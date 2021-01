"Livet leker för United - ny seger i titelracet"

Det blev som bekant ingen vidare utdelning på söndagens Europatips vilket gör att vi nu har en finfin jackpot på 5,5 miljoner kronor att jobba med. För att lägga beslag på den guldkistan ska matcher från Premier League, The Championship, Copa del Rey och Eredivisie avhandlas. Mycket värde finns att tälja på sina håll vilket gör att 13 gröna bockar verkligen kan betala bra. Som vanligt försöker vi jobba in en fullträff tillsammans via andelsspelet. Klicka på länken här nedan för att vara med du också. Vi kör!

Höjdaren! - 1. Everton - Leicester

Leicester visar styrka

Premier League är jämnare än på länge och två lag som absolut ska kunna vara med och fajtas om en Champions League-plats ställs mot varandra på Goodison Park. Everton hade inga problem med att avfärda Sheffield Wednesday i helgens FA-cupfajt. 3-0 slutade det och positivt för Ancelotti var att båda Richarlison och Calvert-Lewin hittade nätet. Det är en duo med enorm kapacitet.

Ur svensk synvinkel var det kul att se Robin Olsen mellan stolparna och även om landslagsmålvakten inte hade speciellt mycket att stå i är en hållen nolla alltid bra för självförtroende. Nu lär dock Pickford ta plats i målet igen. På mittfältet behövs en rockad göras då Doucouré är avstängd. Tom Davies kan gå in på den positionen men visst är det ett litet steg ner i kvalité.

Leicesters mittfält håller yppersta klass. Mendy fick chansen i FA-cupsegern över Brentford (3-1) men nu lär Ndidi gå in på den defensiva mittfältspositionen bakom Tielemans och Maddison. En grym trio. Albrighton och Barnes bör starta på kanterna medan det stora frågetecknet blir vem som ska inleda på topp. Självskrivna Jamie Vardy dras nämligen med en skada och ser inte ut att kunna spela.

Spanjoren Ayoze Pérez fick chansen på topp i FA-cupen och är ett alternativ. Kelechi Iheanacho är ett annat. Två skickliga spelare även om de såklart har en bit upp till Vardys nivå. I övrigt ska det bli väldigt intressant hur Rodgers ställer upp på ytterbacken. Justin och Castagne har gjort det väldigt bra men nu är Ricardo Pereira skadefri igen och han var innan sin allvarliga skada en av klubbens allra bästa spelare.

Everton vann med 2-0 när lagen möttes i mitten av december på King Power Stadium. Då saknade dock Rävarna flera viktiga spelare och bland annat spelade Ndidi mittback då. Nu är skadeläget betydligt bättre hos Leicester och då håller jag faktiskt dem högre än Everton. Det är en helt jämn match både sett till odds och streckning och då tar jag ställning för att spara garderingar till andra matcher. Tvåan spikas.

Missar matchen

Abdoulaye Doucouré, Everton (avstängd)

Niels Nkounkou, Everton (knäseneskada)

Allan, Everton (knäseneskada)

Jean-Philippe Gbamin, Everton (hälseneskada)

Fabian Delph, Everton (knäseneskada)

Osäker till spel

Lucas Digne, Everton (vristskada)

Alex Iwobi, Everton (mjukdelsskada)

Tränarbytet! - 2. Chelsea - Wolverhampton

Svårtippat på Stamford Bridge

Resultaten var inte bra nog för en klubb av Chelseas kaliber. Frank Lampard fick lämna tränarposten och en ersättare är i skrivande stund ännu inte utsedd. Det pratas om Thomas Tuchel som senast tränade PSG och kanske är det en tysk som krävs för att få Timo Werner och Kai Havertz att börja prestera. Personligen tror jag att det bästa alternativet hade varit Ralph Hasenhüttl, som hade Werner i Leipzig, men då han sitter på långtidskontrakt med Southampton är det en mindre trolig lösning.

Truppen Chelsea besitter osar verkligen av klass och visst ska The Blues kunna klättra i tabellen. Kanté är skadad och tveksam till spel men i övrigt har Chelsea inga spelare borta. Bredden, speciellt offensivt, är då ruggig. Pulisic, Havertz och Ziyech bakom en ständigt löpande Werner och med Mount på det defensiva mittfältet. Där har The Blues en uppställning som kommer ösa in mål när de får tillbaka självförtroendet.

På tal om självförtroende är det något som Wolverhampton har väldigt ont om. Vargarna har slagit ut Crystal Palace och Chorley ur FA-cupen men i ligan har inte de orangesvarta vunnit sedan mitten av december. Wolves stora problem är att truppen är alldeles för tunn, även om spetsen finns där. När Jiménez och Podence går skadade behöver Fábio Silva prestera och även om det är en talang utöver det vanliga är han bara 18 år gammal.

I övrigt är det Pedro Neto och Adama Traoré som ska göra det framåt. Två ganska formsvaga spelare men där vet vi vilken kapacitet som finns. Willian José har kommit till klubben och det är såklart en spelare med hög potential. Det är dock ytterst tveksamt om han är spelklar redan till denna match, troligen sker debuten istället på lördag. Mittfältet är däremot extremt spelskickligt med Moutinho, Neves och Dendoncker. Dessutom är Wolverhampton farliga på fasta situationer när fyrtornen Coady, Boly och Saïss flyttas upp. Chelsea får se upp med att ge ifrån sig billiga frisparkar på defensiv planhalva.

Chelsea har bättre spelare och högre kapacitet i grunden men det är väldigt svårt att veta hur laget svarar på en ny ledare. Måndagsträningen ställdes in på grund av turbulensen och det lär inte vara helt enkelt för spelarna att ställa om. Då ettan trots det streckas hårt vill jag gardera redan från start och räcker plånboken till väljer jag att plocka med alla tecken.

Missar matchen

Raúl Jiménez, Wolverhampton (huvudskada)

Daniel Podence, Wolverhampton (vadskada)

Fernando Marcal, Wolverhampton (ljumskskada)

Johny, Wolverhampton (knäskada)

Osäker till spel

N’Golo Kanté, Chelsea (knäseneskada)

Willian José, Wolverhampton (arbetstillstånd)

Spiken! - 3. Manchester United - Sheffield United

Manchester United fortsätter vinna

Livet leker för alla Manchester United-supportrar. De är i allra högsta grad inblandade i titelstriden i Premier League för första gången på länge och i helgen slog Solskjaer och company ut värsta rivalen Liverpool ur FA-cupen. 3-2 slutade den matchen efter en uppvisning av Marcus Rashford. Han fick en smäll på benet i slutet av matchen och är tveksam till start här.

Även om Rashford skulle saknas kan värdarna ställa en sylvass elva på benen. Bruno Fernandes och Anthony Martial kan komma in från start och bilda en offensiv fyra med Cavani och Greenwood. Bakom dessa herrar startar troligen Pogba återigen på det defensiva mittfältet och Fred är bästa alternativet bredvid fransmannen. Ett mycket kompetent lag som i sina bästa stunder kan rå på vilket lag som helst i världen.

Sheffield United är verkligen inte ett av de bästa lagen i världen. The Blades är faktiskt överlägset sämst i Premier League med ynka fem inspelade poäng och saknar sin gamla målvakt Dean Henderson som är tillbaka i Manchester United. Aaron Ramsdale har inte övertygat och ser nu ut att åka ur Premier League för andra säsongen i rad efter att ha stått i mål för Bournemouth under fjolåret.

Bortaspelet har varit under all kritik för gästerna som bara plockat en pinne på nio försök. Dessutom har endast fyra mål prickats in på dessa tillställningar. McGoldrick och McBurnie (om han kan spela) är starka på fasta situationer men det är knappast några anfallare som kommer springa förbi motståndarförsvaren. Brewster har lite mer fart i benen men har verkligen inte visat att han är värd den dyra prislappen.

När lagen möttes på Bramall Lane i december slutade det 3-2 till Manchester United och då var det lite nervöst under matchens sista minuter efter att McGoldrick reducerat i den 87:e minuten. Spelmässigt var det dock “The Red Devils” som var det klart bättre laget och det övertaget lär knappast minska på Old Trafford. Ettan ser ut att streckas runt 90 procent och det är egentligen lite väl högt, men så länge inte oddsen stiger närmare spelstopp är detta en match där jag kan tänka mig en värdemässigt dålig spik. Ettan är väldigt trolig.

Missar matchen

Phil Jones, Manchester United (knäskada)

Marcos Rojo, Manchester United (vadskada)

John Egan, Sheffield United (avstängd)

Sander Berge, Sheffield United (knäseneskada)

Jack O’Connell, Sheffield United (knäskada)

Osäker till spel

Marcus Rashford, Manchester United (knäskada)

Brandon Williams, Manchester United (mjukdelsskada)

Lys Mousset, Sheffield United (mjukdelsskada)

Oliver McBurnie, Sheffield United (mjukdelsskada)

Jack Robinson, Sheffield United (mjukdelsskada)

Ben Osborn, Sheffield United (mjukdelsskada)