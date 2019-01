Liverpool tappar poäng på Anfield

Höjdaren - 1. Liverpool - Leicester

Lurig match väntar Liverpool

Efter att ha haft spelledigt sedan 19:e januari ska Liverpool återigen äntra fotbollsplanen. Hemmamatch i Premier League mot mittenlaget Leicester är det som gäller när The Reds ska försöka behålla avståndet ner till Man City i toppen av tabellen.

I senaste matchen mot Crystal Palace låg serieledarna länge risigt till. 0-1 underläge in i paus förbyttes dock snabbt till ledning när Salah och Firmino målade i början av den andra halvleken. The Eagles kvitterade sedan efter dryga timmen spelad innan Liverpool kunde sätta in nådastöten med två mål. 4-3 slutade det till Klopps manskap, en skön men inte speciellt imponerande seger.

Nu är det dags för ett likvärdigt motstånd på Anfield när mästarna från 2015/16 kommer på besök. Truppläget är dock sämre för hemmalaget som här får klara sig utan flera defensiva pjäser. James Milner (avstängd), Joe Gomez (skadad) och Trent Alexander-Arnold (skadad) missar alla med säkerhet denna tillställning. Dessutom finns det frågetecken på tongivande spelare i de bakre leden som Virgil van Dijk, Fabinho och Dejan Lovren. Jürgen Klopp tvingas således mönstra en allt annat än ordinarie backlinje.

Leicester visar medioker form och kommer nu från tre raka nederlag mot inte alltför tufft motstånd. The Foxes brister som spelförande lag har synats och det är tydligt att de blåvita trivs som bäst när de får ligga lågt och kontra, något lagets tre senaste vinster mot Chelsea, Man City och Everton visar.

Här kommer Claude Puel och hans rävar få en sådan matchbild och blir bara viktiga Harry Maguire spelklar ska Leicester definitivt kunna störa. Även om Liverpool gjort en magnifik säsong har de inte imponerat nämnvärt under 2019. Ett oavgjort resultat känns inte helt långsökt vilket gör att rensarkrysset plockas med omgående. 1X bör dock räcka långt.

Missar matchen

Joe Gomez, Liverpool (brutet ben)

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (knäskada)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (korsbandsskada)

Daniel Amartey, Leicester (vristskada)

Osäker till spel

Virgil van Dijk, Liverpool (illamående)

Fabinho, Liverpool (lårskada)

Georginio Wijnaldum, Liverpool (knäskada)

Dejan Lovren, Liverpool (lårskada)

Harry Maguire, Leicester (knäskada)

Skrällen? - 2. Bournemouth - Chelsea

Chelsea får problem på sydkusten?

I den tuffa kampen om den så viktiga fjärdeplatsen är det just nu Chelsea som har greppet. Både Arsenal och Manchester United flåsar dock i bakhasorna så det gäller att inte tappa några onödiga poäng för Maurizio Sarri och hans adepter. Tappade poäng kan det bli redan under onsdagen då The Blues ställs inför en lurig uppgift på sydkusten.

Bournemouth väntar nämligen och det är ett lag som verkligen inte ska underskattas. De rödsvarta har förvisso haft det otroligt kämpigt kring årsskiftet men kanske kom vändningen i den senaste omgången. Då tog The Cherries en efterlängtad seger när West Ham slogs tillbaka komfortabelt med 2-0 på hemmagräs.

Som så ofta noterades Callum Wilson och Joshua King för målen i triumfen för elva dagar sedan. Här är dock anfallsduon frågetecken då båda dras med lättare skador. Den givna ersättaren, Dominic Solanke, löper också en risk att missa onsdagens möte vilket gör att det finns viss huvudbry för Eddie Howe. Troligt är ändå att minst en av dessa herrar kommer till spel.

För Chelsea har en förändring skett den senaste veckan. Gonzalo Higuaín har plockats in på lån från Milan och gjorde sitt första framträdande i den blåa tröjan i söndagens FA-cupmatch mot Sheffield Wednesday (3-0). Om det blir argentinaren eller Oliver Giroud som startar i nummer 9-rollen här återstår att se men klart är åtminstone att det inte blir Álvaro Morata då spanjoren lämnat för Atlético Madrid.

På pappret är det ingen tvekan om att Chelsea är bättre men Bournemouth är tunga på Vitality Stadium (raden 6-3-3) och har definitivt potential att störa topplagen. Kommer skyttekungen Callum Wilson till spel här kan de rödsvarta både lösa en och tre poäng. Till under 15 procent är det för mig givet att plocka med ettan i ett tidigt skede. Helgardera detta möte och jobba in skrällen!

Missar matchen

Simon Francis, Bournemouth (korsbandsskada)

Lewis Cook, Bournemouth (korsbandsskada)

Osäker till spel

Joshua King, Bournemouth (oklart)

Callum Wilson, Bournemouth (knäskada)

Dominic Solanke, Bournemouth (lårskada)

Daniel Drinkwater, Chelsea (smäll mot huvud)





Spiken - 4. Tottenham - Watford

Spurs tar skön trepoängare!

Det topplag som har det tyngst av samtliga just nu är utan tvekan Tottenham. Spurs vann förvisso den senaste ligamatchen med nöd och näppe (2-1 mot Fulham) men därefter har det blivit respass både i Ligacupen och FA-cupen för Londonlaget. 0-2 mot Crystal Palace i söndags var dock frukten av att Mauricio Pochettino vilade flera av sina nyckelspelare.

Även om det blev uttåg ur den anrika turneringen kändes det som ett sunt beslut av den argentinska tränaren. Skadorna har hopat sig kring laget och fokus måste läggas på Premier League. Nu kommer istället en spelare som Christian Eriksen utvilad till onsdagens drabbning mot Watford.

Betydande offensiva pjäser som Harry Kane och Dele Alli saknas alltjämt hos hemmalaget men truppläget börjar se allt bättre ut. Heung-Min Son är tillbaka från Asian Cup och har tränat med laget under veckan. Han väntas starta här. Spelare som Victor Wanyama och Lucas Moura är dessutom kvitt sina skador och finns till förfogande.

Watford gör en bra säsong och ligger sjua inför den 24:e omgången. Framförallt har The Hornets imponerat på bortaplan där de nu har sex raka matcher utan förlust (alla tävlingar). I helgen blev det avancemang i FA-cupen då Newcastle besegrades med 2-0 på St James’ Park trots att Javi Gracia valde att vila majoriteten av sina nyckelspelare.

Oroväckande inför mötet mot Tottenham är att lagets kanske viktigaste spelare, Abdoulaye Doucouré, dras med en knäskada. Fransmannen, som är en av Premier Leagues mest underskattade, missade senaste matchen mot Burnley (0-0) vilket syntes tydligt på prestationen. De senaste rapporterna (skrivet tisdag) säger att han inte hinner bli spelklar till onsdagens match.

Även om Watford vann när lagen möttes på Vicarage Road under hösten har de gulsvarta generellt haft det tufft mot topplagen. Så blir det troligen även på Wembley. Streckas Tottenham till under 55 procent är det inget snack om att ettan ska spikas. Upp till 60 procent finns det fint spelvärde på Spurs här. Spik!

Missar matchen

Harry Kane, Tottenham (vristskada)

Dele Alli, Tottenham (lårskada)

Osäker till spel

Moussa Sissoko, Tottenham (knäskada)

Ben Davies, Tottenham (ljumskskada)

Abdoulaye Doucouré, Watford (knäskada)

Kiko, Watford (lårskada)

Sebastian Prödl, Watford (knäskada)