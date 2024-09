"Liverpool har fler växlar - tung seger mot United"

Höjdaren! - 1. Manchester United - Liverpool

Old Trafford serverar The North West Derby - till Europatipset

Det innebär alltid något speciellt när Englands två största klubbar drabbar samman i The North West Derby. Manchester United mot Liverpool är en rivalitet som kommer att leva så länge fotbollen finns kvar och jag är ytterst spänd på att se vad kombattanterna har att erbjuda på Old Trafford. Inte minst Liverpool som sett oväntat bra ut sedan Arne Slot klev in som tränare efter Jürgen Klopp.

Holländarens karisma är påtaglig så fort en kameralins fastnar på den blanka hjässan och Slots taktiska fingerfärdighet visade sig redan i premiären mot Ipswich. Liverpool körde fast under de första 45 minuterna på Portman Road men kom ut som ett nytt lag i den andra halvleken och körde över nykomlingarna. Uppspel, tillbaka på rättvänd och full gas i djupled har varit en melodi som fungerat väldigt bra för The Reds.

Salah fyller en viktig funktion i detta spelsätt och med hänsyn till att Manchester United saknar normalt givna vänsterbacken Shaw tror jag att The Red Devils kan få huvudbry på sin vänsterkant där Salah huserar. Díaz och Jota har i sin tur inlett säsongen starkt och duon ser onekligen ut att trivas med ytorna som uppstår när motståndarna flyttar över och försöker stänga ner Salah samt Alexander-Arnold.

Med det sagt har Liverpool inte satts på några ordentliga prov mot varken Ipswich eller Brentford. Testet på Old Trafford kommer att bli tuffare och är det någon gång Manchester United tenderar att höja sig är det i uppgifter likt denna. The Red Devils har bara torskat en av de fyra senaste ligamatcherna – förvisso 0-7 på Anfield – lagen emellan och det bör råda stor revanschlusta hos värdarna efter förlusten mot Brighton.

Där hade United bland annat två bollar i nät som blev bortdömda på grund av offside och kan värdarna slipa på skärpan i de avgörande lägena finns förutsättningar att vålla problem för Liverpool. Jag tror dock att detta är Slots adepters match att vinna så länge insatsen är ansenlig. Liverpools truppläge är betydligt bättre och jag har en känsla av att gästerna har fler växlar att lägga i innan de når sin högstanivå. Tvåan lämnas därför allena.

Notabla avbräck

Luke Shaw, Manchester United (vadskada)

Mason Mount, Manchester United (muskelskada)

Rasmus Höjlund, Manchester United (knäseneskada)

Leny Yoro, Manchester United (fotskada)

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (tåskada)

Tyrell Malacia, Manchester United (knäskada)

Osäker till spel

Curtis Jones, Liverpool (muskelskada)

Hatmatchen! - 2. Juventus - Roma

Juve är på gång - till Europatipset

Trots att Thiago Motta bara är två ligamatcher gammal på Juventus tränarbänk tycker jag att det har sett oförskämt bra ut i inledningen. 3-0 mot Como följdes upp av samma siffror mot Hellas Verona, men i min bok hade resultaten egentligen kunnat kvitta då den spelmässiga skillnaden från Allegris styre är som natt och dag. Istället för en destruktiv filosofi där individuella prestationer fäller avgörandet dominerar Juve numera sina tillställningar.

Det är kanske för tidigt att slå fast att “Den gamla damen” kommer att vara herre på täppan i samtliga matchbilder, men med hänsyn till vad Motta åstadkom i Bologna – dessutom med ett på pappret sämre material – finns onekligen gott hopp inför framtiden. Fagioli, Yildiz och framför allt Locatelli ser alla ut att stortrivas under Mottas vingar och ett slag ska även slås för Mbangula.

Belgaren har plockats upp från ungdomsleden och bidragit med ett mål och två assist på bara två matcher. Det är en spelare som Roma behöver hålla i schack om de ska kunna stå pall i Turin. Nämnas bör att Juventus har frågetecken för Thurams medverkan, men trots det är jag förtjust i värdarnas segerchans. Inte minst då De Rossi och dennes Giallorossi inte övertygat i inledningen.

Hemmasonen har påtalat att han är allt annat än nöjd med Romas mercato och ett kvitto på att gästerna inte är i balans föll i förra helgens 1-2-förlust mot Empoli. Roma skapade egentligen tillräckligt många målchanser för att vinna matchen, men det oroväckande var att samma visa gällde för Empoli. Soulé, Dybala och Pellegrini är en trio som kan se till att det vänder för de rödgula, men här blir det tufft emot för trojkan.

Dovbyk har inte alls hittat rätt så här långt och när Juventus ser ut att ha många fler bitar på plats kan jag tänka mig att se mellan fingrarna vad gäller spelvärdet i Turin. I skrivande stund handlas ettan till över 70 procent vilket egentligen är alldeles för mycket, men jag hoppas att det kan jämnas ut närmare spelstopp samtidigt som det måste konstateras att flera andra favoriter streckas hårresande högt på kupongen. Juve blir därför min åsnespik.

Notabla avbräck

Paul Pogba, Juventus (avstängd)

Filip Kostic, Juventus (knäskada)

Timothy Weah, Juventus (knäseneskada)

Arkadiusz Milik, Juventus (knäskada)

Osäker till spel

Francisco Conceicao, Juventus (smäll)

Khéphren Thuram, Juventus (knäseneskada)

Enzo Le Fée, Roma (muskelskada)

Måstematchen! - 5. IFK Göteborg - Hammarby

Bajen streckas för hårt - till Europatipset

Två herrskap med olika typer av press på sina axlar går under söndagen i klinch på Gamla Ullevi. IFK Göteborg har inte fått det att stämma under Stefan Billborn och även om den gamla Bajenprofilen tog över i ett känsligt skede måste det slås fast att det rent spelmässigt sett sämre ut sedan Askou lämnade över spakarna. Med bara tre poäng ned till giljotinen behöver Blåvitt steppa upp per omgående.

För Billborns gamla lag ser det däremot bättre ut. Kim Hellberg har lotsat Hammarby till sex raka utan seger och för en vecka sedan var jag så pass imponerad av Bajen att jag rekade de grönvita att komma topp 3 i Allsvenskan. Elfsborg är det solklart största motbudet men kan Hellberg se till att stockholmarna behåller samma styrka i defensiven som de visat upp den senaste tiden är mycket vunnet.

Hahn har varit en klockren ersättare till Dovin medan Victor Eriksson snabbt har växt ut till en general i backlinjen. Pinas och Skoglund tillhör i sin tur Allsvenskans bästa ytterbackar, men denna söndag finns frågetecken för den sistnämnda som tvingades lämna mötet med GAIS med en befarad hjärnskakning. Viktiga Tekie är dessutom avstängd och när det vankas spel på bortaplan vill jag inte spika Hammarby till vilken procent som helst.

I grund och botten är gästerna det bättre laget men när tvåan kryper upp över 45 procent tycker jag att det är dags att dra öronen åt sig. Det skulle inte förvåna om IFK Göteborg får matchbilden spelad rakt i händerna och när lirare som Abraham, Pettersson, Santos och Lundqvist får spela på omställningar kan det bli åka av för ett Bajen som har en tendens att hamna snett i sin balans.

Med tanke på att Blåvitts självförtroende är nere i källaren efter bara en seger på Billborns åtta matcher får tvåan gå först, men därefter har jag spelvärdet i bakhuvudet. Gamla Ullevi kommer att sluta upp bakom sitt lag och när ettan reas ut i en på förhand relativt öppen historia vill jag inte sitta utan vänstersidan. På större systembyggen åker samtliga tecken med i värmen.

Notabla avbräck

Suleiman Abdullahi, IFK Göteborg (knäskada)

Arbnor Mucolli, IFK Göteborg (knäskada)

Pontus Dahlberg, IFK Göteborg (knäskada)

Hussein Carneil, IFK Göteborg (knäskada)

Tesfaldet Tekie, Hammarby (avstängd)

Frederik Winther, Hammarby (knäskada)

Osäker till spel

Hampus Skoglund, Hammarby (huvudskada)