Krisen blir allt djupare för Real Madrid

Höjdaren - 1. Tottenham - Manchester United

Första förlusten för Solskjaer

Vilken godbit som väntar under söndagseftermiddagen! Detta möte är betydligt hetare än det hade varit för några veckor sedan med tanke på tränarbytet i United. Ole Gunnar Solskjaer har gett alla supportrar hos de mesta mästarna hopp, men nu ställs norrmannen inför sin överlägset tuffaste match hittills - ett formtoppat Tottenham på Wembley.

Spurs har minst sagt imponerat ju längre säsongen gått. Flera spelare såg slitna ut under sensommaren efter att ha matchats hårt i VM. Nu ser det desto bättre ut. Christian Eriksen och Heung-Min Son är formtoppade samtidigt som Harry Kane ständigt levererar. Enda plumpen i protokollet på de sju senaste Premier League-matcherna är det nesliga nederlaget mot Wolves. Sex vinster i övrigt alltså, något som gör att The Lilywhites i högsta grad är med i titelracet.

Skadeläget börjar också se allt bättre ut. Visserligen är fem spelare osäkra till spel här men pjäser som Eric Dier, Jan Vertonghen och Mousa Dembélé är tillbaka i träning och kan mycket väl finnas tillgängliga redan här för Mauricio Pochettino.

Hos United har det mesta varit uppåt sedan Solskjaer tog över. Fyra raka triumfer i Premier League och enkelt avancemang i FA-cupen har det blivit under norrmannens styre. Laget sprudlar av betydligt mer energi än tidigare där spelare som Marcus Rashford och Paul Pogba höjt sig markant. Det ska dock sägas att motståndet inte varit det bästa och att detta blir det första riktigt stora testet.

Förutsättningarna är heller inte helt optimala för United. I de bakre leden är Eric Bailly avstängd och Chris Smalling borta på grund av en fotskada. Paul Pogba har varit ett frågetecken under veckan men de senaste rapporterna säger att fransmannen ska finnas med. Frågan är dock om han är helt hundra.

Visst har förändringar skett den senaste tiden i United men jag tror att vissa av de tidigare bristerna kommer att synas när de ställs inför en riktigt svår uppgift. Tottenham glimrar stundtals offensivt och kommer troligen såra en inte speciellt välkomponerad backlinje hos gästerna. Ettan känns på förhand väldigt trolig och till cirka 45 procent tvekar jag inte att spika av Spurs.

Missar matchen

Eric Bailly, Manchester United (avstängd)

Chris Smalling, Manchester United (fotskada)

Osäker till spel

Eric Dier, Tottenham (magproblem)

Lucas Moura, Tottenham (knäskada)

Jan Vertonghen, Tottenham (lårskada)

Mousa Dembélé, Tottenham (vristskada)

Erik Lamela, Tottenham (vadskada)

Victor Wanyama, Tottenham (knäskada)

Paul Pogba, Manchester United (smäll mot huvud)

Alexis Sánchez, Manchester United (lårskada)

Marcos Rojo, Manchester United (smäll mot huvud)

Skrällen? - 2. Everton - Bournemouth

Opålitlig favorit i Liverpool

Formstarka klubbar i London men helt annat läge på Goodison Park där två av Premier Leagues mest formsvaga lag ställs mot varandra. Både Everton och Bournemouth har rasat till den nedre halvan efter en tung period kring årsskiftet.

Normalt hemmastarka The Toffees har faktiskt fyra raka matcher i Merseyside utan seger. Marco Silva brottas fortfarande med problemet vem som ska agera spjutspets. Richarlison gör sig bäst från en kant och varken Cenk Tosun eller Dominic Calvert-Lewin har motsvarat förväntningarna. Samtidigt har försvaret inte alls sett synkat ut, något nio matcher i följd utan en hållen nolla vittnar om.

Bournemouth har också haft det bekymmersamt med endast sju inspelade poäng sett till de elva senaste omgångarna. Laget har släppt in alldeles för många enkla mål och behöver alldeles för många målchanser för att få in bolluslingen i nät.

Skadeläget har varit en faktor som definitivt stört de rödsvarta med nyckelspelare som Adam Smith, Simon Francis och Lewis Cook borta. Klubben har dock agerat genom två intressanta nyförvärv från Liverpool. Dominic Solanke har värvats in men är osäker till spel här. Nathaniel Clyne, som är på lån från serieledarna, är dock fullt frisk och väntas starta.

Lagen ligger jämsides i tabellen inför mötet och det ska inte skilja speciellt mycket, särskilt inte med tanke på den usla form Everton visar upp. Visst ska hemmalaget råda som favoriter men runt 70 procent på ettan är på tok för mycket. The Toffees är opålitliga för stunden vilket gör att krysset och tvåan till låg procent ska med omgående här. Helgardera!

Missar matchen

Adam Smith, Bournemouth (knäskada)

Simon Francis, Bournemouth (korsbandsskada)

Lewis Cook, Bournemouth (korsbandsskada)

Osäker till spel

Dominic Solanke, Bournemouth (lårskada)

Ryan Fraser, Bournemouth (vadskada)

Draget - 10. Real Betis - Real Madrid

Real Madrids dystra svit fortsätter

Nere på varmare breddgrader i Sevilla ska ett toppmöte spelas under söndagskvällen. Där välkomnar Estadio Benito Villamarín och Real Betis ett krisande Real Madrid till Andalusien.

Marängernas säsong har allt annat än varit bra så här långt. Den nya tränaren inför säsongen, Julen Lopetegui, sparkades redan i slutet av oktober. Därefter höjde sig Los Blancos något under den nuvarande tränaren Santiago Solari, men nu ser det återigen mörkt ut för giganterna från huvudstaden.

2019 har börjat med en poäng på två matcher trots inte alltför skräckinjagande motstånd. 2-2 borta mot Villarreal var inget vidare men 0-2 hemma mot Sociedad fick Santiago Bernabéu att brista ut i skallrande burop.

Nollade där alltså och målskyttet är ett stort orosmoment. I fjol snittade de vitklädda 2,47 mål framåt per match i ligaspelet. Nästan halvvägs in i denna säsong är den siffran otroligt mycket sämre. 26 mål på 18 matcher har Champions League-mästarna hittills mäktat med, ett snitt på 1,44 mål per match där lag som Celta Vigo och Levante är bättre.

Inför söndagens tillställning ser truppläget dessutom riktigt illa ut. Lucas Vázquez visades ut senast och är avstängd. Därutöver finns namn som Thibaut Courtois, Toni Kroos, Marco Asensio och Gareth Bale på skadelistan. Knappast ett optimalt läge att vända en negativ trend.

Real Betis på bortaplan är en väldigt tuff uppgift. De grönvita har inte förlorat inför sin hängivna publik sedan mitten på oktober och den respekterade tränaren Quique Setién förfogar över ett starkt lag. Med klasspelare som Giovani Lo Celso, William Carvalho och Sergio Canales har Béticos alla möjligheter att avgå med samtliga poäng.

I nuläget ska detta möte hållas som i stort sett helt jämnt enligt mig. Trots det streckas Real Madrid över 50 procent i skrivande stund. Allt värde på hemmalaget således och jag tvekar inte att chansa bort ett underpresterande och överstreckat Los Blancos. 1X blir mitt spel i jakt på de stora pengarna.

Missar matchen

Sidnei, Real Betis (axelskada)

Takashi Inui, Real Betis (landslagsuppdrag)

Lucas Vázquez, Real Madrid (avstängd)

Thibaut Courtois, Real Madrid (höftskada)

Toni Kroos, Real Madrid (ljumskskada)

Marco Asensio, Real Madrid (lårskada)

Gareth Bale, Real Madrid (vadskada)

Marcos Llorente, Real Madrid (ljumskskada)

Osäker till spel

Sergio León, Real Betis (personliga problem)

Júnior Firpo, Real Betis (lårskada)

Mariano Díaz, Real Madrid (ryggskada)