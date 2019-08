"Lukrativt gruppspel för Malmö"

Utslagningen! - 1. AIK - Celtic

Gnagets Europadröm tar slut

Inte helt oväntat hade AIK enorma problem i Glasgow förra veckan och förlorade följaktligen med 0-2 mot Celtic. Det var snarare siffror i underkant än något annat och de svartgula ska tacka Oscar Linnér för att dubbelmötet inte redan är dött och begravt. På Friends Arena brukar visserligen Gnaget vara väldigt bra men detta är en nivå upp från vad de är vana vid.

Förra hemmamatchen i Allsvenskan torskade faktiskt AIK mot Kalmar med 1-2 efter att Rikard Norling roterat friskt i truppen. Även i helgen hade laget från Solna stora problem i bortamötet mot Östersund. Efter två sena drömmål kunde de dock vinna med 3-1 då och därmed är de fortfarande med i den allsvenska guldstriden.

Tarik Elyounoussi, som var avstängd senast mot Celtic, startade mot Östersund men fick byta redan i den första halvleken med skadekänningar. Hans medverkan här är således osäker. I övrigt kan den starkaste elvan starta nu och det torde innebära att Sigthorsson och Goitom börjar på topp medan Sebastian Larsson och Adu styr mittfältet. Inga dåliga spelare.

Det är dock ändå en nivå under Celtics lag. Skottarna kan stoltsera med stjärnor som Odsonne Edouard, Michael Johnston, James Forrest, Leigh Griffiths och Olivier Ntcham. Det är spelare som utan tvekan alla hade gått rakt in i AIK:s startelva. Nu när hemmalaget måste satsa framåt för att ha en chans att ta sig vidare kommer de öppna upp ytor bakåt. Ytor som Celtic kommer utnyttja.

AIK kommer säkerligen göra ett ordentligt försök och gå in hårt från start. Räkna alltså med att Gnaget har en del boll inledningsvis och öser på med hjälp av hemmafansen. Får de inte utdelning på den förmodade inledande pressen kan det dock lika väl bli en i baken istället och då måste AIK göra fyra. Gästande The Hoops ska hållas som klara favoriter både i dubbelmötet och i denna enskilda match. Tvåan spikas.

Missar matchen

Scott Bain, Celtic (handskada)

Osäker till spel

Tarik Elyounoussi, AIK (knäskada)

Tomas Rogic, Celtic (knäskada)

Daniel Arzani, Celtic (knäskada)





Avancemanget! - 2. Bnei Yehuda - Malmö FF

Ännu ett lukrativt gruppspel för MFF

Malmö FF är i särklass Sveriges absolut rikaste klubb. Det kommer inte ändras inom en snar framtid. Bara avancemang till gruppspelet i Europa League ger närmare 30 miljoner kronor i prispengar och mer deg har redan hämtats in under kvalet. För visst blir det gruppspel för de himmelsblå nu. 3-0 kommer inte Bnei Yehuda ta in även om Uwe Rösler skulle starta med b-laget.

Första mötet slutade alltså 3-0 efter mål av Markus Rosenberg, Rasmus Bengtsson och Oscar Lewicki. Den sista kassen var ett riktigt drömmål där Lewicki dundrade in bollen i närmsta kryss. Samma läge nu som det var i den förra kvalomgången mot Zrinjski då Malmö också vann hemmamötet med 3-0. Då stod skåningarna för en ganska trött insats i returen som slutade med en 0-1-förlust.

Uwe Rösler lär rotera ganska friskt nu för efter helgens förlust mot Djurgården, där MFF missade säsongens sjätte raka straff, skiljer det nu sex poäng upp till just DIF med nio omgångar kvar att spela. Då Malmö knappast tappar 0-3 mot Bnei Yehuda är det troligt att viktiga spelare som Bachirou, Rosenberg och Christiansen inte spelar 90 minuter här.

Det israeliska hemmalaget gav mer eller mindre upp dubbelmötet vid 0-3. Bnei Yehudas tränare sa att han bytte ut sina viktigaste spelare i den andra halvleken för att de istället skulle kunna fokusera på premiären av den israeliska ligan mot Beitar Jerusalem. En match som slutade 0-0. Frågan är då hur hur hårt de kommer satsa på returen.

Risken är överväldigande att det kommer bli gåfotboll på HoMoshava Stadium då båda lagen mest vill spela av matchen. Mest kvalité finns trots allt i Malmö så tvåan plitas ner först. Då skåningarna på intet sätt är tvingade att vinna ska det dock helst garderas. X2 blir således rekommendationen.

Missar matchen

-

Osäker till spel

Marcus Antonsson, Malmö FF (lårskada)

Jo Inge Berget, Malmö FF (ljumskskada)

Franz Brorsson, Malmö FF (muskelskada)





Höjdaren! - 3. Wolverhampton - Torino

Tuff drabbning på Molineux

Wolverhampton var nykomlingar i Premier League i fjol men var bättre rustade än nykomlingar brukar vara. Spelare som Rúben Neves, Joao Moutinho och Raúl Jiménez håller väldigt hög klass. De lyckades lyfta Vargarna till en sjundeplats i ligan vilket medfört att de nu får kvala till Europa League. Nu är britterna endast en match ifrån att få spela gruppspel till hösten.

Förra veckan fick Wolves ett riktigt bra resultat när de besegrade Torino med 3-2 i norra Italien. Fördel engelsmännen således inför returen. Spelmässigt var det dock en relativt jämn tillställning då och Wolverhampton kommer behöva komma upp i bra nivå för att ro detta i hamn. Frågan är hur pigga benen är hos Espírito Santos mannar.

I helgen spelade de 1-1 hemma mot Burnley efter att ha kvitterat på straff i den 97:e minuten. Det var ingen övertygande insats de orangeklädda stod för då och faktum är att de tre omgångar in av Premier League fortfarande inte vunnit någon match. Istället står hemmalaget på tre kryss. Oavgjort här skulle Wolves dock ta alla dagar i veckan eftersom det hade skeppat dem vidare i turneringen.

Torino fick en bra start på sin Serie A-säsong när Sassuolo besegrades med 2-1 i söndags. Simone Zaza och Andrea Belotti stod för målen då och det är en hyperfarlig anfallsduo. Tyvärr saknar italienarna Iago Falqué som alltjämt är skadad. Här ges inte gästerna speciellt stora chanser av tipparna men spelare för spelare ska detta vara två ganska jämbördiga lag.

Efter 3-2 borta ska givetvis värdarna gälla som favoriter till att gå vidare då Torino måste näta minst två gånger för att överhuvudtaget ges chansen att avancera. Däremot innebär inte det att Wolves ska vara solklara favoriter i denna enskilda match. De är precis lika nöjda med oavgjort eller en målfattig uddamålsförlust. Med det i åtanke ska det garderas här. Börja med 1X.

Missar matchen

Iago Falqué, Torino (vristskada)

Osäker till spel

Lyanco, Torino (lårskada)

Cristian Ansaldi, Torino (lårskada)