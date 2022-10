Malmö FF underskattas när de ställs mot ligaledarna

Höjdaren! - 1. Union Berlin - Malmö FF

MFF underskattas

Det skulle bli en fotbollsfest i Malmö för en vecka sedan men förvandlades till något helt annat när de tyska supportrarna sköt iväg fyrverkerier och kastade bangers. Matchen avbröts under en lång stund och där tappade MFF rytmen. Det var trots allt de himmelsblå som dominerade efter att Schäfer blivit utvisad i slutet av den första halvleken efter ett minst sagt taffligt ingripande.

Trots spel med en man mer fick MFF stryk med 0-1 och detta följdes i helgen upp med 0-0 hemma mot Värnamo. Då är det lätt att allt målas svart, men vi ska ha med oss att det var ett jämnt möte förra torsdagen redan innan utvisningen. Här lär Hareide starta med spelare som Zeidan, Christiansen, Thelin, Olsson och Hadzikadunic. Det är inga dussinlirare som kan avfärdas hur som helst.

Union Berlin leder fortfarande Bundesliga efter att ha besegrat Stuttgart med 1-0 i helgen. Huvudstadsklubben har visat under hela hösten att det är ett ruggigt stabilt lag. Dessutom finns det en riktig undantagsspelare i laget i form av Sheraldo Becker som har en fart få försvarare i världen kan matcha. Det var just Becker som sprintade sig fri från halva plan och satte dit matchens enda mål i bortamötet med Malmö FF.

Det väntar dock en minst sagt tuff uppgift redan på söndag för Union Berlin som då tar sig an Borussia Dortmund i Bundesliga och det är inte otänkbart att en del tankar redan ligger på den matchen. Att Union inte är något omöjligt lag att rubba har visat sig tidigare under Europaspelet då de fick stryk här hemma av belgiska Royale Union SG. Tyskarna har trots allt bara nätat en gång på de tre inledande gruppspelsmatcherna.

Visst ska serieledarna i Bundesliga gälla som favoriter hemma mot ett formsvagt Malmö FF, men här tycker jag att oddset har tryckts ner lite väl mycket medan streckningen å andra sidan har skjutit i höjden. Så dåliga är inte detta MFF som har tagit större skalper än Union Berlin förr under sina Europaäventyr. Här plockar jag med alla tecken redan från start där högersidan rensar magiskt.

Missar matchen

András Schäfer, Union Berlin (avstängd)

Kevin Möhwald, Union Berlin (muskelskada)

Niklas Moisander, Malmö FF (knäskada)

Jo Inge Berget, Malmö FF (ljumskskada)

Sören Rieks, Malmö FF (ljumskskada)

Mahamé Siby, Malmö FF (höftskada)

Adi Nalic, Malmö FF (knäskada)

Osäker till spel

Tim Maciejewski, Union Berlin (corona)

Timo Baumgartl, Union Berlin (corona)

Lasse Nielsen, Malmö FF (huvudskada)

Skrällen! - 4. Trabzonspor - Monaco

Ödesmatch för Trabzonspor

De regerande turkiska mästarna Trabzonspor ligger pyrt till i Grupp H av Europa League efter två bortaförluster under gruppspelets första halva. På hemmaplan är de dock betydligt starkare och här har Trabzonspor besegrat Crvena Zvezda tidigare under hösten. Förra veckan fick turkarna stryk med 1-3 borta mot Monaco, men vi ska ha med oss att de då fick Maxi Gómez utvisad redan efter elva minuter.

Gómez är avstängd här, men det saknas inte offensiva alternativ i detta Trabzonspor. Djaniny, Bakasetas, Yazici, Bardhi och Trézéguet är alla tillgängliga och det är en uppställning som har mål i sig. Mittfältet ser dessutom urstarkt ut med Hamsik och Siopis medan före detta Barcelona-spelaren Bartra tar hand om försvaret. Som sista utpost hittas den turkiska landslagsmålvakten Cakir. Ett komplett lag med klasslirare på alla positioner.

Monaco står på sex poäng efter tre omgångar och skulle vid seger här ta ett stort steg mot förstaplatsen i gruppen. Wissam Ben Yedder stod för två av målen i förra veckans möte och är en anfallare av hög klass. Med Breel Embolo bredvid sig har de rödvita ett svårstoppat anfall. Minamino och Boadu är två andra offensiva alternativ som har ett stort spel i sig.

På mittfältet är Fofana, som fick gott om speltid i det franska landslaget under den senaste samlingen, spindeln i nätet. Hans bollvinnaregenskaper är viktiga för fransmännen. I backlinjen styr unge Badiashile som även han lirade med Les Bleus för ett par veckor sedan. Samtidigt ska vi ha med oss att detta Monaco har släppt in 13 mål på tio ligamatcher under hösten så de går att få hål på.

Spelare för spelare är gästerna något starkare, men vi ska ha med oss att Trabzonspor i stort sett aldrig förlorar på hemmagräset. Senast värdarna fick stryka på foten framför sin publik var i augusti 2021 när de åkte på däng av Roma i kvalet mot Europa Conference League. Inte en enda tävlingsförlust på över ett år med andra ord och den sviten bryts inte nu när hemmalaget i stort sett måste ta poäng för att ha kvar hoppet om avancemang från gruppen. Skippa den överstreckade tvåan och klicka i 1X.

Missar matchen

Maxi Gómez, Trabzonspor (avstängd)

Durukhan Tokoz, Trabzonspor (oklart)

Gelson Martins, Monaco (ljumskskada)

Ruben Aguilar, Monaco (fotskada)

Osäker till spel

Edin Visca, Trabzonspor (armskada)

Serkan Asan, Trabzonspor (knäskada)

Kevin Volland, Monaco (vristskada)

Willem Geubbels, Monaco (muskelskada)

Överstreckningen! - 8. West Ham - Anderlecht

West Ham streckas för hårt

West Ham har gjort ett strålande gruppspel så långt med nio inspelade poäng av nio möjliga. Förra veckan slogs Anderlecht tillbaka med 1-0 på bortaplan efter att Scamacca hoppat in och satt dit matchens enda mål. Italienaren var också en av målskyttarna när Fulham besegrades med 3-1 i helgen och för tillfället mår detta The Hammers ganska bra. Truppen är i det närmaste skadefri och då lär Moyes rotera en del jämfört med söndagens derby för att hålla sina stjärnor fräscha.

Vi kan med andra ord förvänta oss att se spelare som Downes, Ogbonna, Emerson och Antonio från start, precis som i Bryssel. Visst är det lirare som troligen hade klivit in i Anderlechts startelva, men det är ändå ett steg ner i kvalité jämfört med vad engelsmännen brukar ställa upp med. Det krävs fullt fokus för att besegra en motståndare av Anderlechts kaliber och frågan är om West Ham har det eller om tankarna redan nu är på söndagens ligafajt mot Southampton.

Anderlecht har minst sagt varit tajta under sitt gruppspel. 1-1 i målskillnad efter tre omgångar talar sitt tydliga språk. Det har lett till fyra poäng och belgarna är tvåa i gruppen inför fortsättningen. Vertonghen satt på bänken senast lagen möttes och har varit sjuk. Kan han delta nu hade det varit ett rejält lyft för gästerna. Ihop med Hoedt ser han till att belgarna är väldigt svåra att få hål på.

På mittfältet är unge norrmannen Kristian Arnstad en viktig pjäs och han kommer troligen starta tillsammans med den belgiske U21-landslagsmannen Yari Verschaeren. En duo med mycket potential och spring i benen. På topp hittas en portugis med erfarenhet från att möta Premier League-klubbar. Här finns nämligen Fábio Silva som är på lån från Wolverhampton. Det är han och israelen Lior Refaelov som ska se till att Anderlecht kan skapa chanser i den engelska huvudstaden.

Det är inget snack om att West Ham har en bättre trupp och ska gälla som favoriter framför sin publik. Samtidigt är detta en match som The Hammers absolut inte måste vinna, de lär ta hem gruppen ändå. Det är också en stor händelse för Anderlecht att få spela på mäktiga London Stadium och vi kommer få se ett bortalag som slåss om varje boll. Då måste den överstreckade ettan garderas, helst med alla tecken.

Missar matchen

Julien Duranville, Anderlecht (knäseneskada)

Majeed Ashimeru, Anderlecht (oklart)

Marco Kana, Anderlecht (oklart)

Osäker till spel

Jan Vertonghen, Anderlecht (sjuk)

Adrien Trebel, Anderlecht (axelskada)

Maxwel Cornet, West Ham (lårskada)

Nayef Aguerd, West Ham (vristskada)