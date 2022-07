"Malmö FF kör över motståndet"

Sakta men säkert börjar vi närma oss högsäsong ute i Europa. Det märks inte minst under tisdagen då kvalet mot Champions League ska inledas. Malmö FF tog sig som bekant hela vägen till gruppspel i fjol och skåningarna inleder årets resa med att ta emot Víkingur hemma i Skåne. Europatipset fortsätter sedan med två matcher från Superettan innan kval från Champions League och Europa Conference League tar vid. Copa Libertadores ser till att vi kommer i mål. Via länken nedan ska vi tillsammans ta sikte på 13 gröna bockar!

Spiken! - 1. Malmö FF - Víkingur Reykjavík

MFF kör över islänningarna

Det är äntligen dags att dra igång kvalet mot Champions League på allvar. Malmö FF tog sig hela vägen till gruppspel i fjol och under tisdagen inleder mesta mästarna sin resa mot ännu ett sådant när Víkingur Reykjavik kommer på besök i Skåne. För gästernas sportchef Kári Árnason blir det en visit på bekant mark då den gamla mittbacken tidigare tillhört just MFF och hans truppbygge har redan hunnit bli varma i CL-kläderna.

För två veckor sedan spelade islänningarna två förkvalsmatcher till denna kvalomgång där båda resulterade i triumfer. Levadia Tallinn asfalterades med hela 6-1 innan märkbart stora bekymmer uppenbarade sig mot Inter d’Escaldes från Andorra. Efter en spelmässigt jämn historia lyckades Víkingur kravla sig vidare med 1-0, men lyckas besökarna inte höja sig avsevärt till mötet med MFF är de illa ute.

Skåningarna är erkänt starka på egen mark i dessa sammanhang och Oliver Ekroth med kamrater i gästernas backlinje kommer att ställas på mängder av prov. Jag stack ut hakan och påstod att det enda som kunde fälla MFF i fredagens match mot GIF Sundsvall var underskattning, något som de himmelsblå demonstrerade i båda straffområdena. Tafatta avslut och avsaknad av jävlaranamma gjorde att Milojevic mannar bara gjorde ett mål samtidigt som bristande fokus i defensiven innebar två mål i brakan.

Spelmässigt var det dock bara ett lag på banan och lyckas “Di Blåe” skruva upp effektiviteten denna afton ska de kunna avgöra dubbelmötet redan i den första akten. Anders Christiansen såg spelsugen ut de dryga 50 minuter han var på banan mot Giffarna och dansken är en spelare som kan avgöra matcher på egen hand. Kiese Thelin är ett frågetecken då han varit febersjuk förra veckan, men i hans eventuella frånvaro kan Berget lösa rollen som anfallare.

Det är dags för MFF att växla upp minst en nivå och med den höga svansföringen som råder i Skåne tror jag att värdarna tar tag i taktpinnen direkt. När Pena och Christiansen skruvar upp tempot på mitten ska Víkingur inte kunna hänga med särskilt länge och jag hävdar återigen att underskattning är de himmelsblås största fiende denna tisdag. Hur som haver väntas ensidig trafik på Stadion och jag finner ingen anledning att gardera ettan. Malmö vinner!

Missar matchen

Adi Nalic, Malmö FF (knäskada)

Oscar Lewicki, Malmö FF (muskelskada)

Arnór Borg Gudjohnsen, Víkingur Reykjavík (ankelskada)

Kyle McLagan, Víkingur Rekjavík (axelskada)

Osäker till spel

Isaac Kiese Thelin, Malmö FF (sjukdom)

Sören Rieks, Malmö FF (muskelskada)

Skrällen! - 2. Halmstad - Jönköpings Södra

Halmstad blir för stora favoriter

I förra veckan var jag inne på att Halmstad blev för stora favoriter mot Trelleborgs FF och det visade sig vara rätt då “Trellehulla” åkte hem med samtliga poäng från Örjans Vall. Skåningarna tog sig an HBK på ett modigt sätt och ska absolut inte skämmas över trepoängaren. Sett till matchbilden hade TFF de vassaste chanserna och här är jag återigen inne på att hallänningarna får väl stort förtroende av tipparna.

Viktige Villiam Dahlström – som startat i tio av Halmstads elva matcher – får följa matchen mot Jönköpings Södra från botbänken och det är ett avbräck som jag tror kommer påverka Bollklubbens offensiv i negativ bemärkelse. Dahlström har inte fått igång sitt målskytte på önskat vis men är trots det ett hot med sitt konstanta löpande. Alexander Johansson eller Mikael Boman lär istället ta platsen bredvid Sadat Karim.

Båda är dugliga ersättare som vet var målet är beläget, men när ettan sniffar på 80 procent kan jag inte annat än att dra öronen åt mig. Trelleborg neutraliserade värdarnas anfallsspel när de stängde ytorna för Ante Johanssons utmärkta uppspelsfot. Kan Jönköpings Södra lyckas med samma uppgift är mycket vunnet i Per Gessles hemstad. Bara åtta inspelade poäng på elva fighter är ett dystert facit för gästerna, men jag vill samtidigt hävda att de är bättre än vad tabellen visar.

2-2 i ångestmötet med Örgryte var ett steg i rätt riktning, men för att inte riskera bottenstrid under återstoden av säsongen behöver smålänningarna se över defensiven. 25 insläppta mål är pinsamma siffror som Óscar García Rodriguez måste hantera snarast möjligt. Framåt finns med det sagt desto fler glädjeämnen. Helsingborgs-lånet Al Hamlawi visade omgående framfötterna mot Örgryte och kan kantspelarna Moënza/Fazal – båda målskyttar senast – återigen hitta rätt har smålänningarna ett övertag på Halmstads 4-4-2-uppställning.

Kupongen innehåller inte mängder av delikata skrällägen men här finner jag flera anledningar att ifrågasätta den hårt betrodda ettan. Halmstad är ett lag som kommer tillhöra toppstriden under hela säsongen, men här motsvarar inte strecken styrkeförhållandena som råder på Örjans Vall. Stannar ettan kvar över 75 procent när det vankas spelstopp kommer jag inte vara blyg för heltäckningsmattan.

Missar matchen

Villiam Dahlström, Halmstad (avstängd)

Ångestmötet! - 3. Örgryte - Örebro

ÖIS mot första trepoängaren

Det är svårt att kalla drabbningen på Gamla Ullevi för något annat än ett ångestmöte. Både Örgryte och Örebro spåddes inför säsongen tillhöra toppen av Superettan, men efter bara fem respektive 16 inspelade poäng återfinns aktörerna på den undre halvan. Örgryte placerar sig faktiskt som jumbo och Sällskapet står ännu utan seger efter elva omgångar. Det fick ledningen att agera innan uppehållet då Brynjar Gunnarsson plockades in som tränare, men inte heller islänningen har lyckats spräcka den förargliga nollan.

Prestationerna har med det sagt börjat röra sig åt rätt håll och närmast kommer Gunnarssons mannar från tre raka oavgjorda duster. I de två senaste – mot Dalkurd och Jönköpings Södra – har värdarna bränt ledningar till poängtapp, men fortsätter Örgryte göra jobbet ligger säsongens första triumf nära till hands. Jag blir inte förvånad om den kommer mot ett Örebro som varken har bortaspel eller gräs som signum.

Hemma på “Behrnabeus” plastmatta har Axel Kjäll lotsat sina adepter till tolv av totalt 16 inspelade poäng. Det är minst sagt ett kvitto på rädslan som infinner sig på främmande mark. Zeljkovic, Abraham och Bärkroth är spelare vars spetsegenskaper ska kunna låsa upp närkingarnas bakre led. Den förstnämnda har börjat motsvara fjolårets magiska målskytte med fyra mål på de fem senaste och Zeljkovic är onekligen en potentiell gubben i lådan denna afton.

Örebro är i sin tur ytterst blygsamma vad gäller målfabrikationen. Bara Norrby och Östersund har hittat nätet färre gånger än Kjäll och company som får svårt att blanda sig i toppstriden om offensiven inte börjar prioriteras. Denna tisdag finns det också orosmoln i försvarsleden. Mittbacken Bergmark är avstängd och ÖSK har samtidigt beviljat duktige högerbacken Ali tillstånd att besöka Heerenveen som sägs vara sugna på dennes namnteckning.

Timingen kunde inte varit sämre och med rådande förutsättningar i åtanke intresserar jag mig allra mest för den lågt streckade ettan. Örgryte ryckte upp sig ordentligt under denna period i fjol och även om det i dagsläget är långt upp till den övre halvan har ÖIS kapacitet att klättra mängder av hack i tabellen. Stannar ettan under 40 procent hela vägen in på spelstopp är spiken inte dum.

Missar matchen

William Svensson, Örgryte (benbrott)

Niclas Bergmark, Örebro (avstängd)

Hussein Ali, Örebro (resa)

Osäker till spel

Lucas Shlimon, Örebro (lårskada)