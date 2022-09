Malmö FF förlorar i Belgien

Kontinentalspelet fortsätter under torsdagen när den andra omgången av gruppspelet i Europa League och Europa Conference League tar plats. Malmö FF hade inte mycket att sätta emot Braga och jag tror att skåningarna får det tufft även mot Royale Union SG. Drottning Elizabeth II:s bortgång gör att match 2 lottas, men i övrigt bjuds det på mängder av underhållning på kontinenten. Vill ni Spela Tillsammans med mig gör ni det via nedanstående länk. Nu kör vi!

Spiken! - 1. Royale Union SG - Malmö FF MFF får det tufft i Belgien Malmö FF körde fast under Andreas Georgsons ledning och har som bekant anlitat Åge Hareide som lösning säsongen ut. Den omåttligt populäre norrmannen inledde sin comeback på Stadion med att gå på pumpen med 0-2 mot Braga. Tekniskt sett var Hareide och MFF i underläge över 90 minuter, men det ska ändå påpekas att Dennis Hadzikadunic brände en jättechans vid ställningen 0-0. Istället kunde Rodrigues ge “Ärkebiskoparna” ledningen efter en halvtimme och när storstjärnan Horta sedan satte 2-0 från straffpunkten var det över. Därefter hann skåningarna med att stå för en av säsongens bästa insatser i 2-1-segern mot IFK Norrköping. Hareides gäng hamnade förvisso i underläge innan fem minuter var spelade efter slarv i de bakre leden, men under återstoden av fighten var det bara ett lag på banan. Isaac Kiese Thelin stod för ett mål och en assist och var tillsammans med inhopparna Zeidan, Sejdiu och Hugo Larsson matchens förgrundsfigurer. De tre sistnämnda behöver fortsätta prestera på samma nivå då lirarna som byttes ut ser ut att dras med skador. Oscar Lewicki – som lämnade plats för Hugo Larsson – hade bara en halvlek i sig och även om den defensiva mittfältaren betyder mycket för MFF är han knappast redo för 90 minuter i varken Europa League eller Allsvenskan. Värre är det med Christiansen och Moisander. Den sistnämnda har drabbats av ytterligare en korsbandsskada och dansken tvingades utgå med en känning i helgen. Huruvida “AC” riskeras denna torsdag återstår att se då mesta mästarna har ett kommande Skånederby mot Helsingborg redan på söndag. Derbyt blir av yppersta vikt i jakten på topp 3 i Allsvenskan och jag blir inte förvånad om visst fokus redan ligger på kommande uppgifter. Royale Union Saint-Gilloise inledde sitt kontinentalspel på mäkta imponerande vis när de slog tillbaka Union Berlin med 1-0 i Tyskland, något endast två lag lyckades med i fjolårets upplaga av Bundesliga. Belgarna – som är ett farmarlag till Brighton i Premier League – spelade förvånansvärt jämnt med tyskarna och hemma ska värdarna kunna höja sig ytterligare ett snäpp. Boniface, Vanzeir och Adingra är spelare med spetsegenskaper som inte motsvaras hos MFF och hittar trion upp i närheten av sin högstanivå slår gästerna ur monumentalt underläge. Jag håller ettan som trolig och avser att spika densamma så länge den inte rusar över 65 procent. Missar matchen Koki Machida, Royale Union SG (höftskada)

Adi Nalic, Malmö FF (knäskada)

Mahamé Siby, Malmö FF (höftskada)

Niklas Moisander, Malmö FF (knäskada) Osäker till spel Bart Nieuwkoop, Royale Union SG (okänt)

Arnaud Dony, Royale Union SG (muskelskada)

Anders Christiansen, Malmö FF (lårskada)

Erdal Rakip, Malmö FF (muskelskada) Rövaren! - 4. Braga - Union Berlin Union Berlin reser sig Två lag med vitt skilda premiärer i ryggsäcken drabbar samman i Portugals nordvästra delar. Braga åkte för en vecka sedan till Stadion i Malmö och lyckades axla sitt favoritskap på ett värdigt sätt. “Ärkebiskoparna” kontrollerade matchbilden mot Malmö FF och även om Dennis Hadzikadunic missade en stor chans vid ställningen 0-0 går det inte att benämna 2-0 till portugiserna som annat än ett rättvist resultat. Al Musrati och André Horta styrde och ställde i planens centrala delar och längst fram var Andrés bror, Ricardo Horta, ett ständigt hot mot skåningarnas backlinje. Noterbart var att värdföreningens hittills bästa målskytt, Simon Banza, satt kvar på bänken hela matchen. Jag tror att anfallaren tar plats i startelvan när motståndet jackas upp denna torsdag. Banza och den sistnämnda brodern Horta är spelare som på egen hand kan såra Union Berlin, men jag vill trots allt slå ett slag för gästerna. 0-1 i baken mot Royale Union SG var inget att skämmas över och en annan dag hade huvudstadslaget fått med sig minst en poäng från den kampen. Någon större fara med formen är det inte för Urs Fischers mannar som toppar Bundesliga med sina 14 poäng. Blott fyra insläppta mål är bäst i klassen och det är just den väloljade lagmaskinen som burit frukt för Fischers ledarskap. Tyskarna är oerhört svåra att bryta ned och jag anser att den förväntade matchbilden i Portugal bör passa de tillresta som handen i handsken. Även om kollektivet är besökarnas största styrka betyder inte det att spetsspelare saknas. Sheraldo Becker toppar skytteligan med sina fem mål och i helgens meriterande 1-0-seger borta mot Köln var Jordan Siebatcheu tillbaka i startelvan efter en kortare tid i rehabstugan. Duon kan åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite och här får Braga se upp. Värdarna har stått för en oerhört imponerande säsongsinledning där 21 (!) gjorda mål på sex ligamatcher talar sitt tydliga språk. Detta till trots blir det allt annat än enkelt att brottas med Union Berlin. Tyskarna är ytterst angelägna om poäng efter debaclet i premiären och vid en ansenlig insats ser jag inte varför Fischers kompani inte ska kunna bjuda upp till dans i Portugal. Den lågt streckade tvåan lockar allra mest och den vågade låter den stå på egna ben. På andelssystemet ska man däremot inte bli förvånad om garderingar smygs med. Missar matchen Victor Gómez, Braga (okänt)

Sikou Niakaté, Braga (okänt)

Sven Michel, Union Berlin (avstängd)

Danilho Doekhi, Union Berlin (muskelskada) Osäker till spel Kevin Möhwald, Union Berlin (smäll)

Favoriten! - 7. Silkeborg IF - West Ham West Ham streckas hårt i Danmark En stor afton är att vänta på JYSK Park där Silkeborg får celebert besök av inga mindre än West Ham. Kent Nielsens manskap finns med i den absoluta toppstriden av Superligaen och denna torsdag behöver 60-åringens adepter plocka fram en prestation av högsta snitt för att hävda sig. Premiären i Europa Conference League slutade i moll då Anderlecht blev övermäktiga (0-1) och faktum är att danskarna då inte fick iväg ett enda skott på mål. Spelmässigt var värdarna dock inte blåsta av banan och kan Nicklas Helenius – med ett förflutet i Aston Villa – ställa in siktet ordentligt går det inte att slappna av för gästerna. Kasper Kusk är en annan lirare som kan ställa till med svårigheter för engelsmännens ibland stabbiga bakre led. Duon och deras kamrater får med det sagt finna sig i att slå ur underläge mot en opponent som betvingade Silkeborgs kollega, Viborg, med totalt 6-1 i kvalet mot denna turnering. Scamacca, Bowen och Antonio var bara några av spelarna som utmärkte sig då och de två sistnämnda fanns även med i målprotokollet när Steaua Bukarest besegrades med 3-1 för en vecka sedan. West Ham var då det klart bättre laget och det råder inget tu tal om att förstaplatsen i en grupp innehållandes Silkeborg, Anderlecht och Steaua är gästernas att förlora. David Moyes har på senare tid börjat svänga mot en mer bollinnehavs-baserad fotboll. Värvningen av Lucas Paquetá ska hjälpa skotten att lyckas med sin förvandling och brassen är onekligen en potentiell matchvinnare för de tillresta. På grund av Drottning Elizabeth II:s bortgång har “The Hammers” fått en veckas vila i benen och det är en faktor som ska vägas in tungt inför denna kamp. Silkeborg blir fysiskt missgynnade då de var i farten i söndags mot Aarhus (1-0), men det finns samtidigt andra parametrar som gör att danskarna inte ska skojas bort hur som helst. David Moyes kan komma att ge sina största stjärnor sparsamt med speltid då Everton stundar kommande söndag och drygt 80 procent – ungefär 20 procentenheter för högt – på tvåan är för mycket. Stannar gästerna i samma krokar nära spelstopp är jag sugen på att göra plats för åtminstone ett rensande kryss. Missar matchen Nayef Aguerd, West Ham (anskelada) Osäker till spel Tomás Soucek, West Ham (ankelskada)

Maxwel Cornet, West Ham (smäll)