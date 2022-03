"Lurig match - Chelsea streckas högt"

Veckans första Europatips är något utöver det vanliga. Kupongen inleds med fyra intressanta matcher från Premier League där bland annat Chelsea ska ta sig an ett nytt bottenlag efter krossen av Burnley i lördags. Därefter är det fullt fokus på europeiska turneringar då både Europa League och Europa Conference League står på programmet. 4 miljoner kronor i jackpot skänker extra krydda till anrättningen och vill du jobba in den skattkistan tillsammans med mig är det länken här nedan som gäller. Vi kör!

Storfavoriten! - 1. Norwich - Chelsea Chelsea streckas högt på Carrow Road Chelsea reser till ett bottenlag för andra gången på under en vecka. I lördags ställdes de mot Burnley på Turf Moor och det var en match som The Blues till slut vann med 4-0. Det var dock siffror rejält i överkant och det ska sägas att det var Burnley som hade den bästa chansen i den första halvleken när Mendy var ute och hängde tvätt vilket gav ett öppet mål till en Burnley-spelare. Thomas Tuchels mannar har inte kunnat hänga med i toppstriden av Premier League där Manchester City och Liverpool har dragit ifrån. Ett hårt matchande är en av förklaringarna och det tuffa spelschemat fortsätter. Redan på söndag väntar Newcastle hemma på The Bridge. Chelsea behöver således utnyttja hela sin trupp och med Azpilicueta samt Chilwell som enda namn på skadelistan finns det en del att välja på. Norwich har däremot inte speciellt många val på någon position och truppen blir ännu tunnare denna torsdag då Billy Gilmour inte får ställas mot klubben han är utlånad från. Skotten har fått gott om speltid under säsongen, men har precis som övriga laget inte räckt till. Kanariefåglarna är jumbo i Premier League och avståndet upp till säker mark har växt sig oroväckande stort. I lördags väntade en riktig ödesmatch mot Brentford och Norwich föll ihop som ett korthus. 1-3 slutade den kampen och då ska vi ha med oss att Teemu Pukki satte dit reduceringen på övertid. Finnen har varit för ensam med att leverera i offensiv väg. De gröngula har nu åkt på fem raka förluster i alla tävlingar och är i desperat behov av en insats som får tillbaka hoppet i truppen igen. Prestationen i FA-cupmötet mot Liverpool på Anfield Road var inte så pjåkig trots förlust med 1-2 och kan värdarna komma upp i den nivån kan de ge Chelsea en match. Åtminstone mer av en match än vad Norwich gjorde i höstas när de torskade med pinsamma 0-7 i västra London. Europamästarna från huvudstaden ska givetvis gälla som klara favoriter, men ettan lär snudda vid 90 procent och det tycker jag är för mycket. Ett rensande kryss hängs därför på redan från start. Missar matchen Billy Gilmour, Norwich (ej tillgänglig)

Andy Idah, Norwich (knäskada)

Andrew Omobamidele, Norwich (ryggskada)

Cesar Azpilicueta, Chelsea (mjukdelsskada)

Ben Chilwell, Chelsea (knäskada) Osäker till spel Ozan Kabak, Norwich (axelskada)



Höjdaren! - 5. Atalanta - Bayer Leverkusen Bra värde på tyskarna Europa League har nått fram till åttondelsfinal och två lag som hör till favoriterna att ta hem hela turneringen ska mötas i Bergamo under torsdagen. Atalanta har en grym högstanivå som de har visat i flera år nu, men det kan definitivt sättas frågetecken kring formen. Gasperinis mannar torskade borta mot Roma i helgen och har bara vunnit en av sina sju senaste ligamatcher. Ett faktum som tipparna inte verkar ta någon hänsyn till. En stor anledning till kräftgången har varit en ganska jobbig skadelista. Visst börjar det se bättre ut, men hemmalaget får fortfarande klara sig utan den slovenska finsnidaren Ilicic som saknas på grund av mental ohälsa. Frågan är om vi någonsin får se honom i toppfotbollen igen. Zapata är också ett frågetecken på grund av sin känning i ljumsken och dessutom vore det inte konstigt om ukrainaren Malinovsky har svårt att fokusera på fotboll för tillfället. Bayer Leverkusen ligger trea i Bundesliga och kommer närmast från en grym prestation borta mot självaste Bayern München. Matchen slutade visserligen 1-1, men det var Leverkusen som skapade det mesta av det bästa, något som också avspeglar sig i xG som Bayer 04 vann. Speciellt i slutet av den första halvleken radade Die Werkself upp chanser där Amine Adli var den stora målsumparen. Schick saknades på topp och han lär inte finnas med här heller på grund av den vadskada tjecken ådragit sig. Offensiv kraft finns det i massor ändå. Förutom Adli kan Wirtz, Diaby, Alario och Palacios alla delta. Bakker och Frimpong är dessutom två wing backs som forsar fram på kanterna. Det finns mycket speed i detta Leverkusen och det är något som Atalanta får svårt att hantera. Atalanta står runt två gånger pengarna på oddsmarknaden och borde således streckas kring 50 procent. Det ser dock ut som att ettan sticker iväg betydligt högre än så och då tittar jag åt andra hållet. Detta är enligt mig två väldigt jämna lag i grunden och då är det bara att gå för värdet fullt ut. Jag lämnar ettan därhän och klickar istället i X2. Missar matchen Kerem Demirbay, Bayer Leverkusen (avstängd)

Karim Bellarabi, Bayer Leverkusen (lårskada)

Patrik Schick, Bayer Leverkusen (vadskada)

Andrey Lunev, Bayer Leverkusen (knäskada)

Josip Ilicic, Atalanta (mental ohälsa)

Davide Zappacosta, Atalanta (muskelskada) Osäker till spel Duván Zapata, Atalanta (ljumskskada)

Chansspiken! - 9. Bodö/Glimt - AZ Alkmaar Bodö är en maktfaktor på Aspmyra Bodö/Glimt går fram som en ångvält i Europa Conference League och är nu framme i åttondelsfinal. En enorm framgång för den lilla klubben från norra Norge. I gruppspelet tog de fyra poäng av Roma där ingen med gulsvart hjärta någonsin kommer glömma överkörningen av Mourinhos mannar på hemmaplasten. 6-1 slutade den galna kampen. Det har heller inte tagit slut där. I den förra slutspelsomgången av turneringen väntade de skotska giganterna Celtic och de grönvita var faktiskt helt chanslösa mot Bodö/Glimt. Norrmännen vann med totalt 5-1 och om något var det siffror i underkant. Trots att värdarna har sålt flera skickliga spelare de senaste åren har de visat gång efter annan att de är ett lag värt att ta på allvar. Lirare som Saltnes, Pellegrino, Solbakken och Moe höjer sig dessutom när det vankas Europamatch. AZ Alkmaar är till skillnad från Bodö mitt uppe i sin säsong och visar strålande form. Sex segrar på de sju senaste tävlingsmatcherna är holländarnas facit. Då AZ vann sin grupp är detta den första slutspelsmatchen för deras del. Närmast kommer besökarna från 3-1 borta mot NEC Nijmegen i en match där Jesper Karlsson nätade två gånger om. Svensken har därmed målat fyra gånger på de tre senaste tävlingsmatcherna. Karlsson startade då i en släpande anfallsroll strax bakom Pavlidis och det är ett par som har hittat ett fungerande samarbete. De Wit är också farlig från mittfältet medan Wijndal och Witry erbjuder alternativ på kanterna. I sina bästa stunder är AZ ett mycket kompetent lag och visst ska de gälla som ganska klara favoriter i dubbelmötet. På plastgräset i Norge tror jag dock de kan få en tuff afton. Bodö/Glimt har inte förlorat en enda hemmamatch i någon tävling sedan juli månad. Kommer de upp i samma nivå som mot Celtic där det bara var ett lag på banan tror jag faktiskt att de gulsvarta vinner första akten på Aspmyra trots alla stjärnor i bortalaget. Jag väljer därför att spika ettan trots att AZ ställs ut som favoriter av Svenska Spel. Missar matchen Fredrik Midtsjö, AZ Alkmaar (oklart) Osäker till spel Sondre Sörli, Bodö/Glimt (knäskada)

Yusuf Barasi, AZ Alkmaar (oklart)

Jelle Duin, AZ Alkmaar (oklart)