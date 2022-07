Målkalas i allsvenskan

Finalen! - 1. England - Tyskland Oviss final i London England tog sig som bekant till denna final genom att köra över Sverige fullständigt i semifinalen. 4-0 slutade den matchen till sist och allt var frid och fröjd i Sheffield. Det ska dock sägas att de vitklädda var ganska rejält stressade av Sveriges höga press den första halvtimmen och att både Jakobsson och Blackstenius hade fina målchanser då. Nu kommer de möta en ännu intensivare press. Beth Mead visade klassen i semifinalen när hon vände om på en femöring och satte bollen distinkt i nät och det är en riktig matchvinnare. England lär inte ändra på något utan Mead startar troligen tillsammans med Kirby, White och Hemp i offensiven. En skicklig kvartett som är svårstoppad. Samtidigt ställs de nu mot Frohms som är en av turneringen bästa målvakter. Det är skillnad mot Hedvig Lindahl som gav bort två och ett halvt mål i semin. Tyskland släppte in sitt första mål för turneringen i sin semifinal mot Frankrike när Dianis skott gick i stolpen och sedan i nät via Frohms rygg. Det räknas som ett självmål men det var inte mycket den tyske burväktaren kunde göra åt saken. Hendrich och Hegering har varit hur stabila som helst i mittförsvaret, men den sistnämnde tvingades byta med en känning mot Frankrike och är ett osäkert kort här. Kan inte hon spela kliver troligen Doorsoun-Khajeh in och även om det är ett steg ner är det en duktig försvarare. På mittfältet var Oberdorf precis så dominant som vi vant oss vid mot Frankrike och hon lär inte lägga några fingrar emellan i finalen heller. Räkna med att den hårdföre fältaren drar på sig ett gult kort i finalen. Det gör hon i stort sett alltid. Längst fram saknades Klara Bühl senast på grund av corona och hennes status är i skrivande stund osäker. Det finns dock en matchvinnare av stora mått på topp i form av Alexandra Popp. Den tyske anfallaren var inte ens ordinarie när turneringen började, men fick hoppa in i premiären och har gjort mål i samtliga matcher. Hon är den första damspelaren att näta i fem raka matcher i ett EM. Popp dunkade in båda baljorna mot Frankrike och det var riktiga drömmål. Tveklöst turneringens bästa anfallare och jag tror att hon kommer hitta nätet även i finalen. England kommer få ett mäktigt publikstöd, men jag tror inte Tyskland förlorar detta. X2 klickas i. Osäker till spel Klara Bühl, Tyskland (corona)

Marina Hegering, Tyskland (oklart) Supercupen! - 2. PSG - Nantes PSG tar hem den franska Supercupen Den franska säsongen ska sparkas igång under söndagen när PSG och Nantes gör upp i Supercupen. Av någon anledning har matchen förlagts till Tel Aviv i Israel så någon hemmaplansfördel råder inte. Det är den enda goda nyheten för Nantes som kommer få en rejäl åktur. Laget överpresterade i fjol och även fast det finns några intressanta spelare är de inte i närheten av motståndarnas stjärnglans. Ska de gröngula Kanariefåglarna få en rolig afton måste Ludovic Blas och Moses Simon spela på sin absolut högsta nivå. Det är en duo som tillsammans stod för 29 poäng (mål och assist) i fjolårets ligaspel så där finns det kvalité. Dessutom är rutinerade Moussa Sissoko, som kommer från Watford, ett fint nyförvärv. På det stora hela räcker truppen dock inte till och Nantes genrepade med att förlora med 0-1 mot Rennes. PSG har som vanligt siktet inställt på Champions League och nu ska de bara gå längre än de senaste åren. Ligan och cuperna räknar huvudstadsgänget med att vinna av bara farten. Lionel Messi har fått vara frisk under sommaren och lär starta tillsammans med Neymar och Kylian Mbappé i denna match. Den trion glimtade till i fjol, men fick inte ut hela sin potential. Jag tror de kommer vara betydligt bättre denna säsong. Som vanligt finns det världsklass på alla positioner. Verratti och Paredes tar hand om mittfältet medan Hakimi stormar fram på högerkanten. I backlinjen har Sergio Ramos fått vara skadefri under sommaren och han kommer bidra mer än vad spanjoren gjorde i fjol. Marquinhos är dessutom kvar för att leda försvaret. Bakom dessa herrar hittas Donnarumma som i sina bästa stunder är en av världens bästa målvakter. I fjol vann dessa lag varsin match med 3-1 mot varandra, men här tror jag vi bara får se ett lag på banan. Nantes får lägga sig på försvar redan från början när PSG sköljer över sina kombattanter i våg efter våg. Det går inte att stå emot parisarnas magiska offensiv och förr eller senare spricker Nantes försvarsmur. Ettan kommer streckas hårt, men det kan inte hjälpas. Spika på! Missar matchen Julian Draxler, Tyskland (knäskada)

Charles Traoré, Nantes (knäskada)

Målkalaset! - 3. Elfsborg - Häcken Många mål att vänta på Borås Arena Elfsborg är inne i en riktig formsvacka med sex raka tävlingsmatcher utan seger. I kvalet mot Europa Conference League föll boråsarna med totalt 2-6 mot norska Molde. En direkt dålig prestation och Jimmy Thelin har en del att fundera över. Det är långt upp till Europaplatserna och ska Elfsborg åtminstone kravla upp på den övre halvan av tabellen är det dags att börja vinna matcher så snart som möjligt. Per Frick har problem med ett krånglande lår och det gjorde att Gudjohnsen startade i torsdags. Så kan det bli igen om Frick inte håller och islänningen är en duktig ersättare. På mittfältet kommer Emmanuel Boateng kliva in efter sin avstängning mot Molde, men å andra sidan sitter Simon Olsson på botbänken i denna match. I övrigt kommer vi få se spelare som Holmén, Strand, Larsson och Alm. Ett i grunden väldigt skickligt lag. Häcken tappade serieledningen när de föll hemma mot Djurgården i den förra omgången av Allsvenskan. Det började bra när skytteligaledaren Alexander Jeremejeff prickade in en straff efter 30 minuter, men Järnkaminerna vände på steken och kunde åka hem till huvudstaden med 2-1 i bagaget. Surt för Häcken, men viktigt att Jeremejeff fortsätter att bomba in mål. Detta var hans femte fullträff på de fem matcherna som spelats efter uppehållet. Offensivt är laget från Hisingen extremt starka med Blair Turgott och Oscar Uddenäs på flankerna samt Gustafson och Rygaard Jensen på mittfältet. Häcken har dock problem med försvarsspelet och har faktiskt släppt in mål i samtliga matcher denna säsong. Trots att de ligger betydligt högre upp än Elfsborg har Häcken fått vittja nätet fler gånger än boråsarna och det blir svårt att hålla tätt igen. Elfsborg är starka hemma och har bara förlorat en seriematch på Borås Arena under 2022. Dessutom har de fyra raka inbördes möten mot Häcken utan att förlora. Jag tror således mest på ettan och börjar där. På större system väljer jag dock att gardera och då är det tvåan som klickas i. Det mesta pekar mot ett målglatt möte och då brukar gaffeln (etta-tvåa) vara ett bra alternativ. Missar matchen Simon Olsson, Elfsborg (avstängd)

Viktor Widell, Elfsborg (knäskada)

Kristoffer Lund Hansen, Häcken (avstängd)

Bénie Traoré, Häcken (benbrott)

Filip Trpchevski, Häcken (oklart) Osäker till spel Per Frick, Elfsborg (lårskada)