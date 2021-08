"Klasskillnad - Chelsea vinner derbyt"

Den italienska ligan startar under helgen och två matcher från den första omgången finns med på Europatipset. Där ser både Roma och Juventus ut att bli rejält överstreckade. Överhuvudtaget finns det mängder av skevt streckade favoriter och för den som hittar rätt väg kan 13 rätt mycket väl ge fin återbäring, inte minst då det finns en jackpot på 2,5 miljoner kronor att bråka om! Vi siktar givetvis på att försöka lösa det tillsammans via länken här nedan. Let’s go!

Derbyt! - 1. Arsenal - Chelsea Klasskillnad i London Arsenal har slutat åtta i Premier League två år i rad och det är ett understatement att säga att Mikel Arteta är under press. Den minskade inte direkt när The Gunners stod för en genomusel insats mot Brentford i premiären. 0-2 där var det sista de rödvita behövde, inte minst med tanke på att Chelsea och Manchester City väntar innan landslagsuppehållet. Noll poäng och en herrans massa minusmål är ingen orimlig tanke. Arteta har dessutom en trupp som drabbats av corona. Det är anledningen till att både Aubameyang och Lacazette saknades i den första omgången. Den sistnämnde är enligt den officiella hemsidan helt borta från spel här också medan Aubameyang i skrivande stund är ett osäkert kort. Med Nketiah skadad finns det inte speciellt många alternativ kvar längst fram. Troligen får ynglingarna Martinelli och Balogun chansen igen. Bakåt såg White och Marí ut som skolpojkar mot Brentford och de lär knappast få en lugnare eftermiddag på Emirates. Det är stora talanger som spelar längst fram för Arsenal, men det är trots allt ganska stor skillnad på att kunna ställa Balogun eller Romelu Lukaku på topp. Belgaren har skrivit på för Chelsea och väntas göra sin debut här. Thomas Tuchel har dock många alternativ att välja mellan då endast Ziyech och Loftus-Cheek saknas i den breda truppen. Dessutom lär stämningen vara betydligt bättre i västra London än i de norra delarna. Chelsea vann som bekant Champions League i fjol och ser ännu vassare ut nu. Premiären mot Crystal Palace vanns med 3-0 efter att The Blues dominerat matchen fullständigt. Pulisic och Mount startade bakom Werner då, men här bör Havertz ta plats igen. Tysken var briljant under våren och det känns som han kan komplettera Lukaku på ett bra sätt. Gästerna är ett lag utan svagheter. Chelsea går för ligatiteln i år medan Arsenal inte har en chans att ens vara i närheten av topp 4. Det är skilda världar för klubbarna och det lär visa sig på planen också. Arsenal kan försöka dra styrka i det faktum att de faktiskt vann båda ligamötena mot sina stadsrivaler i fjol vilket förmodligen var de två bästa insatserna laget gjorde under hela den säsongen. Denna gång räcker The Gunners dock inte till. Tvåan spikas. Missar matchen Alexandre Lacazette, Arsenal (corona)

Willian, Arsenal (corona)

Alex Runarsson, Arsenal (corona)

Eddie Nketiah, Arsenal (vristskada)

Thomas Partey, Arsenal (vristskada)

Gabriel, Arsenal (knäskada)

Hakim Ziyech, Chelsea (axelskada)

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (corona) Osäker till spel Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal (corona)

Storfavoriten! - 2. Southampton - Manchester United Manchester United streckas för högt Manchester United fick en perfekt start på säsongen när den stora rivalen Leeds krossades med 5-1. Bruno Fernandes hade lekstuga med tre mål och Paul Pogba visade klassen med fyra assist. Vilket mittfältspar United förfogar över där. Att det är effektiva spelare råder det inget tvivel om för The Red Devils hade faktiskt bara 1,64 i expected goals i den tillställningen men satte alltså dit fem baljor. Jadon Sancho fick hoppa in med kvarten kvar och bör få mer speltid här. Att plocka in nyförvärvet istället för Daniel James på kanten är knappast något som kommer göra laget svagare. Dessutom är Varane redo för spel och kommer åtminstone vara med i matchtruppen. Där har Solskjaer ett tufft beslut att ta då Lindelöf och Maguire såg bra ut mot Leeds och har spelat ihop under lång tid. Southampton har haft en jobbig sommar där Danny Ings, Ryan Bertrand och Jannik Vestergaard alla har försvunnit från klubben. Romain Perraud, Valentino Livramento och framförallt Adam Armstrong är samtidigt nya på sydkusten. Det ska bli intressant att se vad den sistnämnda, som vräkte in mål för Blackburn under fjolåret, kan uträtta i Premier League. Armstrong hittade i alla fall nätet omgående i debuten mot Everton och såg ut att trivas tillsammans med Che Adams. De rödvita kunde dock inte hålla i efter hans ledningsmål och föll på Goodison Park med 1-3. Det känns som att Hasenhüttls mannar går en tung säsong till mötes, men hemma på St. Mary’s är de aldrig enkla att tas med. Ward-Prowse, Romeu och Walcott är också tre klasslirare som finns kvar i laget. Manchester United vann som bekant med galna 9-0 senast dessa två lag möttes, men innan dess har det varit jämna matcher mellan lagen. Motsvarande möte här förra året slutade 3-2 till gästerna efter att de vänt 0-2 och satt dit sista målet på övertid. Dessförinnan hittas två raka kryss mellan lagen. Visst ska Solskjaers armé hållas högre, men med den statistiken i ryggen lockar inte den överstreckade tvåan som spik. Krysset kompletterar därför omgående. Missar matchen William Smallbone, Southampton (knäskada)

Phil Jones, Manchester United (knäskada)

Marcus Rashford, Manchester United (axelskada)

Dean Henderson, Manchester United (corona)

Anthony Elanga, Manchester United (mjukdelsskada)

Amad Traoré, Manchester United (personliga skäl)

Alex Telles, Manchester United (vristskada) Osäker till spel Edinson Cavani, Manchester United (lång semester)

Eric Bailly, Manchester United (lång semester)

Helgarderingen! - 4. AIK - Häcken Gulsvart möte på Friends Arena Efter 16 inspelade poäng på de sex senaste omgångarna fortsätter AIK att hänga på i den absoluta tabelltoppen. Senast mot Sirius såg det ut som att Gnaget skulle få nöja sig med en pinne, men i den 89:e minuten kunde inhoppande Radulovic trycka dit 1-0. AIK har en förmåga att alltid få med sig resultat från jämna bataljer och det är något som kan bära långt i guldstriden. Till denna match saknas Sebastian Larsson och det är såklart ett avbräck modell större. Inte nog med att solnaiterna blir av med seriens kanske allra bästa spelare, de förlorar dessutom något av en fjärdedomare då Larsson har förmågan att alltid debattera med rättskiparna utan att straffas för det. En faktor som inte ska underskattas. Ofori bör ta över Larssons plats på mittfältet och det är såklart ett steg ner i kvalité. Häcken åkte på en rejäl överkörning borta mot Degerfors. Det stod 0-3 redan i paus och Högmo var verkligen inte nöjd med den insatsen. Skadeläget var tungt då och göteborgarna får återigen klara sig utan flera bärande spelare. Youssef, Nasiru och Lindgren kommer inte delta och dessutom är Friberg ett ytterst osäkert kort. Som om inte det vore nog är målvakten Peter Abrahamsson avstängd. Johan Brattberg lär därmed göra debut mellan stolparna och det är en keeper med allsvensk rutin. Häcken kan faktiskt mönstra en ganska vass elva trots alla avbräck. Jeremejeff, Wålemark och Bengtsson kan starta längst fram medan Irandust och Faltsetas tar hand om mittfältet. Inga dussinlirare direkt. Traoré är dessutom en joker som kan slängas in och skadedrabbade Tuominen är sedan några veckor tillbaka igen. Offensivt finns det både bredd och spets. Häcken vann med 2-1 när lagen möttes i juli och vann även på Friends Arena förra året. Visst har de viktiga spelare borta och det gynnar inte gästerna att matchen ska spelas på en åker, men så chanslösa som streckningen gör gällande är inte Hisingsborna. Med en hårt åtgången etta väljer jag att plocka med alla tecken redan från start. En bortaseger hade gjort gott för utdelningen. Missar matchen Sebastian Larsson, AIK (avstängd)

Jetmir Haliti, AIK (oklart)

Peter Abrahamsson, Häcken (avstängd)

Ali Youssef, Häcken (knäskada)

Jonathan Rasheed, Häcken (knäskada)

Mohammed Nasiru, Häcken (knäskada)

Rasmus Lindgren, Häcken (benskada) Osäker till spel Erik Friberg, Häcken (vadskada)

Leonardo Shahin, Häcken (sjukdom)

Tobias Heintz, Häcken (sjukdom)