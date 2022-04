"Lurig match väntar Zlatan"

Det börjar dra ihop sig i Europas största ligor och på Europatipset ska vi bland annat titta till den stekheta toppstriden i Italien då både Milan och Inter ska upp i ringen. I England spelas det viktiga matcher i kampen om Europaplatser och dessutom tar vi en sväng till både Spanien och Frankrike. Givetvis tar också en hög allsvenska bataljer plats där det mycket väl kan skrälla på sina håll. En spännande rad med mycket värde att tälja. Givetvis ska vi då vara med och slåss om full pott och andelarna finner ni via länken här nedan!

Derbyt! - 1. West Ham - Arsenal

Tröttkört West Ham får problem

Det går inte att bli riktigt klok på detta Arsenal. Först förlorar de tre raka matcher mot sämre motstånd och prickar bara in en boll på dessa fajter för att sedan plocka sex poäng och göra sju mål på Chelsea och Manchester United. Hemmamötet mot de sistnämnda var en orgie i felpassningar och misstag och kunde lika gärna slutat med några mål till. The Gunners försvar var allt annat än bra i den matchen och framförallt var ytterbackarna Cedric och Tavares nästintill parodiskt dåliga.

Tomiyasu kunde hoppa in i slutet av den matchen och han har verkligen saknats. Räkna med att japanen kliver in i startelvan nu och frågan är bara om Cedric flyttas över till vänster eller om Tavares, som varit rent ut sagt usel sedan han började vikariera för Tierney, får chansen igen. Framåt finns det frågetecken kring Sakas vara eller inte vara då han dras med en känning i ett lår, men de senaste rapporterna pekar mot att han kan delta. Med Ödegaard, Smith Rowe och upptinade Nketiah som andra startspelare i offensiven ska Arsenal kunna skapa gott om chanser igen.

West Ham har en ganska tunn trupp och det har lett till en del problem för David Moyes som skyr rotation som pesten. Hans bästa lirare får spela varje match och visst börjar det skönjas lite slitna pjäser. Så sent som i torsdags spelade The Hammers semifinal i Europa League mot Eintracht Frankfurt och föll då med 1-2. Returen väntar nästa torsdag och frågan är om Moyes verkligen kan starta med Antonio, Bowen, Rice, Soucek och alla andra kuggar igen. Någon gång måste de vilas.

Kurt Zouma var tillbaka i backlinjen efter sin skada och han behövs verkligen i detta lag. Speciellt nu när Dawson är avstängd samtidigt som Diop och Ogbonna återfinns på skadelistan. Zouma är då den enda mittbacken som finns i truppen och frågan är om West Ham testar samma taktik som förra helgen då de föll med 0-1 mot Chelsea. I den matchen startade The Hammers med tre mittbackar där Dawson flankerades av Cresswell och Johnson.

West Ham höll Chelsea stången fram till den 90:e minuten i den matchen, men det ska sägas att The Blues dominerade det derbyt fullständigt och borde vunnit med större siffror. West Ham har inte längre något med Champions League-platserna att göra vilket innebär att de främst lär fokusera på returen mot Eintracht Frankfurt. Arsenal har däremot allt att spela för och har vilat mer än en vecka. Det bör fälla avgörandet. Tvåan är en vettig spik.

Missar matchen

Michael Dawson, West Ham (avstängd)

Issa Diop, West Ham (knäskada)

Angelo Ogbonna, West Ham (knäskada)

Thomas Partey, Arsenal (muskelskada)

Kieran Tierney, Arsenal (knäskada)

Osäker till spel

Bukayo Saka, Arsenal (lårskada)

Favoriten! - 8. Milan - Fiorentina

Milan streckas högt i vanlig ordning

Milan fick oväntad hjälp av Bologna i striden om Scudetton och med fyra omgångar kvar har de rödsvarta allt i egna händer. Fyra segrar och ligatiteln är deras och då det var elva år sedan senast de fick lyfta bucklan lär det finnas en och annan nervös supporter i Milano. Det som imponerar mest med detta Rossoneri är hur väl de har fortsatt att fungera efter skadan på Simon Kjaer. Jag trodde de skulle falla ihop utan dansken, men Kalulu och Tomori har varit strålande.

De släppte en boll förbi sig senast mot Lazio, men Milan vände 0-1 till 2-1 i Rom efter att Sandro Tonali tryckt in avgörandet på övertid. Zlatan Ibrahimovic byttes in i den kampen och assisterade med huvudet. Det är en lyx att kunna slänga in svensken när anfallsspelet går i stå. Giroud satte dit 1-1 och det lär ha varit viktigt för fransmannens självförtroende. Rafael Leao assisterade och det är en spelare med skyhög potential. Han måste bara lära sig att värdera lägena bättre. Då kommer det bli en världsstjärna.

Fiorentina har ett mycket intressant lag på pappret, men skämde ut sig totalt i sin hängmatch under onsdagen. 0-4 hemma mot Udinese är inte okej och det hjälpte inte att tränare Italiano försökte väcka sitt lag med ett trippelbyte redan i paus. Trots nederlaget har Viola chans att nå en Europaplats. De står på samma poäng som sexan Lazio och har bara två pinnar upp till femman Roma inför den 35:e omgången.

Mittförsvaret med Milenkovic och Martínez Quarta hade stora problem mot Udinese och behöver ha en bättre dag om det ska bli några poäng i Milano. Längre fram i banan har de lilaklädda däremot gott om alternativ och kan rotera utan att kvalitén försämras. Piatek, Sottil och González startade mot Udinese medan Cabral, Callejón, Ikoné och Saponara alla startade på bänken. Ingen dålig bredd!

Milan är oerhört stabila och har allt att spela för, men precis som vanligt streckas Zlatans lag väldigt högt. 60 procent hade varit rimligt på ettan, men den kommer överstiga den siffran rejält. De rödsvarta har trots allt kryssat hemma mot Udinese och Bologna i närtid. Fiorentina vann höstens möte med 4-3 och har kapacitet till att störa serieledarna. Jag hänger på krysset till utgångsettan och på mitt andelssystem är det inte omöjligt att även tvåan får åka med.

Missar matchen

Simon Kjaer, Milan (knäskada)

Alessandro Florenzi, Milan (knäskada)

Ismaël Bennacer, Milan (vristskada)

Osäker till spel

Gaetano Castrovilli, Fiorentina (knäskada)

Skrällchansen! - 10. Udinese - Inter

Udinese kan skrälla igen

Ska det vara en reservmålvakt som avgör vart Scudetton hamnar i Serie A? Samir Handanovic hade problem med sin rygg och satt på bänken mot Bologna tidigare i veckan. Istället fick Andrei Radu göra sin första match för säsongen och den slutade verkligen i moll. Vid ställningen 1-1 stod rumänen för en makalös tavla när han missade att passa bollen vidare vilket gav Sansone öppet mål i den 81:a minuten.

Radu var otröstlig efter matchen och vi kan nog räkna med att Inter-ledningen gör vad de kan för att kunna ställa Handanovic i målet igen. Bortsett tavlan var det en okej insats av de blåsvarta som vann xG ganska klart. För en gångs skull saknades det dock spets i anfallen. Martínez, Correa och Dzeko såg oskarpa ut och det, tillsammans med jättetavlan, avgjorde matchen till Bolognas fördel. Nu får gästerna klara sig utan Calhanoglu som är avstängd.

Udinese gjorde samtidigt sin kanske allra bästa match för året när de krossade Fiorentina med 4-0 på bortaplan. Zebrorna hade faktiskt en xG på 3,33 i den matchen vilket vittnar om att de skapade mängder av målchanser. Deulofeu och Success startade på topp och var hela tiden giftiga i omställningsspelet. Det lär bli en del fokus på kontringar nu också och det kan passa den duon ganska bra.

Den stora nyckeln för hemmalaget blir om försvaret kan hålla tätt när Inters mäktiga anfallare kommer rusande. Pablo Marí blev målskytt mot Fiorentina och lyckades hålla rent tillsammans med Becao och Nuytinck. Det var dock mer tur än skicklighet att de vitsvarta kunde hålla nollan för Fiorentina hade höga 2,81 i xG. Så många chanser kan de inte ge till Inter för då kommer det ringa bakom målvakt Silvestri.

Inter har vunnit fyra av de fem senaste inbördes mötena och visade strålande form innan nederlaget mot Bologna. Nu måste de blåsvarta plocka tre poäng om inte gulddrömmen ska försvinna i fjärran och skulle det dröja innan Inter spräcker målnollan kan det sprida sig lite panik i laget. Då finns det läge för Udinese att sticka upp. Då kryss är helt värdelöst för Inter plockar jag bort det tecknet och spelar istället ett-två i en förmodat målrik tillställning.

Missar matchen

Jean-Victor Makengo, Udinese (avstängd)

Beto, Udinese (knäseneskada)

Antonio Santurro, Udinese (knäskada)

Hakan Calhanoglu, Inter (avstängd)

Alessandro Bastoni, Inter (vadskada)

Robin Gosens, Inter (muskelskada)

Osäker till spel

Samir Handanovic, Inter (ryggskada)

Arturo Vidal, Inter (oklart)