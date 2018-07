Liverpool - Manchester Citys "boogie team"

Spiken - 4. Juventus - Bayern München

Tungviktsmöte i Philadelphia!

Natten till torsdag inleder Juventus sin försäsong på The Linc i Philadelphia. Bayern München har redan spelat en match i International Champions Cup där det blev seger mot PSG med 3-1.

Juventus har spänt bågen inför den här säsongen kan man säga. Under sommaren har Den gamla damen fått in spelare som Leonardo Spinazzola, Joao Cancelo, Emre Can, men framförallt, Cristiano Ronaldo, världens bäste spelare! Nu är siktet inställt på Champions League-titeln!

I International Champions Cup finns dock inte Ronaldo med i truppen, det gör inte heller spelare som Paulo Dybala, Douglas Costa och Gonzalo Higuain, vilket gör offensiven långt ifrån lika spetsig som vi är vana vid.

Bayern München är den tyska motsvarigheten till Juventus. “Den tyska maskinen” plockar spelare från huvudkonkurenterna och dominerar den tyska fotbollen precis som Juve gör i Italien. I fjol tog Bayern sin sjätte Meisterschale, och Juventus vann sin sjunde raka Scudetto!

Inför USA-turnén har den nye tränaren, Niko Kovac, plockat med en relativt namnstark trupp med namn som David Alaba, Arjen Robben och Kingsley Coman i spjutspetsen. Men precis som i Juventus fattas det flera stjärnor i det tyska mästarlaget, bland annat Manuel Neuer, Jerome Boateng, Thomas Müller och Robert Lewandowski.

Med tanke på att varken Juventus eller Bayern är ordinarie, samtidigt som det är en träningsmatch som spelas på neutral plan, kan nog det här sluta hur som helst. Knappt favoritskap ges till tyskarna som har en match i benen. Men jag rekommenderar att gå på det säkra spåret och helgardera matchen!

Missar matchen

Leonardo Spinazzola, Juventus (korsbandsskada)

James Rodriguez, Bayern München (vadskada)

Osäker till spel

Arturo Vidal, Bayern München (knäskada) Sebastian Rudy, Bayern München (bruten näsa)

Höjdaren - 6. Manchester City - Liverpool

Repris från fjolårets Champions League-kvartsfinal!

På Metlife Stadium i New Jersey blir det en repris från fjolårets kvartsfinal i Champions League. Manchester City promenade hem Premier League i fjol och slog både mål och poängrekord i seriespelet. I kvartsfinalen i Champions League, fick dock den ljusblåa Manchester-klubben ge sig mot Liverpool, vilket måste ha svidit en del för Pep Guardiola.

Båda lagen har redan spelat en match i International Champions Cup, där båda de engelska klubbarna förlorade mot Dortmund.

Pep Guardiola, som har mängder av spelare i truppen som medverkat i sommarens mästerskap i Ryssland, har gett förlängd semester till i stort samtliga nyckelspelare. Kün Agüero, Kevin De Bruyne, David Silva, Raheem Sterling och Gabriel Jesus är ett par av spelarna som inte följer med till USA. En som däremot finns med, är nyförvärvet från Leicester, Riyad Mahrez som startade matchen mot Dortmund senast.

Jürgen Klopp har mönstrat en betydligt starkare trupp till International Champions Cup. Varken Sadio Mané eller Mohamed Salah fanns med i den första matchen mot Dortmund, men ingår dock i truppen som följt med till staterna. Den ordinarie backlinjen var dock intakt mot Dortmund, dessutom fanns nyförvärven Fabinho och Naby Keita med på planen. Nyförvärvet från Roma, Alisson Becker, som har blivit världens genom tidernas dyraste keeper, kommer inte att finnas med mot City natten till torsdag.

Under fjolårssäsongen var Manchester Citys “boogie team” Liverpool. Och med tanke på att The Reds trupp känns avsevärt mycket mer ordinarie under USA-turnén lockar den lågt streckade tvåan klart mest. Liverpool fungerar definitivt som en värdespik på kupongen!

Missar matchen

Oxlade-Chamberlain, Liverpool (korsbandsskada)

Danilo, Manchester City (vristskada)

Osäker till spel

Joel Matip, Liverpool (lårskada)

Georginio Wijnaldum, Liverpool (muskelskada)

Danny Ings, Liverpool (illamående)

Eleaqium Mangala, Manchester City (knäskada)

Draget - 9. Atlético Madrid - Arsenal

Fördel The Gunners i Singapore!

Arsenal går in i en ny epok. För första gången sedan 1995 står Arsenal utan Arséne Wenger som tränare för klubben. Den här säsongen kommer laget istället att tränas av den forne PSG-tränaren, Unai Emery.

The Gunners har en spännande offensiv med stor potential. Defensiven var Arsenals achilleshäl under fjolårssäsongen, ett problem Emery lär har synat eftersom spanjoren har förstärkt laget med flera intressanta värvningar i den bakre delen av planen.

Emery har tagit ut en 25-mannatrupp till Singapore. Nyförvärven Bernt Leno och Sokratis Papastathopoulos finns med i truppen, det gör även spetsspelare Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette och Mesut Özil.

Atlético Madrid åkte överraskande nog ut i Champions League-gruppspelet i fjol, men trots detta blev det en lyckad säsong för “Los Colchoneros”. Laget slutade på en andraplats i La Liga och vann Europa League där man bland annat slog ut Arsenal i semifinalen med sammanlagt 2-1.

Diego Simeone har tagit med Jan Oblak, Juanfran och Vitolo från A-truppen till Singapore. Den sistnämnde spanjoren är dock tveksam till spel mot The Gunners. Nyckelspelarna Antoine Griezmann, Diego Costa, Koke, Filipe Luis, Diego Gódin och Sime Vrsaljko kommer inte att finnas med i Asien, vilket gör laget enormt försvagat.

Arsenals trupp är betydligt mer ordinarie än spanjorernas, och med tanke på att ettan lutar åt att bli rejält överstreckad så tycker jag tvåan är given att utgå ifrån! Samma sak som i föregående match - tvåan fungerar utmärkt som en värdespik!

Missar matchen

Laurent Koscielny, Arsenal (hälskada)

Osäker till spel

Vitolo, Atlético Madrid (vristskada)

