"Liverpool mot ligatoppen - ny förlust för Isak"

Ett nytt år ska tas vid hornen när Europatipset slår upp portarna för 13 engelska matcher. Premier League, The Championship och League One står för showen där mest fokus läggs på de elva matcherna från andraligan. Höjdpunkten hittas med det sagt i finrummet där Liverpool - Newcastle kan bli något alldeles extra. Jag har klart för mig – andelarna hittas via nedanstående länk!

Höjdaren! - 1. Liverpool - Newcastle

Liverpool trampar gasen i botten - till Europatipset

Efter att ha genomlidit Ivanhoe för femtioelfte gången är det dags att zappa igång livefotboll på bästa sändningstid under nyårsdagen. Liverpool strålar samman med Newcastle på Anfield där myset från strålkastarljusen bidrar till en uppskruvad stämning. För The Reds del kan förstaplatsen var tillfälligt förlorad då Arsenal spelar på nyårsafton, men jag tror ändå att Klopps gäng firar starten på det nya året som ligaledare.

Liverpools offensiv är extremt stark och jag kan inte komma på senast – 0-0 mot Manchester United till trots – jag tänkte att de rödklädda kan få svårt att göra mål i en hemmamatch. 1-1 mot Arsenal är kanske det närmaste jag kommer, men även där hade värdarna perioder med konstant tryck mot Arsenals mål. Ett slitet Newcastle med ett väldigt ansatt truppläge går troligen en mörk afton till mötes.

Salah, Núnez och Alexander-Arnold kan skapa högkaratiga målchanser ur ingenting och trion får dessutom hjälp av den sylvassa Jota som är tillbaka från skada. Portugisen behövde bara ett halvtaskigt läge för att hitta nätet i sitt inhopp mot Burnley. 2-0-segern mot Kompanys gäng var en kontrollerad tillställning där Liverpool inte behövde ödsla särskilt mycket krafter inför denna uppgift.

Newcastle fick däremot slita väldigt ont mot Nottingham. Chris Wood såg till att hela staden fick en hemsk Boxing Day när han sänkte sitt gamla lag med ett hattrick. Tillsammans med Elanga firade den väldige anfallaren stora triumfer i omställningsspelet där Newcastle bjöd på hektar av ytor. Är organisationen lika ihålig på Anfield blir det återigen åka av för The Magpies.

Liverpool har med det sagt visat tendenser på att inte heller vara helt klockrena i sin defensiv, men här tror jag att den offensiva styrkan sminkar över bristerna i de bakre leden. Sett till underliggande siffror är värdarnas defensiv faktiskt inte så pjåkig och jag ser inte hur detta inte ska vara Liverpools match att förlora. Ettan streckas förvisso något hårt, men det finns bättre skrällägen på annat håll. Klopps mannar vinner!

Notabla avbräck

Kostas Tsimikas, Liverpool (axelskada)

Thiago, Liverpool (höftskada)

Joël Matip, Liverpool (knäskada)

Andy Robertson, Liverpool (axelskada)

Stefan Bajcetic, Liverpool (vadskada)

Sandro Tonali, Newcastle (avstängd)

Nick Pope, Newcastle (axelskada)

Joe Willock, Newcastle (hälskada)

Jacob Murphy, Newcastle (axelskada)

Elliot Anderson, Newcastle (ryggskada)

Harvey Barnes, Newcastle (tåskada)

Osäker till spel

Alexis Mac Allister, Liverpool (knäskada)

Jamaal Lascelles, Newcastle (höftskada)

Cirkusen! - 7. Norwich - Southampton

Böljande akt i Norfolk - till Europatipset

Norwich och Southampton har båda modern rutin från spel i Premier League. Förrförra säsongen fick The Canaries ta klivet ned från finrummet medan Southampton trillade ur Premier League i fjol. För närvarande är det onekligen de sistnämnda som står med bäst chans att ta sig tillbaka till världens bästa liga. Inte minst på grund av att The Saints har 17(!) raka omgångar utan en enda förlust.

Efter tiden i Swansea och under inledningen av sin sejour i Southampton har jag givit kritik till Russell Martin vars lag varit för enkla att såra vid omställningar. Det händer fortfarande att ett billigt baklängesmål slinker in, men under hösten och vintern har skotten lagt till med en mer cynisk sida. Southamptons återerövring är betydligt bättre än tidigare och de rödvita har dessutom adderat flera olika metoder som leder till gjorda mål.

Ett exempel på detta är djupledslöpningarna från “åttorna”. Alcaraz och Smallbone hotade Plymouth x antal gånger i fredagens kustderby och jag blir inte förvånad om dessa herrar visar sig utslagsgivande även mot Norwich. En annan spelare som förtjänar att nämnas i sammanhanget är Kyle Walker-Peters. Högerbacken har tagit sitt spel till en ny nivå som egentligen är alldeles för bra för The Championship.

Lyckas Norwich inte hålla honom i schack blir det otroligt svårt att hålla nollan trots fördelen av hemmaplan. The Canaries bästa chans att hitta nätet är via kontringar och där finns en faktor som är värd att ha i beaktande. I 0-1-förlusten mot Millwall gjorde nämligen Sargent comeback efter sin långdragna skadeperiod. Amerikanen är tillsammans med Sara en spelare som kan göra livet surt för de tillresta.

Jag tvekar inte en sekund på att dubba tvåan som utgångstecken, men när den ser ut att springa en bit över 50 procent kan jag heller inte låta bli att rynka på näsan. Norwich har hög inneboende kapacitet och i en match där de gulgröna inte har någonting att förlora gör jag gärna plats för den lågt streckade ettan. Framför allt då jag ser en målrik akt i kikarsiktet. “Gubben” (etta-tvåa) spelas.

Notabla avbräck

Jacob Sörensen, Norwich (ljumskskada)

James Bree, Southampton (muskelskada)

Juan Larios, Southampton (muskelskada)

Ross Stewart, Southampton (muskelskada)

Kamaldeen Sulemana, Southampton (muskelskada)

Draget! - 11. Stoke - Ipswich

Vinden har vänt för Ipswich - till Europatipset

Stoke unnade sig en tidig julklapp när Steven Schumacher och hela dennes stab packades ihop från Plymouth. 39-åringen från Liverpool basar istället över The Potters som spelat ihop fem av nio möjliga poäng under hans styre. Det är såklart inga världsrekordsiffror men jag är mer intresserad av prestationerna. Så länge prestationsnivån höjs jämfört med under Alex Neil kommer resultaten per automatik.

Stoke var överlägsna Millwall (0-0) i Schumachers debut och följde sedan upp det med en retroaktiv seger mot Birmingham trots att matchbilden var ganska jämn. Samma visa rådde senast mot Watford där de rödvita delade broderligt på äran med Ken Semas kompani. Schumacher är bara tre matcher gammal på sin post, men av mycket att döma går Stoke en ljus framtid till mötes.

Jag tror att ljuset i tunneln blir ännu starkare efter måndagens möte med Ipswich. Så här långt är The Tractor Boys ett bättre lag än Stoke, men när tabelltvåan gästar bet365 Stadium räknar jag kallt med att värdarnas motivation höjs med ett par extra procent. Med det följer även förbättrad koncentration vilket inte sällan leder till förbättrade prestationer. Kanske ligger den bästa insatsen under Schumachers ledning i korten.

Vad gäller Ipswichs prestationsnivå är jag desto mer orolig. December inleddes med tre raka segrar, men i nästan samtliga av dessa syntes det att nykomlingarna från League One var på väg att köra slut. Som en frukt av detta har Kieran McKennas gäng inte vunnit någon av sina fyra senaste. 0-0 senast mot Queens Park Rangers var en uppvisning i tandlöst anfallsspel som mycket väl kan fortsätta i Stoke-on-Trent.

Ipswich har sett klart mer beskedliga ut på främmande mark än hemma på Portman Road. Stokes facit på hemmaplan borde inte skrämma gästerna, men då vill jag också påpeka att det sällan är något varmt välkomnande för motståndarna som kommer till en av Englands högst belägna arenor. Miljön tenderar att rinna över till fientlig och jag tror att Stoke drar nytta av detta. I en på förhand vidöppen tillställning fattar jag tycke för den spelvärda ettan. Stoke spikas!

Notabla avbräck

Enda Stevens, Stoke (benskada)

George Hirst, Ipswich (lårskada)

Lee Evans, Ipswich (knäskada)

Janoi Donacien, Ipswich (ljumskskada)

Osäker till spel

Tyrese Campbell, Stoke (smäll)