukdom)

Malkolm Nilsson Säfqvist, Djurgården (muskelskada)

Evans Botchway, Brommapojkarna (smäll)

Spiken! - 5. Manchester United - Twente

United vinner EL-premiären - till Europatipset

Manchester United kändes på gång inför mötet med Crystal Palace och efter den första halvleken började det nästan dofta formtopp runt Erik ten Hags adepter. The Red Devils hade opponenterna från London i parterr under 45 minuter och borde lett med minst en balja i halvtid. Bollen ville dock inte in och i den andra akten kunde Crystal Palace neutralisera Uniteds offensiv som inte åstadkom särskilt mycket av glädje.

Insatsen var dock ett nytt steg i rätt riktning och jag tror att ketchupeffekten kan komma när Twente gästar Old Trafford i Europa League-premiären. Rashford, Höjlund, Ugarte och Mount inledde alla mötet med Crystal Palace på bänken och borde således ligga nära en startplats under onsdagen. De två förstnämnda är onekligen potentiella matchvinnare med sina spetsegenskaper.

Jag tycker även att United ser bättre ut i sin speluppbyggnad när Eriksen är på planen. Dansken binder ihop lagdelarna på ett smidigt sätt och ser bland annat till att Mainoo kan operera på små ytor längre fram. Där har supertalangen sina styrkor och skulle dessa två ta plats från start behöver Twente fundera ut en plan för hur de ska sätta stopp för kvällens kombattanter.

Joseph Oosting har byggt något spännande med de rödklädda från Enschede som i fjol rodde tredjeplatsen i Eredivisie i hamn före bland annat Ajax och AZ Alkmaar. Defensiven sticker ut samtidigt som Steijn och Lammers kan producera mycket i offensiven, men det blir något annat att bita i en motståndare från Premier League än vad som till vardags gäller i tulpanriket.

Inför helgens möte med Tottenham hade Manchester United mått bra av en ansenlig insats denna onsdag och det är precis vad jag tror att Ten Hag och company krämar ur sig. Det är bara att konstatera att det råder klasskillnad mellan dessa lag och jag blir inte förvånad om United har avgjort detta redan i halvtid. Ettan streckas hårt men det finns bättre skrällägen på annat håll. Banketta.

Notabla avbräck

Luke Shaw, Manchester United (vadskada)

Leny Yoro, Manchester United (fotskada)

Tyrell Malacia, Manchester United (knäskada)

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (tåskada)

Younes Taha, Twente (benskada)

Osäker till spel

Michal Sadílek, Twente (benskada)